【Dior】カンヌ国際映画祭でディオールを着用したセレブリティ

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月12日、カンヌにて開催された第79回カンヌ映画祭開会式に、ローラ・ワンデル、ルイ・ガレル、ポール・キルヒャーが、ディオールを纏い登場しました。




ローラ・ワンデルは、ブラックサテンの襟が特徴的なホワイトのチュールガウンを纏いました。




ルイ・ガレルは、ブラックウールのショールカラースーツに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックレザーのダービーシューズを着用しました。ルイ・ガレルのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。




ポール・キルヒャーは、ブラックベルベットのショールカラータキシードジャケットに、ブラックコットンのウイングカラーシャツ、そしてブラックウールのパンツを着用しました。また、ブラックレザーのダービーシューズも身につけました。ポール・キルヒャーのルックはディオールが手掛け、ヘアスタイリングはダイソンが担当しました。




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