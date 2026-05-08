スクラロース市場は糖削減政策、健康意識、低カロリー製品革新により年平均6%で成長
スクラロース市場は、低糖および低カロリー製品への需要増加により拡大しています。肥満や糖尿病への懸念の高まりにより、代替甘味料の利用が進んでいます。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。大規模データ、専門家インサイト、分析手法を組み合わせ、戦略的意思決定を支援しています。
スクラロース市場の成長要因
● 健康意識の高まりと低カロリー需要
● 糖削減に関する規制および政策
● 食品、飲料、医薬品、パーソナルケア分野での用途拡大
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=6532&type=smp&name=Sucralose+Market+Report+2026
スクラロース市場の規模と成長見通し
スクラロース市場は、2025年の15億ドルから2030年には59.3億ドルへと拡大し、年平均約**6%**で成長すると予測されています。
本市場は砂糖代替市場の約16%、食品・飲料産業全体の約**0.1%**を占める見込みです。
北米は約19億ドル、米国は約16億ドルに達すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348704/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348704/images/bodyimage2】
スクラロース市場のセグメント構造
● タイプ別では食品グレードが72%（40億ドル）
● 形状別では粉末が51%（30億ドル）
● 用途別では飲料が35%（20億ドル）
スクラロース市場の成長機会
主要分野において、2030年までに15億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/sucralose-global-market-report
配信元企業：The Business research company
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スクラロース市場の成長要因
● 健康意識の高まりと低カロリー需要
● 糖削減に関する規制および政策
● 食品、飲料、医薬品、パーソナルケア分野での用途拡大
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スクラロース市場の規模と成長見通し
スクラロース市場は、2025年の15億ドルから2030年には59.3億ドルへと拡大し、年平均約**6%**で成長すると予測されています。
本市場は砂糖代替市場の約16%、食品・飲料産業全体の約**0.1%**を占める見込みです。
北米は約19億ドル、米国は約16億ドルに達すると予測されています。
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スクラロース市場のセグメント構造
● タイプ別では食品グレードが72%（40億ドル）
● 形状別では粉末が51%（30億ドル）
● 用途別では飲料が35%（20億ドル）
スクラロース市場の成長機会
主要分野において、2030年までに15億ドル以上の市場機会が見込まれています。
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