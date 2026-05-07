【allureville】5/7(木)公開 モデル竹内友梨さんが着こなす2026 Summer Collection Vol.2

株式会社ファーイーストカンパニー

株式会社ファーイーストカンパニー（本社:東京都渋谷区広尾1-13-7、代表取締役社長:澤井昭仁）が展開する「allureville（アルアバイル）」はモデル竹内友梨さんを迎え、全2回に渡りお届けしている2026 Summer Collection のVol.2を5/7(木)より公開いたします。

WEB PAGEはこちら :https://www.allureville.com/feature/20260507_alv_earlysummer_vol2?apias_s_id=41658

Vol.2のテーマは、「好きな一枚を、何度でも 着回しで広がる、私らしいスタイル」

お気に入りの一枚は、日常のさまざまなシーンで表情を変えて楽しみたい。

モデルの竹内友梨さんがアルアバイルの夏コレクションから注目のアイテムを、2つのシーンで着回したスタイルをご紹介します。

Item 01

Puff-sleeve Blouse