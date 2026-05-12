株式会社 いい生活

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、宝コミュニティサービス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長：吉村 憲雄）が「いい生活Square(https://www.es-service.net/service/square/)」で賃貸住宅の情報流通を開始したことをお知らせします。また、先行導入していた「いい生活賃貸管理クラウド(https://www.es-service.net/service/management/)」と連携し、ホールプロダクトによる賃貸業務全体のDXを推進します。

名古屋市の宝コミュニティサービスが「いい生活Square」で賃貸住宅の情報流通を開始先行導入の「いい生活賃貸管理クラウド」との一元管理で賃貸業務のDXを加速

■導入の効果

宝グループは、名古屋および名古屋近郊で「タクシー、不動産、ホテル・レジャー」を中心に多彩な事業を展開しており、宝コミュニティサービスはマンション管理事業、不動産ソリューション事業、リフォーム事業を展開しています。

この度、以前より提供していた「いい生活賃貸管理クラウド(https://www.es-service.net/service/management/)」に加え、「いい生活Square(https://www.es-service.net/service/square/)」の導入・稼働も実現したことで、賃貸における空室募集、申込、契約、入居後の管理をクラウド上で切れ目なく完了することが可能となり、宝コミュニティサービスは、空室募集～入居後の管理業務にかかるデータの多重入力の負担が軽減されます。

■キュリティ対策について

情報システムの高度化・複雑化、セキュリティリスクの増大、コスト削減の必要性などから、クラウドサービスの利用が急速に拡大しています。政府においても、クラウドサービスのメリットを最大限に活用し、より効率的で安全な行政サービスを提供するために、クラウド・バイ・デフォルト原則（※3）が推進されています。

「多くのクラウドサービスは、一定水準の情報セキュリティ機能を基本機能として提供しつつ、より高度な情報セキュリティ機能の追加も可能となっている。また、世界的に認知されたクラウドセキュリティ認証等を有するクラ ウドサービスについては、強固な情報セキュリティ機能を基本機能として提 供している。多くの情報システムにおいては、オンプレミス環境で情報セキ ュリティ機能を個々に構築するよりも、クラウドサービスを利用する方が、 その激しい競争環境下での新しい技術の積極的な採用と規模の経済から、効 率的に情報セキュリティレベルを向上させることが期待される。」

デジタル庁 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針 P5より引用

近年、企業における情報漏洩事件の増加などを受け、情報セキュリティへの注目度が急速に高まっています。このような状況下において、企業のITインフラは、より強固なセキュリティ対策と事業継続計画（BCP）への対応が不可欠となっています。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

※２：デジタル庁 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/17ef852e/20221228_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf

■いい生活Square https://www.es-service.net/service/square/(https://www.es-service.net/service/square/)

「いい生活Square」は、不動産賃貸業務を効率化する業者間流通サイトです。

不動産管理会社や賃貸仲介会社は、物件情報の掲載・検索を無料で行えるほか、内見予約や入居申込、基幹システムとのリアルタイム連携により、業務効率を大幅に向上させることができます。

また、従来は電話やFAXで行われていた業務連絡（空室確認、申込状況の確認など）をチャットで完結できるため、やり取りのスピードと正確性が飛躍的に向上します。

空室募集から内見予約、入居申込、入居後の賃貸管理まで、賃貸業務の一連の流れをオンラインでシームレスに連携し、不動産会社のリーシング業務全体を支援するとともに、空室対策の効率化と業務負担の軽減に貢献します。

■株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/(https://www.e-seikatsu.info/)

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

株式会社いい生活- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社いい生活 マーケティング本部 広報部

TEL：03-5423-7836（平日9時～18時） E-Mail：contact.pr@e-seikatsu.co.jp