慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 岸博幸氏がabc株式会社の顧問アドバイザーに就任！

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、株式会社オフィス岸と顧問契約を締結し、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授として政策・産業・国際情勢に精通する岸博幸氏（以下、「岸氏」）を顧問アドバイザーとして迎えたことをお知らせいたします。

岸氏は、長年にわたり日本経済・政策・産業構造に関する分析・提言を行い、政府・民間双方において豊富な知見とネットワークを有しております。当社は、同氏の知見を活用し、事業戦略および対外連携のさらなる強化を図ってまいります。

1. 顧問アドバイザー就任の背景

当社は現在、グローバル事業展開の加速、Web3.0戦略の推進、そして官民連携によるビジネスの構築を経営方針として掲げております。この方針にご賛同いただき、岸氏を顧問アドバイザーとしてお迎えすることとなりました。特に、現在推進中の「AI特化型高性能データセンター事業」において、事業推進の実効性向上と体制強化を目指します。

2. 岸博幸氏による主な特任業務

- グローバル戦略の推進支援

慶應大学大学院での教授キャリアを活かし、国際情勢およびマクロ経済の視点から当社の戦略立案を支援いただきます。

- Web3事業部における官民連携の強化

官公庁等との連携を強化するためのアドバイザリー業務を通じ、事業基盤の拡張や政策連動型プロジェクトを推進いただきます。

- データセンター事業における提携先開拓支援

当社が注力するデータセンター領域において、有意義なパートナー企業等との提携機会を創出いただきます。

3．岸博幸氏 プロフィール

岸氏は、1986年 通商産業省（現 経済産業省）に入省し、その後、経済産業政策の立案や構造改革に関与されています。

総務大臣秘書官、内閣官房参与等を歴任し、政策立案の中枢に携わってこられました。

その後、民間および研究・教育分野において活動し、現在は慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授としてテレビ・講演・執筆等を通じて、日本経済および国際情勢に関する発信を行っています。

4．両者コメント

岸博幸氏 コメント

「生成AIの進展により、データセンターは単なる設備投資ではなく、国家の競争力そのものを左右する戦略インフラとなっています。特に日本においては、電力、規制、国際連携といった複合的な課題への対応が不可欠です。

abc株式会社の取り組みは、こうした課題に対して民間主導で挑戦する意義あるプロジェクトであり、私自身もこれまでの知見を活かし、その実現と発展に貢献してまいります。」

当社代表取締役 松田元 コメント

「この度、岸先生とご縁を頂き、データセンター、Web3.0戦略の事業拡張のご相談を申し上げたところ、快く、顧問業をお引き受けいただき、大変ありがたく感じております。

岸先生は行政の豊富な実務経験、立法、そして学術と大変な見識をお持ちであるのみならず、格闘技のご趣味も合い、お会いした瞬間から必ずお仕事をご一緒したいと切望しておりました。岸先生の素晴らしいお人柄と知見から多面的に学ばせていただき、多様性を通貨にするミッションを元に、当社グループの企業価値向上に繋げられるよう身を引き締めて事業を邁進してまいります。」

5．今後の見通し

当社は、岸氏の参画を契機に、国内外の環境変化に柔軟に対応しながら、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。特に、データセンター事業を中心とした次世代インフラ領域において、官民連携および国際的な視点を取り入れた事業展開を加速いたします。また、当社が現在推進する「AI特化型高性能データセンター事業」との連動を強化いたします。

参考：「abc株式会社、5社間でAI特化型高性能データセンターの開発および運営に向けた基本合意締結」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000153230.html)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com