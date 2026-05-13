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AIエージェント搭載のクリニック案内ロボット『ATOI-PLUS』を販売開始 受付対応を自動化し、スタッフの負担軽減に寄与
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN-ALMEX（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坪井 将之、以下、当社）は、本日5月13日（水）より、クリニック向け案内ロボット『ATOI-PLUS（アトイ プラス）』の販売を開始したことをお知らせします。
当社は2025年から、自律走行可能なクリニック向け案内ロボット『ATOI』を販売しています。本機は、新たにAI エージェントを搭載し、『ATOI』に判断機能を追加した案内ロボットです。受付登録から問診取得、次回予約から会計案内までの業務フローをAIの判断で自動化することにより、スタッフの業務負担の軽減に寄与します。
■販売の背景・目的
近年、少子高齢化が急速に進行し、高齢者の人口増加がピークを迎える「2040年問題」が深刻な課題となっています。日本の総人口における65歳以上の高齢者の割合が2024年には29.3%であるのに対し、2040年には34.8％になる※1と推測されています。これにより、医療・クリニック業界での需要増加と人手不足への対応が急務となっています。
なかでも小規模で運営されるクリニックにおいては、問い合わせ対応や事務作業に追われるなど、本来の専門業務への対応が困難となり、スタッフ一人あたりの業務負担が大きくなっています。
こうしたなか、当社では2025年より業界初※2のクリニック向け案内ロボット『ATOI』を販売してきました。そして、このたび新たにAIエージェントを搭載した『ATOI-PLUS』の販売を開始し、スタッフの業務負担の軽減と人手不足の課題解決に貢献します。
※1 内閣府「令和7年版高齢社会白書」より
※2 日本国内／当社調べ
■『ATOI-PLUS』の特長
・AIエージェントを搭載：
「受付登録」「問診取得」「次回予約取得」「会計案内」などの業務について、患者のステータスをAIエージェントが判断し、『ATOI-PLUS』が自動で患者の元に向かうことで対応が可能
・多言語対応：
日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字）※3を標準搭載し、外国人居住者ニーズにも対応
※3 要望に応じて、その他言語についてもカスタマイズ可能
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134636/134636_web_1.png
■『ATOI-PLUS』の利用イメージ
1. 受付：
受付に設置されている『ATOI-PLUS』のディスプレイに患者が必要な情報を入力し、選択した座席に着席
来院人数／待合室での座席位置／初診または再診／発熱有無／症状 などを選択または記載
2. 問診取得：
問診が必要な場合は、自動で『ATOI-PLUS』が座席に向かい、患者がディスプレイにて回答
3. 診察室案内：
スタッフが『ATOI-PLUS』に指示を出し、『ATOI-PLUS』が患者の席に向かい診察室への案内を表示
4. 各種検査/許諾取得：
各種検査・施術に必要な説明／許諾取得をスタッフの指示で『ATOI-PLUS』が代行可能
5. 次回予約取得：
自動で『ATOI-PLUS』が座席に向かい、患者がディスプレイにて次回予約
6. 会計案内：
自動で『ATOI-PLUS』が案内を出し、スタッフまたは自動精算機にて患者が精算
* 『ATOI-PLUS』のディスプレイに、クリニック案内の表示も可能です。
* 通訳機能では、『ATOI-PLUS』を介して、多言語での対話が可能です。
■『ATOI』と『ATOI-PLUS』の違い
『ATOI-PLUS』ではAIエージェントの搭載により、これまでスタッフで対応していた受付対応の自動化が実現します。その他、予約取得から会計もスタッフを介さず対応することが可能です。
* 『ATOI-PLUS』の対応範囲や運用方法は、クリニックの既存システムや利用ツールとの兼ね合いにより異なる場合があります。
■先行導入クリニックからのコメント
『ATOI』を導入中の用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニックさまにて、『ATOI-PLUS』の先行導入を行いました。
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134636/134636_web_2.png
＜クリニック概要＞
病院名：用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック
所在地：東京都世田谷区用賀4-19-5
院長：菊池 真大
病院サイト：https://www.youga-naika.com
当社は今後も『ATOI-PLUS』の販売を通して、AIを活用したさらなるクリニックDXの推進に努めてまいります。
■会社概要
会社名：株式会社USEN-ALMEX
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 坪井 将之
事業内容：ITソリューション事業、医療機関・宿泊施設・ゴルフ場・アミューズメント施設向け事業
URL：https://usen-almex.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
ニュースリリース
https://usen-almex.jp/news/release/20260513.html
『ATOI-PLUS』 サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/atoi-plus.html
