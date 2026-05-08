【IMSF】天然とんこつラーメン専門店「一蘭」がスポンサーに就任！全日本ラリー選手権 MCC第3戦「YUHO Rally 飛鳥」に参戦！

IMSF株式会社

日本の各産業の魅力を独自IPやブランドとして開発するIMSF株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲葉 繁樹、以下IMSF）は、2026年5月8日（金）から10日（日）にかけて奈良県で開催される「2026年全日本ラリー選手権 第3戦 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良」に参戦いたします。

本大会より、世界的に展開する「天然とんこつラーメン専門店 一蘭(株式会社一蘭、本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：吉冨学)」が、新たにスポンサーとしてIMSFの挑戦をサポートいただけることが決定いたしました。

■スポンサーシップの背景と目的



IMSFは「日本のカルチャーを通じて、地方創生と新たな感動体験を創造する」ことをミッションに掲げ、全日本ラリー選手権 MORIZO Challenge Cupに継続参戦しています。

今回、徹底したこだわりで世界中のファンを魅了する「一蘭」がIMSFのビジョンに共感くださり、挑戦をサポートいただくこととなりました。ラーメン×スポーツという異なるジャンルの融合により、これまでにないエンターテインメントの形を模索してまいります。

■一蘭ロゴを追加した、新たな車体デザインを公開

第2戦までに発表されたスポンサー各社に加え、一蘭のロゴも纏った新デザインを公開。各社の応援を胸に、IMSFのマシンがコースを駆け抜ける姿にぜひご注目ください。

■IMSF代表取締役社長・稲葉繁樹より

▲一蘭のロゴが刻まれた新車体デザイン

モータースポーツの楽しさを表現する新しい商品を私の故郷を代表するワールドワイドなラーメン企業一蘭さんとの企画で検討しています。ラリー会場や皆さんのご家庭でお楽しみ頂きたいなど沢山の狙いがありますが、今後の企画をお楽しみに！

■第3戦「奈良」へ！ さらなる高みを目指すIMSFラリーチーム

IMSFは、若手ドライバーの登竜門であり、モータースポーツの未来を切り拓く「MORIZO Challenge Cup」に継続参戦しています。第1戦、第2戦で培った経験を糧に、技術と情熱を融合させ、奈良でさらなるスピードと感動を追求します。

【IMSFチームメンバー紹介】

・ドライバー：三枝 聖弥（みえだ・せいや）

・コ・ドライバー：木村 裕介（きむら・ゆうすけ）

選手詳細ページ：https://toyotagazooracing.com/jp/morizo_challenge_cup/teamdriver/2026/

▲左から三枝 聖弥選手、木村 裕介選手

・メカニック：三枝 光博（みえだ・みつひろ）

三枝聖弥選手の実父がメカニックとして支え、親子の強固なバックアップ体制で挑みます。

・IMSFチームマネージャー： 新籾（あらもみ）ひまわり

チーム全体を統括するマネージャーとして、エンターテインメントとレースの現場を繋ぎ、IMSFならではの新しい観戦体験・楽しさを発信します。

■大会概要

■新しい未来を共に創り出すパートナーを募集

▲左から三枝 光博、新籾 ひまわり- 名称：2026年全日本ラリー選手権 第3戦 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良- 日時：2026年5月8日(金)～5/10(日)- 場所：奈良県（天理市、桜井市、吉野町 他）- セレモニアルスタート：5月8日(金)17:30頃～ 天理市役所にて- MORIZO Challenge Cup公式サイト： https://toyotagazooracing.com/jp/morizo_challenge_cup/- 第3戦公式サイト：https://rallyasuka.com/

IMSFは、ビジョンに共感し、既存の枠組みにとらわれないエンターテインメントの形を模索する仲間を広く募集しています。

「日本の創造力を、世界へ、未来へ。」 その挑戦を共にするパートナー企業、クリエイター、アーティスト、プロジェクトメンバーとの出会いを楽しみにしています。ご興味をお持ちの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

【本件に関するお問い合わせ先】

- 会社名： IMSF株式会社（IMSF Co., Ltd.）- 所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-12 ACN渋谷道玄坂ビル7F- 代表者： 代表取締役社長 稲葉 繁樹- 事業内容： プロジェクト型エンターテインメント事業（IP開発、イベント企画、XR実装等）- 公式サイト： https://imsf.co.jp/- 公式X：https://x.com/imsf_jp- 公式Instagram：https://www.instagram.com/imsf_jp/- 公式Threads：https://www.threads.com/@imsf_jp- 公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61588133636138

IMSF株式会社 広報担当

電話：03-5428-4733

メール：info@imsf.co.jp

＜本リリースに関する著作権表示＞ (C) 2026 IMSF Co., Ltd.