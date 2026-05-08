日本と世界の経済が“1冊でわかる”全5章で図解解説――投資・ビジネスに効く決定版「すぐに使えるビジネス教養　経済」5/9新発売！

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フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養　経済』（蔭山 克秀・監修）を2026年5月9日（土）より順次発売します。本書は、ニュースを“理解できる側”に回りたい人の一冊です。




詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753

■毎日のニュースが、ただの話題で終わらなくなる

・物価高


・株高


・インバウンド


・トランプ関税


・AI


・人口減少……。




いま私たちは、経済の大きなうねりの中で暮らしています。



けれど、ニュースを追っていても、「結局どういうことなのか」「自分の仕事や生活にどう関係するのか」までは、なかなかつかめません。



本書は、そんな現代の経済を読み解くための“地図”になる一冊です。



■世界と日本の経済が、図解でつながる

本書では、日本のGDP順位の後退、値上げラッシュ、記録的株高、投資ブームといった注目テーマから、利上げ、賃上げ、外国人労働者、キャッシュレス化、インボイス制度などの身近な論点までを幅広く解説。



さらに、AI・半導体・自動車・物流・宇宙産業といった業界動向、消費税減税、年収の壁、人口減少、デジタル通貨、グローバルサウスなどの重要テーマにも目を配ります。



複雑な経済の話を、見開き完結の図解で整理しながら理解できるので、知識が自然と頭に入ってきます。



■ビジネスにも投資にも効く、いちばん実用的な経済教養

経済を知ることは、単にニュースに強くなるためだけではありません。



これから何が伸びるのか、どんな変化に備えるべきかを考えるうえで、経済の基本と潮流をつかむことは大きな武器になります。



仕事の判断力を高めたい人にも、投資に活かせる知識を身につけたい人にも、本書は確かな土台を与えてくれるはずです。



■本書の構成

CHAPTER 1　今知っておきたい経済の話題
CHAPTER 2　日常の身近な経済
CHAPTER 3　各種業界と企業の動き
Special feature　日本経済の歴史
CHAPTER 4　経済政策と課題
CHAPTER 5　世界の経済事情



■監修者プロフィール

蔭山 克秀


代々木ゼミナール講師。



愛媛県新居浜市出身。


早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。



代々木ゼミナールでは、「政治・経済」「倫理」「公共」をすべて指導。


3科目すべての授業が「代ゼミサテライン」（衛星放送授業）として全国に配信されている。



著書に『やりなおす経済史』『やりなおす戦後史』（以上、ダイヤモンド社）、『経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる』（KADOKAWA）、『マンガみたいにすらすら読める哲学入門』（大和書房）、監修に『地図でスッと頭に入る 世界経済』（昭文社）などがある。



■書籍概要


書籍名　： すぐに使えるビジネス教養　経済


監修者　： 蔭山 克秀
ページ数： 160ページ
価格　　： 1,870円（税込）
出版社　： フォレスト出版株式会社
発売日　： 2026年5月9日（※以降順次）
ISBN　 ： 978-4-86680-375-3







【書籍詳細】


https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753


【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803754/forestpublish-22/



■会社概要



　会社名　　： フォレスト出版株式会社
　所在地　　： 〒162-0824
　　　　　　　 東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
　設立日　　： 1996年4月1日
　代表取締役： 太田 宏
　業務内容　： 出版物の企画・制作および販売
　URL　　　： https://www.forestpub.co.jp