『ATOI』サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/atoi.html
株式会社USEN-ALMEX
https://usen-almex.jp
当社は2025年から、自律走行可能なクリニック向け案内ロボット『ATOI』を販売しています。本機は、新たにAI エージェントを搭載し、『ATOI』に判断機能を追加した案内ロボットです。受付登録から問診取得、次回予約から会計案内までの業務フローをAIの判断で自動化することにより、スタッフの業務負担の軽減に寄与します。
『ATOI-PLUS』サービスサイト：https://usen-almex.jp/products/detail/atoi-plus.html
*ヘッドカバーはオプションです
*ヘッドカバーはオプションです
■販売の背景・目的
近年、少子高齢化が急速に進行し、高齢者の人口増加がピークを迎える「2040年問題」が深刻な課題となっています。日本の総人口における65歳以上の高齢者の割合が2024年には29.3%であるのに対し、2040年には34.8％になる※1と推測されています。これにより、医療・クリニック業界での需要増加と人手不足への対応が急務となっています。
なかでも小規模で運営されるクリニックにおいては、問い合わせ対応や事務作業に追われるなど、本来の専門業務への対応が困難となり、スタッフ一人あたりの業務負担が大きくなっています。
こうしたなか、当社では2025年より業界初※2のクリニック向け案内ロボット『ATOI』を販売してきました。そして、このたび新たにAIエージェントを搭載した『ATOI-PLUS』の販売を開始し、スタッフの業務負担の軽減と人手不足の課題解決に貢献します。
※1 内閣府「令和7年版高齢社会白書」より
※2 日本国内／当社調べ
■『ATOI-PLUS』の特長
・AIエージェントを搭載：
「受付登録」「問診取得」「次回予約取得」「会計案内」などの業務について、患者のステータスをAIエージェントが判断し、『ATOI-PLUS』が自動で患者の元に向かうことで対応が可能
・多言語対応：
日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字）※3を標準搭載し、外国人居住者ニーズにも対応
※3 要望に応じて、その他言語についてもカスタマイズ可能
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134636/134636_web_1.png
■『ATOI-PLUS』の利用イメージ
1. 受付：
受付に設置されている『ATOI-PLUS』のディスプレイに患者が必要な情報を入力し、選択した座席に着席
来院人数／待合室での座席位置／初診または再診／発熱有無／症状 などを選択または記載
2. 問診取得：
問診が必要な場合は、自動で『ATOI-PLUS』が座席に向かい、患者がディスプレイにて回答
3. 診察室案内：
スタッフが『ATOI-PLUS』に指示を出し、『ATOI-PLUS』が患者の席に向かい診察室への案内を表示
4. 各種検査/許諾取得：
各種検査・施術に必要な説明／許諾取得をスタッフの指示で『ATOI-PLUS』が代行可能
5. 次回予約取得：
自動で『ATOI-PLUS』が座席に向かい、患者がディスプレイにて次回予約
6. 会計案内：
自動で『ATOI-PLUS』が案内を出し、スタッフまたは自動精算機にて患者が精算
* 『ATOI-PLUS』のディスプレイに、クリニック案内の表示も可能です。
* 通訳機能では、『ATOI-PLUS』を介して、多言語での対話が可能です。
■『ATOI』と『ATOI-PLUS』の違い
『ATOI-PLUS』ではAIエージェントの搭載により、これまでスタッフで対応していた受付対応の自動化が実現します。その他、予約取得から会計もスタッフを介さず対応することが可能です。
* 『ATOI-PLUS』の対応範囲や運用方法は、クリニックの既存システムや利用ツールとの兼ね合いにより異なる場合があります。
■先行導入クリニックからのコメント
『ATOI』を導入中の用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニックさまにて、『ATOI-PLUS』の先行導入を行いました。
https://digitalpr.jp/table_img/2604/134636/134636_web_2.png
＜クリニック概要＞
病院名：用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック
所在地：東京都世田谷区用賀4-19-5
院長：菊池 真大
病院サイト：https://www.youga-naika.com
当社は今後も『ATOI-PLUS』の販売を通して、AIを活用したさらなるクリニックDXの推進に努めてまいります。
■会社概要
会社名：株式会社USEN-ALMEX
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 坪井 将之
事業内容：ITソリューション事業、医療機関・宿泊施設・ゴルフ場・アミューズメント施設向け事業
URL：https://usen-almex.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010 E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
お問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
関連リンク
ニュースリリース
https://usen-almex.jp/news/release/20260513.html
『ATOI-PLUS』 サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/atoi-plus.html
『ATOI』サービスサイト
https://usen-almex.jp/products/detail/atoi.html
株式会社USEN-ALMEX
https://usen-almex.jp