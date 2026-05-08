日本と世界の経済が“1冊でわかる”全5章で図解解説――投資・ビジネスに効く決定版「すぐに使えるビジネス教養　経済」5/9新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 経済』（蔭山 克秀・監修）を2026年5月9日（土）より順次発売します。本書は、ニュースを“理解できる側”に回りたい人の一冊です。

■毎日のニュースが、ただの話題で終わらなくなる

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753

・物価高

・株高

・インバウンド

・トランプ関税

・AI

・人口減少……。



いま私たちは、経済の大きなうねりの中で暮らしています。



けれど、ニュースを追っていても、「結局どういうことなのか」「自分の仕事や生活にどう関係するのか」までは、なかなかつかめません。



本書は、そんな現代の経済を読み解くための“地図”になる一冊です。

■世界と日本の経済が、図解でつながる

本書では、日本のGDP順位の後退、値上げラッシュ、記録的株高、投資ブームといった注目テーマから、利上げ、賃上げ、外国人労働者、キャッシュレス化、インボイス制度などの身近な論点までを幅広く解説。



さらに、AI・半導体・自動車・物流・宇宙産業といった業界動向、消費税減税、年収の壁、人口減少、デジタル通貨、グローバルサウスなどの重要テーマにも目を配ります。



複雑な経済の話を、見開き完結の図解で整理しながら理解できるので、知識が自然と頭に入ってきます。

■ビジネスにも投資にも効く、いちばん実用的な経済教養

経済を知ることは、単にニュースに強くなるためだけではありません。

これから何が伸びるのか、どんな変化に備えるべきかを考えるうえで、経済の基本と潮流をつかむことは大きな武器になります。



仕事の判断力を高めたい人にも、投資に活かせる知識を身につけたい人にも、本書は確かな土台を与えてくれるはずです。

■本書の構成

CHAPTER 1 今知っておきたい経済の話題

CHAPTER 2 日常の身近な経済

CHAPTER 3 各種業界と企業の動き

Special feature 日本経済の歴史

CHAPTER 4 経済政策と課題

CHAPTER 5 世界の経済事情

■監修者プロフィール

蔭山 克秀

代々木ゼミナール講師。

愛媛県新居浜市出身。

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。

代々木ゼミナールでは、「政治・経済」「倫理」「公共」をすべて指導。

3科目すべての授業が「代ゼミサテライン」（衛星放送授業）として全国に配信されている。

著書に『やりなおす経済史』『やりなおす戦後史』（以上、ダイヤモンド社）、『経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる』（KADOKAWA）、『マンガみたいにすらすら読める哲学入門』（大和書房）、監修に『地図でスッと頭に入る 世界経済』（昭文社）などがある。

■書籍概要

書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 経済

監修者 ： 蔭山 克秀

ページ数： 160ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-375-3

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803754/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp