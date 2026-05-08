「ポーカー・雀荘はお断り」の不条理を打破。専門不動産のエースポイントが、入居拒否・保証会社審査落ちからの「再交渉・承認獲得サポート」を開始

エースポイント株式会社

ポーカールームおよび雀荘専門の不動産事業・M&A仲介を展開するエースポイント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：下澤善広）は、アミューズメント店舗の出店において大きな障壁となっている「物件オーナーからの入居拒否」や「家賃保証会社の審査落ち」を、専門的な知見と交渉で覆す「再交渉サポートサービス」を2026年4月に開始いたしました。

https://acepoint.jp/koushou

■ 背景：実態とイメージの乖離が生む「出店の壁」

現在、マインドスポーツとしてのポーカーや、賭けないクリーンな雀荘運営が広がりを見せています。しかし、不動産業界においては依然として古い先入観が根強く、志ある事業主様が以下のような不条理な理由で出店を断念するケースが後を絶ちません。



・オーナー・管理会社による「偏見」の壁

実際には法令を遵守し、クリーンで健全な店舗運営を行う計画であっても、一部の古い不透明なイメージからギャンブルと混同・誤解され、内容を精査される前に門前払いされてしまう。

・家賃保証会社による「形式」の壁

十分なキャッシュフローや支払い能力があるにもかかわらず、「個人事業主であること」や「水商売に近い不安定な収入」という業界への先入観だけで一律にリスク判定され、審査否決となってしまう。



このような、実態を正しく評価されないことによる機会損失を解決するため、弊社は「ポーカー・雀荘専門の不動産会社」としての信用を背景に、事業主様に代わって正当な評価を勝ち取るための再交渉を行います。

■ エースポイントによる審査突破のアプローチ

最大の特長は、弊社がお客様の「盾」となって審査の壁を突破する、独自の契約スキームにあります。



1. 弊社が直接の契約主体となりオーナー様の不安を物理的に切り離す

一度「ポーカー・雀荘」という業態や「個人与信」で拒絶された物件に対し、不動産会社である弊社が直接の借主（契約主体）となります。物件オーナー様の契約相手は弊社（エースポイント）となるため、業態への先入観や支払いへの不安を物理的に遮断。クリーンな状態で交渉の土俵に乗り、入居を可能にします。

2. 転貸スキームによる安心の提供

弊社がオーナー様から借り受けた物件を、お客様へ転貸する形を取ります。これにより、オーナー様にとっては「専門知識を持つ法人が店を管理している」という極めて高い安心感につながります。一方で、お客様（開業希望者様）にとっては、これまで門前払いされていた理想の立地での出店が、弊社の信用を背景に実現可能となります。

3. 柔軟な「保証会社審査」と、自社独自の審査基準による対応

弊社が契約主体となることで、個人では通過が難しかった保証審査のハードルを大幅に下げることが可能です。弊社は特定の保証会社に縛られないため、物件ごとに最適な審査ルートを選択できる柔軟性を備えています。さらに、弊社の法人与信と独自の審査基準を組み合わせることで、状況に応じて柔軟な契約形態を構築。「支払い能力はあるのに、既存の審査枠組みに当てはまらない」という事業主様を、実務面から強力にバックアップします。



「良い物件なのに、話すら聞いてもらえない」

そんな業界の不条理を、私たちは「言葉の交渉」だけで終わらせません。自らが契約の当事者としてリスクを引き受け、お客様の盾となることで、クリーンで健全なアミューズメント文化の発展を支えます。



▼ 再審査・再交渉詳細ページ

https://acepoint.jp/koushou

■ 代表メッセージ

「素晴らしい運営ビジョンと資金力があるのに、業態のイメージだけで理想の物件を諦めてしまうのは、業界全体の損失です。私たちは、そんな不条理な審査の壁を壊し、クリーンなアミューズメント文化を広めたいと願う事業主様を全力でバックアップします。」

■会社概要

会社名： エースポイント株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町2-17-9-411

代表取締役：下澤善広

経歴：東京大学・東京大学大学院を卒業後、リブ・コンサルティングに入社。住宅・不動産業界向けの経営コンサルティングを実施。SNS運用代行事業、M&Aコンサルティング事業の立ち上げにも携わる

事業内容：ポーカールーム/雀荘の物件紹介/M&A仲介/移転・撤退支援

Web：https://acepoint.jp/

■お問い合わせ

エースポイント株式会社 広報担当

Email：info@acepoint.jp

TEL：03-6821-7985

Web：https://acepoint.jp/