再び、”星たちとうたう”アジア No.1 の星空のもと開催される Music & Camp Fes「Rockroshi Starry Music Festival 2026」開催決定！

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株式会社VILLAGE INC


アジアで唯一の星空保護区で”星たちとうたう”キャンプイン音楽フェスティバル「Rockroshi Starry Music Festival 2026」が、10 月 10 日（土）・11 日（日）に福井県大野市・六呂師高原で 開催されることが発表された。



初開催となった昨年は総勢 20 組のアーティストたちが大自然と一体となったロケーションで熱い パフォーマンスを繰り広げ、大反響と熱狂をもって成功を収めた。



開催発表と同時に第 1 弾出演アーティスト計 10 組が日割りとともにアナウンスされ、10/10(土) に、ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン、10/11(日) に OKAMOTOʼS、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yama という今回も多彩な ラインナップで実力派アーティストたちが六呂師に集結する。



さらに昨年に続きフェスのアンバサダーを務める ACIDMAN 大木伸夫からのコメントも到着！



大木伸夫（ACIDMAN）コメント



今年も、六呂師 Starry Music Festivalのアンバサダーを務めさせていただく事になりました。



相変わらずアンバサダーの意味は理解出来ておりませんが(笑)、昨年、満天の星空の下で歌を歌い、真っ暗なステージ上で星について語らせてもらった事は素晴らしい体験でした。



一人でも多くの人が、音楽に身を委ねながら、宇宙に想いを馳せ、平和を願うニ日間になる事を願っております。



是非、お越しいただけたら嬉しいです！



大木伸夫(ACIDMAN)




アジアで唯一、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定された歴史と自然が息づく 美しい六呂師高原で、音楽、星空、キャンプ、そして地域文化が融合した唯一無⼆の感動体験を 届ける「Rockroshi Starry Music Festival 2026」。



チケットは入場券・キャンプ券がチケットぴあにて本日より最速先行受付開始。詳細はオフィシ ャルサイト（https://starrymusic.camp/）まで。



＜開催概要＞


Rockroshi Starry Music Festival 2026


日程：2026 年 10月10日（土）・11日（日）


10/10（土）開場 11:00 / 開演 12:00


10/11（日）開場 10:00 / 開演 11:00


会場：六呂師高原（福井県大野市南六呂師 169 字東上谷野）


出演アーティスト：


＜DAY1＞ 10 月 10 日（土）


ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン and more!!


＜DAY2＞ 10 月 11 日（日）


OKAMOTOʼS、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yama and more!!



チケット


券種・料金（全て税込）


入場券


【一般】1 日券 9,900 円 / 2日券 17,700 円


【福井県民割】1 日券 7,700 円 / 2 日券 13,200 円 ※福井県在住の方のみ購入可能


【学割（中高生）】1日券 3,300 円 / 2日券 5,500 円


【学割（大学生・専門学生）】1日券 6,600 円 / 2日券 11,000 円


小学生・未就学児入場無料（要保護者同伴）



キャンプ券


【VIP グランピング】220,000 円


最大 6 名まで宿泊可能


チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00


入場券(2 日券)4 枚付き ※5 名以上は別途入場券(2 日券)をご購入ください


駐車場 2 台


会場フードファストパス＋キャンプサイト内専用 Bar での全員分の飲み放題付き



【VIP オートキャンプ】88,000 円


2～6 名まで宿泊可能


チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00


駐車場 1 台


会場フードファストパス＋キャンプサイト内 Bar での全員分の飲み放題付き


※入場券(2 日券)は別途ご購入ください



【一般キャンプ】1 サイト 22,000 円（税込）


区画：6m×6m


6 名まで宿泊可能


チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00


場内駐車場 1 台付


※入場券(2 日券)は別途ご購入ください



※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。


※駐車券・シャトルバス券は後日発売



発売日


最速先行


受付期間：5 月 13 日（水）12:00 ～ 6 月 11 日（木）23:59


受付 URL：https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/


【オフィシャルサイト】https://starrymusic.camp/



【オフィシャル SNS】


Instagram：https://www.instagram.com/rsm.fes/


X：https://x.com/rsm_fes


主催：Rockroshi Starry Music Festival 実行委員会
企画制作：VILLAGE INC. / ワイズコネクション他