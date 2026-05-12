三重県菰野町は、「広報こもの」令和8年5月号を発行しました。







今号の特集は、「町民アンケート＆小中学生アンケート」。町民の皆さんの意識を把握するために実施したアンケート結果をもとに、菰野町の“今”と“これから”を紹介しています。

特集：町民アンケート＆小中学生アンケート

アンケートでは、「住みやすさ」や「定住意向」に加え、第6次菰野町総合計画に基づく35項目について重要度・満足度を調査。

その結果、「住みやすい」「住み続けたい」と感じている方の割合が、「住みにくい」「移転したい」と感じている方を大きく上回りました。理由としては「住み慣れている」「自然環境が良い」「家族や親せきがいる」などが挙げられています。

また、小中学生を対象としたアンケートでは、8割以上が「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と回答。「将来は町外に出ても戻ってきたい」「自然が豊かで人がやさしい」といった声も多く、菰野町への愛着がうかがえる結果となりました。さらに、「笑顔があふれる町にしたい」「自然が残るまちであってほしい」「戻ってきたときにやっぱり良い町だと思えるようにしたい」といった、未来への想いも紹介しています。

子どもの医療費助成の拡大

また、「子ども医療費助成の拡大」について掲載。子育て世帯の負担軽減と安心して医療を受けられる環境づくりを目的に、助成対象年齢をこれまでの「15歳年度末まで」から「18歳年度末まで」に引き上げます。

あわせて、「子ども・子育て支援金制度」についても紹介。社会全体で子どもや子育て世帯を支える仕組みとして、児童手当の拡充や妊婦支援、育児時短就業給付など、さまざまな施策に活用されます。

フォトニュース！

3月から4月にかけての町の取り組みを紹介するフォトニュースでは、

・スプリングコンサートの開催

・移動式本棚のお披露目会

・植樹祭の様子

などを写真とともに掲載しています。

その他の主な掲載内容

・国民健康保険税の税率改正

・町内イベント情報

・町政・地域の動き など

地域の出来事や町の取り組みを幅広く紹介しています。

「広報こもの」令和8年3月号は、菰野町図書館の魅力や地域のニュースなど、町の“今”を伝える内容となっています。ぜひご覧ください。

広報こもの4月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。

WEB版 広報こもの令和8年5月号（NO.789）

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