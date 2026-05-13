AI時代の到来で高まる電力需要――ジンコソーラー、日本分散型市場向け客制化ソリューションを強化

ジンコソーラージャパン株式会社

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のデータセンター向け電力需要は、2024年の約460TWhから2030年には1,000TWh超へ拡大すると予測されています。さらに、Goldman Sachs Researchでは、2030年までにデータセンターの電力需要が2023年比で約165％増加する可能性があると分析されています。

AIデータセンターや次世代デジタルインフラの拡大に伴い、今後のエネルギー市場では「どれだけ発電するか」だけではなく、「いかに長期的かつ安定的に電力を供給できるか」がより重要になると考えられています。

こうした背景の中、日本市場においても、分散型エネルギーおよび屋根設置型太陽光発電への関心がさらに高まっています。

一方で、日本市場は、決して「ひとつの製品ですべてのシーンに対応できる市場」ではありません。

複雑な住宅屋根形状、都市部特有の建築構造、曇天や低照度環境、さらには安全性・長期信頼性・景観との調和に対する高い要求など、日本市場には独自のニーズが存在しています。

こうした日本市場のニーズに応えるため、ジンコソーラーは低電流モジュール、軽量モジュール、防眩光モジュール、排水溝付きモジュールなど、多様なカスタマイズ製品およびソリューションを継続的に展開しています。

軽量モジュールは住宅や既存建築への設置負荷を低減し、防眩光モジュールは都市部・高速道路・空港周辺など特殊環境への適応力を向上。さらに、低電流設計や排水溝設計により、日本分散型市場における長期安定発電をサポートしています。

また、日本国内ではFIT初期案件の更新時期を迎える中、Repowering（発電所アップグレード）市場も拡大しています。ジンコソーラーはN型TOPCon技術による低照度性能、両面発電性能、長期信頼性を活かし、日本市場に対して高効率かつ長期安定性に優れたアップグレードソリューションを提供しています。

現在までに、ジンコソーラーのTiger Neoシリーズの世界累計出荷量は220GWを超え、世界を代表するN型モジュールシリーズの一つとなっています。また、ジンコソーラーは2019年から2025年まで7年連続で日本市場出荷量No.1を維持しています。

ジンコソーラー北アジア地域総経理のVicky Sunは次のように述べています。

「AI時代の到来により、電力は単なるエネルギーではなく、未来産業を支える重要なインフラへと変化しています。日本市場では、製品性能だけでなく、長期信頼性や実際の使用環境への適応力が非常に重視されています。ジンコソーラーは今後も、日本市場により適した客制化製品とソリューションを通じて、日本の持続可能なエネルギー社会に貢献してまいります。」