青色をコンセプトに活動するヴォーカルユニットCYNHN（スウィーニー）が、本日開催された代々木公園野外ステージでのフリーライブにて、今後の展開を発表した。 開放感あふれる野外ステージで行われた本公演には多くの観客が集まった。まず、同公演で初披露された新曲「春を攫った」が、6月3日（水）に配信リリースされることが決定。 さらに、11月16日（月）には Zepp DiverCity(TOKYO) にて単独ライブを開催することも発表。同グループにとって最大規模のワンマンライブとなり、さらなる飛躍を見据えた重要な公演となる。 活動の幅を広げ続けるCYNHNの今後に、ますます注目が集まりそうだ。

◆楽曲情報

「春を攫った」 2026年6月3日(水)配信リリース

https://cynhn.lnk.to/Haru-Wo-Saratta_paps https://cynhn.lnk.to/260513_setlist

・ライブ情報

2026年6月29日(月) 「CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-」 会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM 開場/開演 18:00/19:00

2026年11月16日(月) 会場：東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

・プロフィール

「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。 DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。 所属レーベルはI BLUE。 ”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。

・CYNHN公式サイト

https://cynhn.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/ https://twitter.com/CYNHN_DS https://www.instagram.com/cynhn_ds/ https://www.youtube.com/@cynhn https://www.tiktok.com/@cynhn_ds TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@cynhn_ds