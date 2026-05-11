発酵食品大手・マルコメ株式会社、健康管理システム「mediment」を導入

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳の提供や企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、このたび、マルコメ株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：青木時男）にクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）」を提供開始したことをお知らせいたします。

■「mediment」導入の背景と目的

マルコメ株式会社は、1854年（安政元年）創業の日本を代表する食品メーカーで、味噌の製造・販売において国内トップクラスのシェアを誇ります。「日本古来の発酵技術を通じて生活者のすこやかな暮らしに貢献する。」を企業理念とし、主力商品の味噌や即席みそ汁に加え、糀商品や大豆関連食品など、発酵技術を活かした多様な製品を提供しています。家庭用のみならず業務用製品の供給やグローバル市場への展開、健康志向や多様化する食のニーズに応える製品開発にも注力しています。

従業員数約1,000人規模の本社およびグループ会社全体の健康診断結果や有所見者データについて、より強固な一元管理体制の構築が業務上の重要事項となっていました。また、これまではスプレッドシートなどで個別に情報を管理していたため、運用の効率化や円滑な情報連携が今後のテーマとして挙がっていました。

こうした背景を受け、メディフォンはマルコメ株式会社に「mediment」の提供を開始いたします。健康診断結果や有所見者データの一元的な管理により、健康管理業務の効率化と従業員の健康維持・増進のさらなる推進を目指します。

【マルコメ株式会社 ご担当者様のコメント】

これまで、健康診断結果の管理は紙とデータが混在しており、未提出者の管理や産業医との情報共有が非常に非効率であるという課題を抱えていました。加えて、グループ会社の増加に伴い、労務管理における課題も抱えていました。

「mediment」は、画面が見やすく直感的に迷わず操作できそうです。「mediment」導入によって、グループ全体の健康管理体制を強化し、さらなる健康経営を推進できることを期待しています。

【マルコメ株式会社 会社概要】

会社名 ： マルコメ株式会社

所在地 ： 長野県長野市安茂里883番地

代表者 ： 代表取締役社長 青木時男

創業 ： 1854年

事業内容 ： 家庭用・業務用みそ、即席みそ汁、糀商品、大豆商品の製造販売

URL ： https://www.marukome.co.jp/

メディフォンは今後も、企業の人的資本経営における健康・安全およびダイバーシティ分野への支援をさらに拡充し、予防医療の現場の前進を通じて、「すべての多様な人々が自分の意思でできるだけ長くいきいきと活躍する社会」というビジョンの実現を目指してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

【クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」について】

「mediment」は、企業の健康経営を一気通貫で支援するクラウド型健康管理システムです。

健康診断やストレスチェック、勤怠情報、面談記録などの従業員データを一元管理し、人事労務担当者の煩雑で工数のかかる業務を効率化します。蓄積されたデータは統合的に把握でき、複数の情報を掛け合わせたクロス分析により、リスクの高い従業員の可視化や、適切な対応・施策検討につなげることが可能です。

さらに、受診勧奨の一括配信や労働基準監督署報告書の自動作成など、日常業務の多くをシステム上で完結できるほか、従業員画面の多言語対応やオンライン産業医面談・診療における医療通訳サービスの提供により、増加する外国人従業員にも対応し、ダイバーシティ経営にも貢献します。

【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健康診断データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/