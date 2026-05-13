AIエージェント搭載のクリニック案内ロボット『ATOI-PLUS』を販売開始 受付対応を自動化し、スタッフの負担軽減に寄与

AIエージェント搭載のクリニック案内ロボット『ATOI-PLUS』を販売開始 受付対応を自動化し、スタッフの負担軽減に寄与