【’47（フォーティーセブン）】柔らかな風合いのメッシュ素材で軽やかな被り心地を実現した「CLEAN UP」MLB球団ロゴモデルを5月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、メッシュ素材を採用した「CLEAN UP」を、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)および’47長野・沖縄・福岡(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて5月より発売いたします。

本コレクションは、MLB球団ロゴを配したモデルで、ウォッシュ加工を施したメッシュ素材によるやわらかな風合いと、軽やかな被り心地が特徴です。

ベースとなる「CLEAN UP」シルエットは、やわらかなクラウンとカーブドバイザーを特徴とするアジャスタブル仕様のキャップで、幅広いスタイルに取り入れやすいシルエットと、快適なフィット感が魅力です。ガーメントウォッシュ加工を施したコットンツイルとメッシュ素材を組み合わせることで、軽やかな被り心地と通気性を備えています。

また、バックパネルのメッシュ部分にもウォッシュ加工を施すことで、やわらかく馴染みのある質感に仕上げています。夏に向けて気温が上昇する日本の気候にもなじむ、軽やかな素材感が特徴です。

【’47 TRAWLER COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/trawler

【’47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)