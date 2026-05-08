Relic Publishing最新刊『イノベーター人材マネジメント』がAmazon売れ筋ランキング3部門で1位を獲得

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮）は、自社が展開する出版レーベル「Relic Publishing」より刊行した最新刊『イノベーター人材マネジメント―発掘・育成・評価・配置のすべて』（著：佐々木 亜衣）が、Amazon売れ筋ランキングにおいて3部門で1位を獲得したことをお知らせします。本書は、多くの日本企業が直面する「新規事業を任せられる人材がいない」「適切な評価ができない」という課題に対し、Relicが培ってきた広範な支援実績と独自の「IRM（Innovator Relationship Management）」のフレームワークを用いた解決策を提示するものです。

Relic Publishingは、Relicが掲げる「1人1冊・1事業」構想のもと、社員一人ひとりの実践知や思想を社会に発信し、組織の知的資本として可視化・活用することを目的に設立されました。今後もRelic Publishingでは、イノベーション創出に資する実践知の発信を通じ、ビジネス現場における課題解決力や実行力の向上に寄与してまいります。

■Amazon売れ筋ランキング 3部門1位を達成

本書は2026年4月24日の刊行直後から、新規事業開発や組織改革、次世代リーダー育成に携わる経営層・人事責任者を中心に大きな反響を呼び、人事・労務管理、経営科学、小規模ビジネスに関する電子書籍の3部門においてランキング1位を獲得しました。

■本書の内容：制度があっても事業が生まれない「人材の盲点」を打破する「IRM」

多くの日本企業が社内公募制度やアクセラレータープログラムを導入しながらも、「新規事業を任せられる人材がいない」「適切な評価ができない」という課題に直面しています。Relicが5,000社以上の支援実績から導き出した、独自の「IRM（Innovator Relationship Management）」フレームワークを体系化した本書は、こうした「制度はあるが事業が生まれない」現状を打破する実践的な手引書です。

本書では、属人的になりがちなイノベーターの資質を「9つのロール（役割）」と「5段階のスキルレベル」で可視化。既存のHRM（Human Resource Management）では補いきれなかった不確実な事業創出における人材マネジメントを言語化しています。

イノベーターとしての成長を、基礎理解の「Lv1」から、仕組み化・次世代育成を担う「Lv5」まで定義した図表事業の性質（既存事業の延長か、完全な新規か）に応じた最適な組織の在り方と人材配置を提示した図表

【書籍情報】

タイトル：イノベーター人材マネジメント ― 発掘・育成・評価・配置のすべて

著者：佐々木 亜衣（株式会社Relic 上級執行役員 イノベーションマネジメント事業部長）

発売日：2026年4月24日

価格：1,600円（税抜）

※Kindle価格は、Amazonのキャンペーン等により変動することがあります。

販売：Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング（KDP）ほか

Amazon URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXT2M8JN

■著者プロフィール

【目次】- プロローグ なぜ、制度をつくっても継続的に事業が生まれないのか- 第1章 １.定義：人材の「型」を定義する- 第2章 ２.計画：人材ポートフォリオを設計する- 第3章 ３.発掘：社内人材を発掘する- 第4章 ４.育成：人材を育成する- 第5章 ５.評価：人材を評価する- 第6章 ６.配置：アサインを設計する- 第7章 ７.定義見直し・定着：仕組みを組織に定着させる- エピローグ 「人材がいない」は本当か- 巻末特典： IRM入門3点セット（9ロール×レベル早見表、3軸評価シート、IJMワークシート）のダウンロード権

佐々木 亜衣

株式会社Relic 上級執行役員 l イノベーションマネジメント事業部長

東京大学 経済学部卒業後、外資系広告代理店に入社。AEとしてクライアントのマーケティング戦略立案から広告制作・出稿、新製品開発企画などマーケティング活動全般を支援。 その後、博報堂グループにて、新規事業開発組織の立ち上げを行う。所属部門のスピンオフに伴い、転籍。大手企業に対する新規事業開発コンサルティングに従事。

事業開発プロジェクトの併走から人事制度改革・人材育成まで、新規事業開発のボトルネックを解消し、効率よくプロジェクトを進行するための支援を幅広く実施。事業開発におけるデータ活用の重要性を感じ、カスタマーデータプラットフォームSaaS企業に入社。データ活用のためのコンサルティング業務に従事。2023年Relicに参画。

■出版レーベル「Relic Publishing」について

Relic Publishingは、イノベーション創出に資する知的資本の価値を社会に届ける出版レーベルです。

勇ましく高尚な生涯こそが、後世への最大遺物である（内村鑑三） ──社名の由来であるこの思想のもと、私たちは不確実な未来に挑む企業の「あくなき挑戦」こそが、後世に残すべき最大の遺産（relic）であると考えます。従来に囚われない出版の仕組みで「知の流通」を活性化し、日本の事業開発を加速させることを目指します。

■「1人1冊・1事業」構想とは：実践知を資産化する独自の組織開発構想

Relicは、全社員が自らの実践知を言語化した「書籍」の執筆（1人1冊）と、主体的な「事業」の創出（1人1事業）に挑戦する、独自の組織開発構想を推進しています。本構想は、創業以来の「すべてのメンバーが事業家であり、かつ専門家である」という組織思想を、戦略的に制度化したものです。

本構想を社会に実装するインフラとして、生成AIやノーコード技術を活用し非エンジニアを含む全社員の事業立ち上げを支援する戦略子会社「株式会社SenQ AI」と、そのプロセスで得られた知見を体系化し発信する出版レーベル「Relic Publishing」を設立しました。

事業化と出版という両輪を通じて、個人の挑戦を組織の知的資本へと昇華させることで、ナレッジの継承や共創機会の創出を加速させ、Relicの持続的成長を支える基盤として展開しています。

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国18都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/