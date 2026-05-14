集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”のドラゴンボールシリーズに、『ドラゴンボールDAIMA』が新たに登場です
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”の新シリーズとして、鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』の展開をスタートいたします。
2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、限定特典付きBOXなど「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」の予約受付を開始します。
＊画像はイメージです。BOXのセット内容を示すものではありません。
キャラクター15種 × メダル4種、全60種の『ドラゴンボールDAIMA』メダルシリーズ
鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』のキャラクターたちをこだわりのレリーフで表現した、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”が登場です。
『ドラゴンボールDAIMA』に登場するキャラクター15種の絵柄デザインを、「フルカラー」「金いぶし」「銀いぶし」「銅いぶし」の4タイプのメダルにそれぞれ落とし込んだ、全60種のメダルシリーズ。
15種のうち1種はシークレットの絵柄が含まれています。
レリーフメダルへのフルカラーの彩色は特許技術によるもので、キャラクターたちの姿を細部まで精密に表現しています。
1パックに1枚入りの中身が見えないブラインドパッケージ仕様のため、何が出るかは開けてからのお楽しみ。
重厚感あるメダルアイテム「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」をぜひゲットしてください。
このたびヒキダシストアでは、ヒキダシストア限定特典として「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚を付属したBOX商品（14パック入り）をご用意しました。
「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）」は、本商品のキャラクターラインナップ15種には含まれない特別な絵柄デザインです。
2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」1パック商品および、ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付きBOX商品の予約受付を開始します（2026年10月下旬より順次お届け予定）。
ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”フルカラーメダル15種（シークレット1種含む）
ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”金いぶしメダル15種（シークレット1種含む）
ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銀いぶしメダル15種（シークレット1種含む）
ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銅いぶしメダル15種（シークレット1種含む）
孫悟空（ミニ） / ベジータ（ミニ）
超サイヤ人3ベジータ（ミニ） / ピッコロ（ミニ）
界王神（ミニ） / ブルマ（ミニ）
グロリオ / パンジ
ゴマー / デゲス
ドクター・アリンス / 魔人クウ
魔人ドゥー / ハイビス
1BOX（14枚入り） / 1パック（1枚入り）
ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
【商品概要】
商品名：ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”
種類/価格：
・1パック（1枚入り） 880円（税抜価格800円）
・1BOX（14枚入り）【ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付属】 12,320円（税抜価格11,200円）
仕様：ブラインドパッケージ
＊1パックに全60種の中からランダムにメダル1枚が入っています。絵柄はお選びいただけません。
＊1BOXで全種揃いません。ブラインドパッケージの性質上、同じ商品が含まれる場合があります。
メダル種類（全60種）：
＊キャラクター15種：孫悟空（ミニ）、ベジータ（ミニ）、超サイヤ人3ベジータ（ミニ）、ピッコロ（ミニ）、界王神（ミニ）、ブルマ（ミニ）、グロリオ、パンジ、ゴマー、デゲス、ドクター・アリンス、魔人クウ、魔人ドゥー、ハイビス、＜シークレット＞
＊メダルタイプ4種：フルカラー、金いぶし、銀いぶし、銅いぶし
素材：亜鉛合金
製造国：日本
予約受付：2026年5月14日（木）～6月15日（月）
発売日：2026年10月下旬より順次お届け予定
発売元：株式会社ヒキダシ
販売店：オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/
著作権表記：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
＊写真は開発中のサンプルのため、実際の商品とは一部異なる場合がございます。
＊「メダコレ」は、株式会社ヒキダシの登録商標です。