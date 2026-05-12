錦糸町PARCO・楽天地×リアル謎解きゲーム『夏祭り　キミと辿った七つの灯り』6/5より楽天地にてスタート！

株式会社東京楽天地

株式会社東京楽天地（東京都墨田区、以下、楽天地）と株式会社パルコ（以下、錦糸町PARCO）では、

2026年6月5日（金）から錦糸町PARCO・楽天地×リアル謎解きゲーム「夏祭り キミと辿った七つの灯り」を開催いたします。

昨年、錦糸町PARCO主催で大好評を博した謎解きイベントが、今年は楽天地全館へエリアを拡大してパワーアップ。夏祭りの情緒を楽しみながら、天候や気温を気にせず涼しい館内で本格的な謎解き体験を提供いたします。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48951/table/14_1_94fa03350d85b6c878a85ab75a480ae3.jpg?v=202605120651 ]

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。

ストーリー

夏祭りの会場で出会った女の子と共に、謎を解き明かそう！

不思議なカメラや、タイムスリップ……。

不思議な出来事が、あなたをいつもとは一味違う世界へ誘います。

今年の夏は、錦糸町PARCO・楽天地で忘れられない体験をしてみませんか？

限定/コラボメニュー

本イベントに際して限定/コラボメニューが登場いたします。対象メニューを含め、1会計1000円（税込み・合算不可）以上ご注文いただくとオリジナルステッカーをプレゼントします。

●引換期間 ：2026年6月5日(金)～8月31日(月)

※なくなり次第終了

●引換場所 ：対象ショップのレジにてお渡しいたします。

●対象ショップ ：[楽天地]ドトールコーヒー地下店、ドトールコーヒー錦糸町店、サブウェイ、信州そば処そじ坊、とんかつ すみ田

[錦糸町PARCO]IMADEYA SUMIDA、UMAMI BURGER、GOKUGOKU、二代目 野口鮮魚店、真鯛らーめん 麺魚、レストランカタヤマ 錦糸町グリル

※錦糸町PARCO対象飲食店のコラボメニューは錦糸町PARCO公式HP等でご確認くださいませ。

オリジナルステッカー ※画像はイメージです。【ドトールコーヒー錦糸町楽天地地下店】 幻のフレンチトースト チョコバナナ＋プレミアムアイスカフェラテ【ドトールコーヒー錦糸町店】 ミラノサンドAセット～Aに隠された謎～＋プレミアムアイスカフェラテ【サブウェイ】 長～～～いBLTサンド【とんかつすみ田】 黄金の上ロースかつ【信州そば処そじ坊】 願掛けカツ丼定食

※画像はイメージです。※商品の仕様や販売価格など予告なく変更になる場合がございます。

リアル謎解きゲームとは

参加者の「ひらめき」が鍵となる体験型ゲームイベントです。頭と身体を使い、次々現れる謎や暗号を解くことでゲームストーリーが展開します。物語の世界に入り込み、自分が一人のキャラクターとしてストーリーを進める「主人公体験」が人気を集めています。

【楽天地ビル 概要】



本年で40周年を迎える「楽天地ビル」は錦糸町に活気を届け続けている商業施設。

館内には「錦糸町PARCO」、「TOHOシネマズ錦糸町 楽天地」、「天然温泉 楽天地スパ」、「西友 錦糸町店」、多彩な飲食店や屋上フットサルコートまで充実の店舗を網羅。

お食事や買い物など一日中お楽しみいただけます。





東京都墨田区江東橋4-27-14（JR総武線錦糸町駅南口より徒歩1分、東京メトロ半蔵門線錦糸町2番出口駅直結）



■公式ホームページ：https://www.rakutenchi.co.jp/

■公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40fwd9995r

■公式X：https://twitter.com/tokyorakutenchi(https://x.com/tokyorakutenchi)