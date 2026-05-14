集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”のドラゴンボールシリーズに、『ドラゴンボールDAIMA』が新たに登場です

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”の新シリーズとして、鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』の展開をスタートいたします。

2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、限定特典付きBOXなど「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」の予約受付を開始します。

キャラクター15種 × メダル4種、全60種の『ドラゴンボールDAIMA』メダルシリーズ

＊画像はイメージです。BOXのセット内容を示すものではありません。

鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』のキャラクターたちをこだわりのレリーフで表現した、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”が登場です。

『ドラゴンボールDAIMA』に登場するキャラクター15種の絵柄デザインを、「フルカラー」「金いぶし」「銀いぶし」「銅いぶし」の4タイプのメダルにそれぞれ落とし込んだ、全60種のメダルシリーズ。

15種のうち1種はシークレットの絵柄が含まれています。

レリーフメダルへのフルカラーの彩色は特許技術によるもので、キャラクターたちの姿を細部まで精密に表現しています。

1パックに1枚入りの中身が見えないブラインドパッケージ仕様のため、何が出るかは開けてからのお楽しみ。

重厚感あるメダルアイテム「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」をぜひゲットしてください。

このたびヒキダシストアでは、ヒキダシストア限定特典として「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚を付属したBOX商品（14パック入り）をご用意しました。

「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）」は、本商品のキャラクターラインナップ15種には含まれない特別な絵柄デザインです。

2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」1パック商品および、ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付きBOX商品の予約受付を開始します（2026年10月下旬より順次お届け予定）。

ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”フルカラーメダル15種（シークレット1種含む）

ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”金いぶしメダル15種（シークレット1種含む）

ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銀いぶしメダル15種（シークレット1種含む）

ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銅いぶしメダル15種（シークレット1種含む）

孫悟空（ミニ） / ベジータ（ミニ）

超サイヤ人3ベジータ（ミニ） / ピッコロ（ミニ）

界王神（ミニ） / ブルマ（ミニ）

グロリオ / パンジ

ゴマー / デゲス

ドクター・アリンス / 魔人クウ

魔人ドゥー / ハイビス

1BOX（14枚入り） / 1パック（1枚入り）

ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」

株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。

【商品概要】

商品名：ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”

種類/価格：

・1パック（1枚入り） 880円（税抜価格800円）

・1BOX（14枚入り）【ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付属】 12,320円（税抜価格11,200円）

仕様：ブラインドパッケージ

＊1パックに全60種の中からランダムにメダル1枚が入っています。絵柄はお選びいただけません。

＊1BOXで全種揃いません。ブラインドパッケージの性質上、同じ商品が含まれる場合があります。

メダル種類（全60種）：

＊キャラクター15種：孫悟空（ミニ）、ベジータ（ミニ）、超サイヤ人3ベジータ（ミニ）、ピッコロ（ミニ）、界王神（ミニ）、ブルマ（ミニ）、グロリオ、パンジ、ゴマー、デゲス、ドクター・アリンス、魔人クウ、魔人ドゥー、ハイビス、＜シークレット＞

＊メダルタイプ4種：フルカラー、金いぶし、銀いぶし、銅いぶし

素材：亜鉛合金

製造国：日本

予約受付：2026年5月14日（木）～6月15日（月）

発売日：2026年10月下旬より順次お届け予定

発売元：株式会社ヒキダシ

販売店：オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/

著作権表記：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

＊写真は開発中のサンプルのため、実際の商品とは一部異なる場合がございます。

＊「メダコレ」は、株式会社ヒキダシの登録商標です。