【ヴイエー ヴァンドーム青山】淡水パールを500粒以上あしらったネックレスや天の川着想のリングなど 新作ジュエリーを5月13日（水）に発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

Find your true spark. 自分の輝きが見つけられる、心地よさとコーディネートの広がりを楽しめるジュエリーブランドva vendome aoyama（ヴイエー ヴァンドーム青山）は、2026年5月13日（水）に新作ジュエリーを発売します。

ロングネックレス（2連にして着用）\55,000＜K10YG（引き輪/プレート）/淡水パール/合金（留めビーズ）＞ステーションネックレス\63,800 ピアス\35,200＜ともにK10YG/淡水パール＞

新たに登場するのは、約120cmの長さが新鮮な淡水パールのロングネックレスと、フープピアス。

小粒の淡水パールを500粒以上あしらったロングネックレスは、2連や3連のネックレスとしてはもちろん、腕に巻き付ければブレスレットとしてもアレンジ可能。デイリーからオケージョンまで幅広いスタイリングに対応します。

淡水パールが連なったフープピアスは、柔らかな輝きが横顔に上品なニュアンスを添える日常使いしやすい程よいサイズ感。

デニムなどのカジュアルスタイルにも自然に馴染みます。

ブレスレット手首側から\63,800＜Pt/ダイヤモンド＞\55,000＜K10YG（引き輪/プレート）/淡水パール/合金（留めビーズ）＞（ロングネックレスをブレスレットとして着用） リング人差し指\16,500＜SV925（ロジウムメッキ）＞薬指\84,700＜Pt/ダイヤモンド＞ピアス左から\88,000＜K18YG/アコヤパール＞\35,200＜K10YG/淡水パール＞ チェーンリング\24,200＜K10YG/淡水パール＞

淡水パール ロングネックレス \55,000＜K10YG（引き輪/プレート）/淡水パール/合金（留めビーズ）＞(https://vendome.jp/va/item/GJVN0559__PF)

淡水パール フープピアス \35,200＜K10YG/淡水パール＞(https://vendome.jp/va/item/GJVA0393__PF)

さらに、天の川からインスピレーションを得たリングも登場。天の川の流れを思わせるなめらかなゴールドのラインが特徴で、星のきらめきを表現した3粒のホワイトトパーズが軽やかな輝きを放ちます。

リング\20,900＜SV925（イエローゴールドメッキ）/ホワイトトパーズ＞ ピアス\25,300＜SV925（イエローゴールドメッキ）＞

ホワイトトパーズ リング \20,900＜SV925（イエローゴールドメッキ）/ホワイトトパーズ＞(https://vendome.jp/va/item/GS8R0200__TH)

オンラインストア：https://vendome.jp/va

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