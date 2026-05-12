ソウルドアウト、LINEヤフー Partner ProgramにおいてSales Partner（認定パートナー）「Premier」に認定

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：北川 共史、以下「ソウルドアウト」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 CEO：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の認定パートナー「Premier」と2026年度の認定バッジ「Ads Policy Badge LINEヤフー広告 検索広告」を取得いたしました。

「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」において認定が行われます。

「Sales Partner」について

この度、ソウルドアウトが認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前年の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーには各種認定バッジが付与されます。

ソウルドアウトは、中堅・中小企業のマーケティング支援において、LINE公式アカウントやYahoo!広告を活用した販促・集客支援に注力してまいりました。この度、地域企業の課題に寄り添った運用実績が評価され、Sales Partner（認定パートナー）「Premier」 の認定および「Ads Policy Badge LINEヤフー広告 検索広告」を取得いたしました。

今後の展望

創業以来培ってきた支援ノウハウを活かし、今後も最新のマーケティングソリューションをいち早く提供してまいります。LINEヤフーとの連携をさらに強化し、全国の中堅・中小企業のさらなる事業成長に貢献してまいります。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に28の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：北川 共史

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/