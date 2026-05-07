【allureville】5/7(木)公開 モデル竹内友梨さんが着こなす2026 Summer Collection Vol.2

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株式会社ファーイーストカンパニー


株式会社ファーイーストカンパニー（本社:東京都渋谷区広尾1-13-7、代表取締役社長:澤井昭仁）が展開する「allureville（アルアバイル）」はモデル竹内友梨さんを迎え、全2回に渡りお届けしている2026 Summer Collection のVol.2を5/7(木)より公開いたします。


WEB PAGEはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260507_alv_earlysummer_vol2?apias_s_id=41658

Vol.2のテーマは、「好きな一枚を、何度でも　　着回しで広がる、私らしいスタイル」


お気に入りの一枚は、日常のさまざまなシーンで表情を変えて楽しみたい。


モデルの竹内友梨さんがアルアバイルの夏コレクションから注目のアイテムを、2つのシーンで着回したスタイルをご紹介します。



Item 01


Puff-sleeve Blouse



ラフなカジュアルスタイルに、ほんのりフェミニンなブラウスをさっと羽織るのが、いい塩梅。

ボタンを留めて、ボウタイをくるりと一巻き。ベルテッドパンツにインして仕事モードの着こなしに。

Item 02


Tiered Skirt



白で繋げた大人の甘辛ミックスはブラウンスエードのローファーで端正に、品よくフィニッシュ。

一気にモードな印象に仕立てるピンストライプのダブルジャケット。攻めの小物使いで感度を上げて。

Item 03


Dry-Touch Knit Set-Up



オールブラックのセットアップに黒のフリンジレースストールを一巻きして、着こなしに立体感とニュアンスをプラス。

ビジュー付きタンクトップにシアーな白シャツを重ねて、暑い夏も涼しげな透明感のあるスタイルに。

Item 04


Slit-Detail Gilet



きちんと感も必要な旅のシーンにはノーカラーのジレが頼れる存在。モードなロングワンピースともバランスよし。

ジレと同素材のタックパンツとのセットアップなら、一気に街仕様。ライトピンクの差し色で遊び心ある配色に。



【Limited Item】

ジレセットアップ・プルオーバーはオンラインショップ・ルミネ新宿店・ルミネ横浜店に限定入荷アイテム。


詳細はこちら :
https://www.allureville.com/id/20260415-lumine?brand=allureville&apias_s_id=41630


WEB PAGEはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260507_alv_earlysummer_vol2?apias_s_id=41658

◼︎Vol.1「毎日がちょっと特別になる服　Daily Dress Up」も公開中




Vol.1はこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260424_alv_earlysummer_vol1?apias_s_id=41657



allureville /アルアバイル


いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案。


上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムを中心にバランス良く構成。


それぞれをMIXしたスタイリングを楽しんでいただけます。



進化するトレンドを取り入れながら、上質感を感じる女性らしいスタイリングを提案するブランド。




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