【allureville】5/7(木)公開 モデル竹内友梨さんが着こなす2026 Summer Collection Vol.2
株式会社ファーイーストカンパニー（本社:東京都渋谷区広尾1-13-7、代表取締役社長:澤井昭仁）が展開する「allureville（アルアバイル）」はモデル竹内友梨さんを迎え、全2回に渡りお届けしている2026 Summer Collection のVol.2を5/7(木)より公開いたします。
WEB PAGEはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260507_alv_earlysummer_vol2?apias_s_id=41658
Vol.2のテーマは、「好きな一枚を、何度でも 着回しで広がる、私らしいスタイル」
お気に入りの一枚は、日常のさまざまなシーンで表情を変えて楽しみたい。
モデルの竹内友梨さんがアルアバイルの夏コレクションから注目のアイテムを、2つのシーンで着回したスタイルをご紹介します。
Item 01
Puff-sleeve Blouse
Item 02
Tiered Skirt
Item 03
Dry-Touch Knit Set-Up
Item 04
Slit-Detail Gilet
【Limited Item】
ジレセットアップ・プルオーバーはオンラインショップ・ルミネ新宿店・ルミネ横浜店に限定入荷アイテム。
詳細はこちら :
https://www.allureville.com/id/20260415-lumine?brand=allureville&apias_s_id=41630
WEB PAGEはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260507_alv_earlysummer_vol2?apias_s_id=41658
◼︎Vol.1「毎日がちょっと特別になる服 Daily Dress Up」も公開中
Vol.1はこちら :
https://www.allureville.com/feature/20260424_alv_earlysummer_vol1?apias_s_id=41657
allureville /アルアバイル
いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案。
上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムを中心にバランス良く構成。
それぞれをMIXしたスタイリングを楽しんでいただけます。
進化するトレンドを取り入れながら、上質感を感じる女性らしいスタイリングを提案するブランド。
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