集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”のドラゴンボールシリーズに、『ドラゴンボールDAIMA』が新たに登場です

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株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”の新シリーズとして、鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』の展開をスタートいたします。



2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、限定特典付きBOXなど「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」の予約受付を開始します。




＊画像はイメージです。BOXのセット内容を示すものではありません。

キャラクター15種 × メダル4種、全60種の『ドラゴンボールDAIMA』メダルシリーズ


鳥山明氏が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるTVアニメ『ドラゴンボールDAIMA』のキャラクターたちをこだわりのレリーフで表現した、集めて楽しいコレクティブルメダル“メダコレ”が登場です。



『ドラゴンボールDAIMA』に登場するキャラクター15種の絵柄デザインを、「フルカラー」「金いぶし」「銀いぶし」「銅いぶし」の4タイプのメダルにそれぞれ落とし込んだ、全60種のメダルシリーズ。


15種のうち1種はシークレットの絵柄が含まれています。



レリーフメダルへのフルカラーの彩色は特許技術によるもので、キャラクターたちの姿を細部まで精密に表現しています。



1パックに1枚入りの中身が見えないブラインドパッケージ仕様のため、何が出るかは開けてからのお楽しみ。


重厚感あるメダルアイテム「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」をぜひゲットしてください。



このたびヒキダシストアでは、ヒキダシストア限定特典として「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚を付属したBOX商品（14パック入り）をご用意しました。


「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）」は、本商品のキャラクターラインナップ15種には含まれない特別な絵柄デザインです。



2026年5月14日（木）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、「ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”」1パック商品および、ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付きBOX商品の予約受付を開始します（2026年10月下旬より順次お届け予定）。




ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”フルカラーメダル15種（シークレット1種含む）



ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”金いぶしメダル15種（シークレット1種含む）



ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銀いぶしメダル15種（シークレット1種含む）



ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”銅いぶしメダル15種（シークレット1種含む）



孫悟空（ミニ） / ベジータ（ミニ）



超サイヤ人3ベジータ（ミニ） / ピッコロ（ミニ）



界王神（ミニ） / ブルマ（ミニ）



グロリオ / パンジ



ゴマー / デゲス



ドクター・アリンス / 魔人クウ



魔人ドゥー / ハイビス






1BOX（14枚入り） / 1パック（1枚入り）



ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」


株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。



【商品概要】


商品名：ドラゴンボールDAIMA コレクティブルメダル“メダコレ”


種類/価格：


・1パック（1枚入り）　880円（税抜価格800円）


・1BOX（14枚入り）【ヒキダシストア限定特典「孫悟空 超サイヤ人（ミニ）フルカラーメダル」1枚付属】　12,320円（税抜価格11,200円）


仕様：ブラインドパッケージ


＊1パックに全60種の中からランダムにメダル1枚が入っています。絵柄はお選びいただけません。


＊1BOXで全種揃いません。ブラインドパッケージの性質上、同じ商品が含まれる場合があります。


メダル種類（全60種）：


＊キャラクター15種：孫悟空（ミニ）、ベジータ（ミニ）、超サイヤ人3ベジータ（ミニ）、ピッコロ（ミニ）、界王神（ミニ）、ブルマ（ミニ）、グロリオ、パンジ、ゴマー、デゲス、ドクター・アリンス、魔人クウ、魔人ドゥー、ハイビス、＜シークレット＞


＊メダルタイプ4種：フルカラー、金いぶし、銀いぶし、銅いぶし


素材：亜鉛合金


製造国：日本


予約受付：2026年5月14日（木）～6月15日（月）


発売日：2026年10月下旬より順次お届け予定


発売元：株式会社ヒキダシ


販売店：オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/


著作権表記：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション



＊写真は開発中のサンプルのため、実際の商品とは一部異なる場合がございます。


＊「メダコレ」は、株式会社ヒキダシの登録商標です。