【国内屈指の画像技術展をAIでより身近に】40回目を迎える「画像センシング展2026」に、CBTソリューションズの次世代AIチャットボット『HelpNAVi』が導入！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験運営・システム開発のDXを推進する株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：野口功司）は、アドコム・メディア株式会社（本社：東京都新宿区）が主催する「画像センシング展2026」において、自社開発の生成AI搭載型FAQチャットボット『HelpNAVi（ヘルプナビ）』が公式ナビゲーターとして導入されることを発表いたします。

HelpNAViの詳細を見る :https://cbt-s.com/helpnavi/

本チャットボットは、【5月25日(月)】のリリースを予定しており、公式サイトおよび展示会当日の現地会場にて、どなたでもご利用いただけるようになります。

背景：日本の製造業を支え続けた「40年の歴史」と「自律化」への挑戦

「画像センシング展」は、1986年の初開催以来、日本の画像処理・センシング技術の発展とともに歩んできた、国内屈指の歴史を誇る展示会です。2026年、記念すべき第40回を迎える本展示会は、「AIに、本物の『眼』を。--2026年、工場は“自律”のフェーズへ。」をコンセプトに掲げ、パシフィコ横浜にて開催されます。

現代の製造現場では、人手不足や属人化した技術の承継が深刻な課題となっており、不良品検知の精度向上や、ベテランの「勘」のデジタル化が急務となっています。こうした課題を打破する鍵は、単なるAIの進化だけでなく、AIに「何を見せるか」を決めるセンシング技術の進化にあります。

本展示会が最先端の「視る技術」で工場の自律化を牽引するように、展示会の運営においても「情報の自律的な取得」を実現すべく、CBTソリューションズの『HelpNAVi』が導入されることとなりました。

40回目を迎える本展では、出展社数・情報量ともに非常に充実しています。一方で『自分たち

の課題に直結する企業を素早く見つけたい』というお声も多くいただいてきました。今回導入し

た『HelpNAVi』には、膨大な出展社情報やセミナー情報をすべて学習させています。ぜひ会場を

回る前に、あなたの『探しているもの』をAIに伝えてみてください。効率的なブース巡りの強力

なパートナーになるはずです。

アドコム・メディア株式会社 展示会事務局 担当者

キーワードひとつでOK！次世代AIが展示会巡りをナビゲート

『HelpNAVi』は、従来の選択肢を選ぶだけのボットとは異なり、知りたいことを自由に打ち込む

だけで、膨大な展示会ナレッジから最適な回答を導き出します。来場者の皆様には、以下のよう

な新しい展示会体験を提供します。

１. 「目的別」のブース・ソリューション検索

来場者が「光沢面のキズを視たい」「物流動線を最適化したい」といった課題を入力すると、AIが膨大な出展社リストから最適な企業や製品を瞬時にピックアップし、展示エリアへ誘導します。

２. 専門セミナー・出展社ピッチプレゼンテーションへのパーソナライズ案内

「イメージセンシングセミナー」では、AI画像解析やロボティクス、宇宙開発技術など、高度な専門テーマが並びます 。『HelpNAVi』は、来場者の興味関心に合わせて、「技術の裏側」や「実装の壁を突破した実例」を学べる最適なセッションを提案します。

３. 「技術相談コーナー」へのスムーズな橋渡し

「こんなことはできないか？」という個別の難問を持つ来場者に対し、専門家から直接アドバイスを受けられる「技術相談コーナー」の利用を促し、課題解決の糸口を見つけるサポートをします。

４. 24時間・多言語での「気軽な」問い合せ対応

開催前後の深夜・早朝や、海外からの来場者に対しても、言語の壁を感じさせないスムーズな情報提供を実現。展示会参加へのハードルを下げ、より多くの方に日本の最先端技術に触れていただく機会を創出します。

【展示会・イベント主催者様へ】展示会DXを加速させる『HelpNAVi』導入のメリット

今回「画像センシング展2026」の案内役に採用された『HelpNAVi』は、企業が持つ膨大なドキュ

メントやWeb資産を、即座に「顧客体験」へと変換する汎用性の高いAIソリューションです。本

展での活用事例をもとに、主催者様向けの4つの主要メリットをご紹介します。

１.手間をかけずに「即戦力」の案内を構築

既存のWebサイトやPDF資料を直接読み込み、自律的に回答を生成。展示会ごとに膨大な

「FAQ」や「シナリオ」を手動で作成する必要はありません。準備期間が限られたイベント運営

においても、低コストかつスピーディに高精度の案内窓口を設置できます。

２.「情報の埋没」を解消し、来場者の行動を最適化

数千ページに及ぶ出展社データもAIが瞬時に解析。来場者の抽象的な問いかけから、関連性の高

い情報へピンポイントで誘導します。主催者様が提供する膨大なコンテンツを死蔵させることな

く、来場者一人ひとりのニーズに合わせて確実に届けます。

３.多言語対応によるグローバルなホスピタリティ

特別な設定なしに多言語での対話が可能です。運営スタッフのリソースを増強することなく、国

際的な展示会に相応しい高度なホスピタリティを24時間体制で実現します。

４.運営をアップデートする「対話データ」の蓄積

来場者が「何を知りたがっているのか」という生の対話データは、アンケートでは得られない貴

重な資産です。これらを可視化・分析することで、次回開催の企画立案や、出展社への付加価値の

高いフィードバックが可能になります。

日本の画像センシング技術の象徴である本展示会の40周年という節目に、弊社の『HelpNAVi』

が貢献できることを大変嬉しく思います。AIが来場者一人ひとりの羅針盤となることで、技術者

同士の新しい出会いや、日本のものづくりを加速させるイノベーションが生まれることを確信し

ています。

株式会社CBTソリューションズ HelpNAVi担当者

■『HelpNAVi』製品サイト

https://cbt-s.com/helpnavi/

本ページでは、既存のWebサイトや資料などを活用して即座にユーザーを自己解決に導く「HelpNAVi」の主要機能や導入メリットを詳しくご紹介しています 。

また、カスタマーサポートや事務局運営の担当者様へ向けて、AI活用による業務効率化のヒントとなるお役立ち記事や、現場ですぐに活用できるホワイトペーパーなどの実用的な情報も多数掲載しています。製品の検討から運用ノウハウの取得まで、幅広くご活用いただけるリソースを公開中です。

「画像センシング展2026」開催概要

本イベントの主催

■株式会社CBTソリューションズについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/148_1_748ced9da53b9d8eb0274b1669ce7b34.jpg?v=202605131252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/148_2_f18736f13854fed418fc9846995fd779.jpg?v=202605131252 ]

試験運営のDX化を推進するICTソリューション企業。国内最大級のテストセンターネットワークを基盤に、生成AIを活用した業務効率化ツール『HelpNAVi』などの開発を通じて、企業のデジタル変革を支援しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/148_3_bce61da2d6f94c764b2afe2a3cc18fa3.jpg?v=202605131252 ]