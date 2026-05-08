日本と世界の経済が“1冊でわかる”全5章で図解解説――投資・ビジネスに効く決定版「すぐに使えるビジネス教養 経済」5/9新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 経済』（蔭山 克秀・監修）を2026年5月9日（土）より順次発売します。本書は、ニュースを“理解できる側”に回りたい人の一冊です。
詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753
■毎日のニュースが、ただの話題で終わらなくなる
・物価高
・株高
・インバウンド
・トランプ関税
・AI
・人口減少……。
いま私たちは、経済の大きなうねりの中で暮らしています。
けれど、ニュースを追っていても、「結局どういうことなのか」「自分の仕事や生活にどう関係するのか」までは、なかなかつかめません。
本書は、そんな現代の経済を読み解くための“地図”になる一冊です。
■世界と日本の経済が、図解でつながる
本書では、日本のGDP順位の後退、値上げラッシュ、記録的株高、投資ブームといった注目テーマから、利上げ、賃上げ、外国人労働者、キャッシュレス化、インボイス制度などの身近な論点までを幅広く解説。
さらに、AI・半導体・自動車・物流・宇宙産業といった業界動向、消費税減税、年収の壁、人口減少、デジタル通貨、グローバルサウスなどの重要テーマにも目を配ります。
複雑な経済の話を、見開き完結の図解で整理しながら理解できるので、知識が自然と頭に入ってきます。
■ビジネスにも投資にも効く、いちばん実用的な経済教養
経済を知ることは、単にニュースに強くなるためだけではありません。
これから何が伸びるのか、どんな変化に備えるべきかを考えるうえで、経済の基本と潮流をつかむことは大きな武器になります。
仕事の判断力を高めたい人にも、投資に活かせる知識を身につけたい人にも、本書は確かな土台を与えてくれるはずです。
■本書の構成
CHAPTER 1 今知っておきたい経済の話題
CHAPTER 2 日常の身近な経済
CHAPTER 3 各種業界と企業の動き
Special feature 日本経済の歴史
CHAPTER 4 経済政策と課題
CHAPTER 5 世界の経済事情
■監修者プロフィール
蔭山 克秀
代々木ゼミナール講師。
愛媛県新居浜市出身。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。
代々木ゼミナールでは、「政治・経済」「倫理」「公共」をすべて指導。
3科目すべての授業が「代ゼミサテライン」（衛星放送授業）として全国に配信されている。
著書に『やりなおす経済史』『やりなおす戦後史』（以上、ダイヤモンド社）、『経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる』（KADOKAWA）、『マンガみたいにすらすら読める哲学入門』（大和書房）、監修に『地図でスッと頭に入る 世界経済』（昭文社）などがある。
■書籍概要
書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 経済
監修者 ： 蔭山 克秀
ページ数： 160ページ
価格 ： 1,870円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-375-3
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/kageyama_katsuhide/book/866803753
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803754/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp