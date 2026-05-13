【Dior】カンヌ国際映画祭でディオールを着用したセレブリティ
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2026年5月12日、カンヌにて開催された第79回カンヌ映画祭開会式に、ローラ・ワンデル、ルイ・ガレル、ポール・キルヒャーが、ディオールを纏い登場しました。
ローラ・ワンデルは、ブラックサテンの襟が特徴的なホワイトのチュールガウンを纏いました。
ルイ・ガレルは、ブラックウールのショールカラースーツに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックレザーのダービーシューズを着用しました。ルイ・ガレルのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。
ポール・キルヒャーは、ブラックベルベットのショールカラータキシードジャケットに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックウールのパンツを着用しました。また、ブラックレザーのダービーシューズも身につけました。ポール・キルヒャーのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。
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