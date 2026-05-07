「福利厚生でボディメイク」を実現。栃木の食品卸ニッカネ、配送業務を“自分磨き”に変える新制度を開始

株式会社ニッカネ【株式会社ニッカネ：筋肉応援制度】

業務用食品卸を展開する株式会社ニッカネ（本社：栃木県河内郡、代表取締役社長：金田 陽介）は、2026年5月より、配送ドライバーを中心とした社員の理想の体づくりを全面的に支援する「筋肉応援制度」を導入しました。本制度は、日々の納品やピッキング等のダイナミックな身体活動を「ボディメイク」の時間と捉える社員の想いに応える、新しい形の福利厚生です。食のプロとして、100gあたりタンパク質約23gを含む鶏むね肉を使用した「蒸し鶏」等の厳選食材を社員割引価格で提供し 、社員が最も効率的に自己研鑽に励める環境を社会へ提示します。

■ 背景：現場から溢れ出した「体づくり」への情熱

近年の健康志向の高まりを受け、当社の現場では筋トレや健康管理に積極的に取り組む社員が増加しています 。特に配送ドライバーは、商品の積み下ろしやピッキングなど、日々パワフルな動きが求められる仕事です 。こうした環境を活かし、自発的にプロテインを摂取したり食事管理を徹底したりする、体づくりへの高い意識が社内で共有されていました。 「せっかく体をつくっているなら、食のプロである私たちの商品も最大限に活用してほしい！」 という熱い想いから、今回の制度が誕生しました。

■「福利厚生でボディメイク」を支える3つの柱

- 身体活動を「価値」に変える働き方の提案力仕事の多い物流・食品卸の現場において、「体を動かす仕事だからこそ、体をつくる楽しさがある」という新しい価値観を社内外へ発信したいと考えています。健康意識の高い人材が活躍しやすい環境を整えることで、社員一人ひとりが長く・いきいきと働き続けられる職場づくりを推進してまいります。- 「何を買えばいいか」を食のプロがソリューション提供「種類が多くて選べない」という社員の悩みを解消するため、筋肉生成に最適な「蒸し鶏ほぐし」や「自然解凍ミニブロッコリー」を厳選。栄養知識を盛り込んだ専用チラシを全社配布し、迷わず「プロの食事管理」を実践できる仕組みを構築しました。- 「解凍するだけ」で実現する、継続可能な食習慣多忙な業務の合間や帰宅後でも手軽に摂取できるよう、利便性の高い業務用冷凍食品を採用。2品を組み合わせることで、タンパク質の吸収効率向上や疲労ケアなど、栄養学的にも理にかなったサポートを提供します。

■制度概要

● 名称 ：筋肉応援制度

● 主要品目：蒸し鶏ほぐし、自然解凍ミニブロッコリー

● 対象 ：株式会社ニッカネ 全従業員

■会社概要

商号 ： 株式会社ニッカネ

代表者 ： 金田 陽介

所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3

設立 ： 昭和50年（1975年）11月7日

事業内容： 業務用食品専門の総合卸売

資本金 ： 3000万円

売上高 ：378億円

従業員数：850名

拠点数：東日本全域16拠点

URL ： https://www.nikkane.com/

■会社概要

商号 ： 株式会社ニッカネ

代表者 ： 金田 陽介

所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3

設立 ： 昭和50年（1975年）11月7日

事業内容： 業務用食品専門の総合卸売

資本金 ： 3000万円

売上高 ：378億円

従業員数：850名

拠点数：東日本全域16拠点

URL ： https://www.nikkane.com/

【お問合せ先】

株式会社ニッカネ 採用広報部

TEL：0285-37-8482（平日9時～17時）

＊HP 内お問合せフォームからも可能です