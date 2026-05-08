パネライの歴史展に、ルミノール愛用者の五郎丸歩さんが来場！

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1860年にフィレンツェで創業したパネライの「The Depths of Time 時の深淵」展が、2026年5月6日より5月12日まで、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催中です。

パネライ独自の歴史を巡る没入型の旅である歴史展覧会は、1910年代初頭にイタリア海軍へのサプライヤーとしての初期の役割から、1993年に最初のルミノールコレクションを一般向けに発表した重要な転換点まで、メゾンの進化を辿ります。

この歴史展に、元ラグビー日本代表選手で、ルミノール 47mmご愛用者の五郎丸歩さんが来場されました。

「日焼けした腕はルミノールを着けている部分だけが白くなっています。毎日着用しているので、パネライ焼けですね。自分にとってルミノールはアクセサリーというよりは装備で、信頼できる相棒です。」とコメントし、歴史展についての感想は、「パネライの歴史がとても長く、それなのに一般の人が買えるようになったのは意外と最近なんだと知り、驚きました。ずっとデザインが変わらないことに魅力を感じます。」と語りました。

パネライCEO エマニュエル・ペランは「The Depths of Time 時の深淵」について次のように述べています。「2025年9月10日にフィレンツェで始まり、その後世界中の主要な目的地を巡ってきた旅を続けられることを大変嬉しく思います。この展覧会は、パネライの歴史における画期的な出来事、すなわち軍事機密の公開と、パネライが一般市民向けの時計製造ブランドとして成長したことを祝うものです。これは、1世紀足らずでファミリービジネスから時計製造の世界で名高いブランドとなった、伝説的な過去を明らかにします。この歴史の重要な章を活気ある都市東京にもたらし、日本の皆様に、パネライ ウォッチの紛れもないデザインの背景にあるパワーリザーブ、発光性、堅牢性、防水性の各要素におけるパネライの専門知識が、イタリア海軍が時計を使用した現場で、どのように鍛えられてきたのかを披露します。」

展覧会では、これまで未公開だったアーカイブ資料、例えばパネライ家とイタリア海軍との間の書簡や歴史的な写真などが展示されています。コンパスや深度計といった計器類は、ヴィンテージウォッチと共に披露され、パネライの発光性、水中での視認性、計器設計における先駆的な功績を記録する、歴史的な特許や商標登録証の複製も並べられています。この旅は、1993年に駆逐艦ルイージ・デュラン・デ・ラ・ペンネ（D560）の艦上で行われた歴史的な一般市民向けデビューで最高潮に達します。この重要な出来事は、パネライが卓越した時計ブランドへと変貌を遂げたことを示し、その変革はプロフェッショナルグレードの精度と堅牢な実用性という核となるDNAを揺るぎなく堅持しました。

旅の終わりに、来場者は2026年4月にウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブで発表された新しいルミノールモデルを発見します。これらはパネライのヘリテージとパフォーマンスの融合を完璧に体現しています。

オフィチーネ パネライ 0120 18 7110

https://www.panerai.com/

撮影時に五郎丸さんが着用された新作 ルミノール PAM01735 税込184万8000円 6月発売予定