【Dior】カンヌ国際映画祭でディオールを着用したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月12日、カンヌにて開催された第79回カンヌ映画祭開会式に、ローラ・ワンデル、ルイ・ガレル、ポール・キルヒャーが、ディオールを纏い登場しました。

ローラ・ワンデルは、ブラックサテンの襟が特徴的なホワイトのチュールガウンを纏いました。

ルイ・ガレルは、ブラックウールのショールカラースーツに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックレザーのダービーシューズを着用しました。ルイ・ガレルのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。

ポール・キルヒャーは、ブラックベルベットのショールカラータキシードジャケットに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックウールのパンツを着用しました。また、ブラックレザーのダービーシューズも身につけました。ポール・キルヒャーのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH