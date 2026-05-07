栄都商事株式会社、「江戸ダイニング株式会社」へ社名変更。江戸前寿司をもっと身近に、そして世界の日常へ

江戸ダイニング株式会社

栄都商事株式会社は、2026年5月1日付で、社名を「江戸ダイニング株式会社」へ変更いたしました。

当社は、東京・浅草を拠点に、立ち食い寿司ブランド「まぐろ人」を展開してまいりました。

「まぐろ人」は、江戸前寿司をより気軽に、より身近に楽しんでいただくことを目指し、東京の街に根ざした寿司体験を提供しているブランドです。

今回の社名変更は、当社がこれまで大切にしてきた職人の技術、素材へのこだわり、地域に根ざした店舗運営を継承しながら、今後さらに事業の幅を広げ、江戸前寿司をはじめとする東京の食文化を国内外へ発信していく意思を込めたものです。

新社名である「江戸ダイニング株式会社」には、

「江戸前寿司をもっと身近に。そして、世界の日常に」

という想いを込めています。

「江戸」は、東京の原点であり、寿司文化の源流でもあります。

「ダイニング」には、寿司に限らず、東京・江戸の食文化を現代の暮らしの中で楽しめる形に磨き上げていく、という意味を込めました。

当社は今後も、立ち食い寿司ブランド「まぐろ人」を中心に、既存店舗のさらなる品質向上、新規出店、新業態の開発、そして将来的な海外展開も視野に入れながら、より多くのお客様に江戸前寿司の魅力を届けてまいります。

代表コメント

江戸ダイニング株式会社

代表取締役 阿部 直希

このたび、栄都商事株式会社は「江戸ダイニング株式会社」へ社名を変更いたしました。

旧社名である栄都商事株式会社は、先代から続く大切な名前です。長年にわたり会社を支えてくださったお客様、お取引先様、従業員の皆様には、心より感謝申し上げます。

一方で、これからの当社は、まぐろ人というブランドをさらに磨き上げ、江戸前寿司をもっと身近なものとして、東京から日本全国へ、そして将来的には世界へ届けていきたいと考えています。

立ち食い寿司は、早く、旨く、職人の技術を目の前で感じられる、東京らしい食文化のひとつです。私たちは、その魅力を現代に合った形で磨き続けていきます。

「江戸前寿司をもっと身近に。そして、世界の日常に」

新しい社名のもと、これまで以上にお客様に喜んでいただける店づくり、人づくり、会社づくりに取り組んでまいります。

「まぐろ人」について

「まぐろ人」は、東京・浅草を中心に、都内8店舗（※2026年5月時点）を展開する寿司ブランドです。

本まぐろをはじめとした厳選した魚介を、職人が一貫ずつ握り、気軽に楽しめる江戸前寿司として提供しています。



立ち食いならではのスピード感と、職人の技術を目の前で感じられるライブ感を大切にし、地元のお客様から国内外の観光客まで、幅広いお客様にご利用いただいています。

ブランドコンセプトは、

「江戸前寿司をもっと身近に」

今後も、東京の街に根ざした寿司文化を磨きながら、国内外のお客様に新しい寿司体験を届けてまいります。

社名変更の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182743/table/1_1_a7395140b81a801405ea249f34a05234.jpg?v=202605071052 ]

※社名変更に伴う、所在地、代表者、事業内容の変更はございません。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182743/table/1_2_660d1f36db1efa533092e70d45960bd8.jpg?v=202605071052 ]

今後の展望

江戸ダイニング株式会社は、「まぐろ人」ブランドのさらなる発展を軸に、既存店舗の品質向上、人材育成、出店体制の強化に取り組んでまいります。

また、江戸前寿司をより多くのお客様に楽しんでいただけるよう、立ち食い寿司の可能性を追求するとともに、新たな飲食業態の開発や、将来的な海外展開も視野に入れてまいります。

東京で育まれてきた江戸前寿司の魅力を、より身近に、より多くの人へ。

江戸ダイニング株式会社は、これからも挑戦を続けてまいります。

【まぐろ人 直営店舗】

- 新仲見世通り店- 雷門出張所- 御徒町出張所- 上野広小路出張所- 門前仲町出張所- 北千住出張所- 浅草橋出張所- 錦糸町出張所