【新商品】10年以上選ばれ続ける薄型弁当箱に新たな完成形。立てて運べる弁当箱に700mlが登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「薄型弁当箱 抗菌フードマン 700」を2026年4月に発売しました。

「お弁当って、意外とかさばる。」

バッグに入れると場所を取り、傾けられないから入れ方にも気を使う。

カバンの中で汁が漏れていないかも気になる。

そんな“持ち運びにくさ”を解決し、

ユーザーから支持されてきたのが薄型弁当箱フードマンシリーズです。

フードマンは、「お弁当は平らに持ち運ぶもの」という当たり前を見直すところから始まりました。

傾けられない、汁漏れが気になる。

その不便さに向き合い、「立てて運べる弁当箱」という発想にたどり着きました。

薄さ、密閉性、使いやすさ。

それぞれの要素を積み重ね、改良を重ねてきた結果、現在の形へと進化してきたのがフードマンです。

薄くて、立てて運べて、こぼれにくい。

その使いやすさが評価され、10年以上にわたり選ばれ続けてきました。

そして今回、その完成度をさらに高めた700mlサイズが登場しました。

立てて運べる

一般的なお弁当箱は傾けないように持ち運ぶのに対し、フードマンは薄型のためバッグの中で立てて持ち運べます。

隙間に立てて入れられるので、バッグの中でもすっきり収まります。

また、1辺がA4用紙の短辺と同じ「210mm」なので、

書類などと一緒に運びやすいサイズもポイントです。

通勤・通学バッグにも入れやすく、持ち運びのストレスを軽減します。

Wシーリングで汁漏れを防ぐ

本体の周囲と中仕切りの2か所で密閉するWシーリング構造。

汁漏れを防ぐだけでなく、おかず同士の汁移りも防ぎます。

立てて持ち運べるという使い方を支える、フードマンの中核となる構造です。

抗菌で清潔に使える

本体・フタ・パッキンすべてが抗菌。

雑菌の繁殖を抑制し、毎日使うお弁当箱でも清潔に保つことができます。

仕切り固定で盛り付けに悩まない

一体型の中仕切りにより、詰めるだけで簡単にお弁当が完成。

悩むことなく、見た目よく盛り付けることができます。

フタを外して電子レンジ加熱もできるため、ワンプレートディッシュのように楽しめます。

洗いやすいから毎日使い続けやすい

パッキンは一体成形で、フタとの間に汚れが入りにくい構造。

取り外して洗う手間がなく、日々のお手入れが簡単です。

さらに角は丸型形状で汚れが溜まりにくく、洗いやすさにも配慮しています。

食器洗浄機にも対応しており、毎日使うものでも清潔に保てます。

毎日使うものだからこそ、お手入れのしやすさにもこだわりました。

日常にちょうどいい700mlサイズ

そして今回登場した700mlサイズは、

フードマンをより多くの人に使ってもらうために生まれたサイズです。

これまでのシリーズは、用途や食事量に応じて選べるラインナップでした。

コンパクトに持ち歩けるサイズ、大容量でしっかり食べられるサイズ。

一方でその中間に、

「ちょうどいいサイズがない」と感じていた方も少なくありません。

少なすぎると物足りない。

多すぎると持ち運びづらい。

そんな“あと少し”のズレを埋めるのが、700mlサイズです。

これまでサイズで迷っていた方にもフィットすることで、

フードマンの使いやすさを、より多くの人に届けるモデルになっています。

フードマンシリーズに新たに加わった700mlサイズは、日常使いにちょうどいい容量。

通勤・通学のお弁当としてはもちろん、しっかり食べたい日にも対応できるサイズ感です。

従来モデルの使いやすさはそのままに、さらに幅広いライフスタイルに対応します。

シリーズで選べるフードマン

フードマンはサイズ展開も豊富なシリーズ。

ライフスタイルや食事量に合わせて選べることで、多くの人の毎日に寄り添ってきました。

10年以上選ばれ続けてきた理由は、

「持ち運びにくい弁当箱を、持ち運びたくなる弁当箱へ。」

その課題に向き合い続けてきた積み重ねにあります。

そしてその答えのひとつが、この700mlサイズです。

商品概要

アッシュブルーアッシュグレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/368_1_e3108ecebc50569a36e2c0e545c76f72.jpg?v=202605071052 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com