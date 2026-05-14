仙台市太白区に「整足院 仙台長町店」がオープン｜外反母趾・足の痛み専門「整足院」が全国81店舗へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349185/images/bodyimage1】
外反母趾・足の痛みの専門施術所「整足院」を運営する株式会社整足院（本社：東京都大田区、代表取締役：柏倉 清孝）は、2026年5月18日（月）、全国81店舗目（直営29店舗目）となる「整足院 仙台長町店」（宮城県仙台市太白区）を新規オープンいたします。
【店舗概要】
・店舗名：整足院 仙台長町店
・オープン日：2026年5月18日（月）
・所在地：〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町一丁目3-24 1F
・アクセス：仙台市営地下鉄南北線「長町一丁目駅」徒歩2分／JR「長町駅」徒歩6分
・店舗サイト：https://seisokuin.jp/nagamachi/
【主なサービス内容】
[施術]
・完全予約制による、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術
・特許取得「整足テーピング」によるオンリーワンのアプローチ
[商品販売]
・足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」
・施術効果を高める「整足インソール」や各種オリジナルサポーター
・スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズ
・整足院SHOPサイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院（せいそくいん）について】
整足院は、外反母趾・浮き指・足底の痛み・巻き爪など、足に関するさまざまなお悩みに特化した専門施術所です。
特許を取得した独自技術「整足テーピング」により、足本来の機能改善を目指し、「一生、自分の足で歩き続けられる喜び」をサポートしています。
2017年に東京都(田園調布)で1号店を開業して以来、「外反母趾・足の痛みの第一選択となる」ことを目指し、全国展開を進めてまいりました。
2025年には宮城県初出店となる「整足院 仙台店」をオープンし、多くのお客様にご利用いただいております。このたび、仙台市南部エリアへの新規オープンにより、より多くの方に専門的な足のケアを提供できる体制を整えました。
「仙台長町店」は、仙台市営地下鉄南北線「長町一丁目駅」より徒歩2分、JR「長町駅」より徒歩6分の立地にあり、ロードサイドの1F路面店で、店舗前には駐車場も備えており、通いやすい環境を整えています。
外反母趾や足裏の痛み、巻き爪などでお悩みの方に対し、専門的な評価と施術を提供いたします。
今後も整足院は、全国の皆さまに質の高い足の専門ケアを届け、「足の悩みならまず整足院へ」と思っていただける存在を目指してまいります。
【会社概要】
・会社名：株式会社整足院（SEISOKUIN Inc.）
・代表者：代表取締役 柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
・所在地：東京都大田区田園調布2-50-12
・事業内容：外反母趾・足の痛み専門施術所「整足院」の運営およびフランチャイズ展開
・公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349185/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
外反母趾・足の痛みの専門施術所「整足院」を運営する株式会社整足院（本社：東京都大田区、代表取締役：柏倉 清孝）は、2026年5月18日（月）、全国81店舗目（直営29店舗目）となる「整足院 仙台長町店」（宮城県仙台市太白区）を新規オープンいたします。
【店舗概要】
・店舗名：整足院 仙台長町店
・オープン日：2026年5月18日（月）
・所在地：〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町一丁目3-24 1F
・アクセス：仙台市営地下鉄南北線「長町一丁目駅」徒歩2分／JR「長町駅」徒歩6分
・店舗サイト：https://seisokuin.jp/nagamachi/
【主なサービス内容】
[施術]
・完全予約制による、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術
・特許取得「整足テーピング」によるオンリーワンのアプローチ
[商品販売]
・足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」
・施術効果を高める「整足インソール」や各種オリジナルサポーター
・スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズ
・整足院SHOPサイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院（せいそくいん）について】
整足院は、外反母趾・浮き指・足底の痛み・巻き爪など、足に関するさまざまなお悩みに特化した専門施術所です。
特許を取得した独自技術「整足テーピング」により、足本来の機能改善を目指し、「一生、自分の足で歩き続けられる喜び」をサポートしています。
2017年に東京都(田園調布)で1号店を開業して以来、「外反母趾・足の痛みの第一選択となる」ことを目指し、全国展開を進めてまいりました。
2025年には宮城県初出店となる「整足院 仙台店」をオープンし、多くのお客様にご利用いただいております。このたび、仙台市南部エリアへの新規オープンにより、より多くの方に専門的な足のケアを提供できる体制を整えました。
「仙台長町店」は、仙台市営地下鉄南北線「長町一丁目駅」より徒歩2分、JR「長町駅」より徒歩6分の立地にあり、ロードサイドの1F路面店で、店舗前には駐車場も備えており、通いやすい環境を整えています。
外反母趾や足裏の痛み、巻き爪などでお悩みの方に対し、専門的な評価と施術を提供いたします。
今後も整足院は、全国の皆さまに質の高い足の専門ケアを届け、「足の悩みならまず整足院へ」と思っていただける存在を目指してまいります。
【会社概要】
・会社名：株式会社整足院（SEISOKUIN Inc.）
・代表者：代表取締役 柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
・所在地：東京都大田区田園調布2-50-12
・事業内容：外反母趾・足の痛み専門施術所「整足院」の運営およびフランチャイズ展開
・公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349185/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
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