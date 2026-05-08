【沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん】宜野湾発　西海岸に沈む絶景と夜景を巡るラグジュアリー体験「サンセットクルーズ in 宜野湾」期間限定開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、「サンセットクルーズ in 宜野湾」を開催いたします。沖縄西海岸に沈む夕陽と、人気観光地・北谷アメリカンビレッジの夜景を海上から楽しむ、非日常のクルージング体験をご提供いたします。

宜野湾港マリーナ発クルーズ船(イメージ)

本クルーズは、ホテルに隣接する宜野湾港マリーナより出航し、水平線へと沈みゆく夕陽が空と海をオレンジや紅に染め上げる、沖縄本島西海岸ならではのサンセットを堪能できるプログラムです。刻々と変化する光のグラデーション、トワイライトへと移ろう特別な時間は、訪れる人々に深い印象を残します。

サンセット後のクルーズ船は北谷アメリカンビレッジ方面へと進み、日中とは表情を変えた華やかな夜景へ。海上から望む光の連なりが、ロマンチックなひとときを演出します。

さらに、ホテル宿泊者限定の特別プラン「Sunset Mocktail Cruise」を3日間限定で開催。ホテル最上階クラブラウンジUMIKAJIで提供しているオリジナルノンアルコールカクテルを船上でもお愉しみいただけます。

サンゴ礁が広がる碧い海やサンセットをモチーフにしたドリンクとともに、五感で沖縄を味わう特別な時間をお届けします。

サンセットクルーズ in 宜野湾

【期 間】 2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

【発着場所】 宜野湾港マリーナ

【対 象】宿泊者・一般利用ともに可

【所要時間】約60分 日没時刻に合わせて運航（季節により変動）

【料 金】一般 \6,200

Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員 \5,700

【主 催】宜野湾港マリーナ

【予約方法】ホテル公式Webサイトより、宜野湾港マリーナの予約サイトへ遷移のうえご予約ください

【お問合せ】宜野湾港マリーナ TEL：098-897-7017

ご宿泊者限定の特別プログラムも「Sunset Mocktail Cruise」

【名 称】 Sunset Mocktail Cruise

【開 催 日】2026年7月18日（土）、8月1日（土）、8月15日（土）

【所要時間】約60分

【出港時間】7月18日（土）6:50P.M. / 8月1日（土）、8月15日（土）6:30P.M.

【料 金】一般 \6,200

Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB ）会員 \5,700

【特 典】ホテルオリジナルノンアルコールカクテル（1ドリンク付き）

【予約方法】ホテル公式Webサイトより、宜野湾港マリーナの予約サイトへ遷移のうえご予約ください

【お申し込み】2週間前まで予約可能

ホテルオリジナルカクテル(ノンアルコール)サンセットクルーズ詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/ginowan/event/sunsetcruising2026/

※料金は乗船料のみとなります。別途、飲食の持込は可能です。

※集合時間：出港の30分前 宜野湾港マリーナ内アクティビティ受付場所(白いテント付近)

※出港時間：日没時刻により変わります。Webサイト上で出港時間をご案内いたします。

※お申し込み：前日5:00P.M.まで予約可能です。(サンセットクルーズ in 宜野湾)

※最小催行人数(大人4名さま)に達しない場合や悪天候時は欠航となります。

欠航の場合は、予め宜野湾港マリーナよりお客さまへご連絡いたします。

※安全の観点から、妊娠中の方、３才以下のお子さまのご乗船はお断りいたします。

※Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員のポイント付与対象外となります。