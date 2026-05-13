再び、”星たちとうたう”アジア No.1 の星空のもと開催される Music & Camp Fes「Rockroshi Starry Music Festival 2026」開催決定！

株式会社VILLAGE INC

アジアで唯一の星空保護区で”星たちとうたう”キャンプイン音楽フェスティバル「Rockroshi Starry Music Festival 2026」が、10 月 10 日（土）・11 日（日）に福井県大野市・六呂師高原で 開催されることが発表された。

初開催となった昨年は総勢 20 組のアーティストたちが大自然と一体となったロケーションで熱い パフォーマンスを繰り広げ、大反響と熱狂をもって成功を収めた。

開催発表と同時に第 1 弾出演アーティスト計 10 組が日割りとともにアナウンスされ、10/10(土) に、ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン、10/11(日) に OKAMOTOʼS、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yama という今回も多彩な ラインナップで実力派アーティストたちが六呂師に集結する。

さらに昨年に続きフェスのアンバサダーを務める ACIDMAN 大木伸夫からのコメントも到着！

大木伸夫（ACIDMAN）コメント

今年も、六呂師 Starry Music Festivalのアンバサダーを務めさせていただく事になりました。

相変わらずアンバサダーの意味は理解出来ておりませんが(笑)、昨年、満天の星空の下で歌を歌い、真っ暗なステージ上で星について語らせてもらった事は素晴らしい体験でした。

一人でも多くの人が、音楽に身を委ねながら、宇宙に想いを馳せ、平和を願うニ日間になる事を願っております。

是非、お越しいただけたら嬉しいです！

大木伸夫(ACIDMAN)

アジアで唯一、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定された歴史と自然が息づく 美しい六呂師高原で、音楽、星空、キャンプ、そして地域文化が融合した唯一無⼆の感動体験を 届ける「Rockroshi Starry Music Festival 2026」。

チケットは入場券・キャンプ券がチケットぴあにて本日より最速先行受付開始。詳細はオフィシ ャルサイト（https://starrymusic.camp/）まで。

＜開催概要＞

Rockroshi Starry Music Festival 2026

日程：2026 年 10月10日（土）・11日（日）

10/10（土）開場 11:00 / 開演 12:00

10/11（日）開場 10:00 / 開演 11:00

会場：六呂師高原（福井県大野市南六呂師 169 字東上谷野）

出演アーティスト：

＜DAY1＞ 10 月 10 日（土）

ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン and more!!

＜DAY2＞ 10 月 11 日（日）

OKAMOTOʼS、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yama and more!!

チケット

券種・料金（全て税込）

入場券

【一般】1 日券 9,900 円 / 2日券 17,700 円

【福井県民割】1 日券 7,700 円 / 2 日券 13,200 円 ※福井県在住の方のみ購入可能

【学割（中高生）】1日券 3,300 円 / 2日券 5,500 円

【学割（大学生・専門学生）】1日券 6,600 円 / 2日券 11,000 円

小学生・未就学児入場無料（要保護者同伴）

キャンプ券

【VIP グランピング】220,000 円

最大 6 名まで宿泊可能

チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00

入場券(2 日券)4 枚付き ※5 名以上は別途入場券(2 日券)をご購入ください

駐車場 2 台

会場フードファストパス＋キャンプサイト内専用 Bar での全員分の飲み放題付き

【VIP オートキャンプ】88,000 円

2～6 名まで宿泊可能

チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00

駐車場 1 台

会場フードファストパス＋キャンプサイト内 Bar での全員分の飲み放題付き

※入場券(2 日券)は別途ご購入ください

【一般キャンプ】1 サイト 22,000 円（税込）

区画：6m×6m

6 名まで宿泊可能

チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00

場内駐車場 1 台付

※入場券(2 日券)は別途ご購入ください

※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。

※駐車券・シャトルバス券は後日発売

発売日

最速先行

受付期間：5 月 13 日（水）12:00 ～ 6 月 11 日（木）23:59

受付 URL：https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/

【オフィシャルサイト】https://starrymusic.camp/

【オフィシャル SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/rsm.fes/

X：https://x.com/rsm_fes

主催：Rockroshi Starry Music Festival 実行委員会

企画制作：VILLAGE INC. / ワイズコネクション他