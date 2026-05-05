日本最高峰の炎の祭典『Art Fire Festival 2026』、群馬の廃校にて大盛況のうちに閉幕！～トップパフォーマー集結、熱狂の3日間を収録したハイライト動画を公開～

株式会社かぐづち

日本全国からトップクラスのファイヤーパフォーマーが集結する炎の祭典『Art Fire Festival 2026』が、2026年4月24日（金）～26日（日）の3日間、群馬県みなかみ町の「泊まれる学校 さる小」にて開催され、大盛況のうちに幕を閉じました。

実行委員会は、本イベントの圧倒的な熱量と興奮を凝縮した「公式ハイライト動画」を本日公開いたしました。

日本最高峰のパフォーマーが集結！夜の廃校を焦がす熱狂のショー

『Art Fire Festival』は、第一線で活躍するプロフェッショナルから、次世代を担う気鋭のパフォーマーまでが一堂に会する、国内最大規模のファイヤーパフォーマンス・フェスティバルです。

今年の舞台となったのは、豊かな自然に囲まれた群馬県みなかみ町の「泊まれる学校 さる小」。夜の帳が下りた木造校舎を背景に、炎の軌跡が夜空を彩る幻想的なパフォーマンスが繰り広げられました。

メインステージでは、雷光炎舞かぐづちをはじめ、カンタ、火付盗賊、Dai Zaobab、廣川家、YUKI、Jonasunなど、豪華アーティスト陣が競演。ダイナミックな大技や息を呑むような美しい炎の舞に、会場は大きな歓声と熱気に包まれました

昼は技術研鑽の場に。第一人者によるワークショップ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V42ViyNXZMo ]

夜の熱狂的なショーとは対照的に、グラウンドや体育館で様々なワークショップ（WS）が開催されました。

各ジャンルの第一人者が講師を務め、道具の扱い方から高度なテクニック、道具制作にメンテナンス講習、安全管理の基礎に至るまで、実践的なレクチャーが行われました。参加者たちは真剣な眼差しで技術を吸収し、パフォーマー同士の交流とスキルアップの場として大いに盛り上がりを見せました。

参加者・スタッフが一体となった、最高の「リトリート」体験

本フェスティバルは、単なるショーケースにとどまらず、出演者、関係者、そして一般の来場者が「廃校に泊まり込み」で寝食を共にする、特別な「リトリート（合宿）」としての側面も持っています。

同じ釜の飯を食い、夜遅くまで炎について語り合う。この濃密な時間が、パフォーマー同士の新たな繋がりを生み、業界全体の熱量をさらに高める原動力となっています。大きな事故もなく、笑顔で3日間を終えられたことは、ご参加いただいた皆様の多大なるご協力の賜物です。

主催者・トモツグ氏のコメント

Art Fire Festival 実行委員会 代表 / トモツグ

改めて、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました！大きな事故もなく、全員が無事に笑顔で終えられたことが何より嬉しいです。

「想像を超える景色を作る」。そのテーマのもと開催した今回のフェスですが、出演者や参加者の皆様と一緒に、濃密で熱く、最高に楽しい時間を過ごすことができました。皆様にとっても、大満足の3日間になったと確信しています。

今回、僕自身の至らない点が多く、連絡不足などで運営メンバーや関係者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまった部分も多々ありました。不器用な僕を最前線で支え、このフェスを現実の形にしてくれた最高の仲間に、心から感謝しています。

でも、この熱狂はここで終わりません。この『Art Fire Festival』は、これからもずっと続けていくつもりです。今回の反省点はしっかりと次に活かし、次はさらに誰も見たことのない景色を皆さんと一緒に作ります。

どうぞ今後ともお付き合いください！本当にありがとうございました！

「Art Fire Festival 2026」について

本フェスティバルは、日本全国から第一線で活躍するトップパフォーマーが集結し、その技術と魅力を広く伝える特別なイベントです。

期間中は、総勢10名の専門講師陣による多種多様なワークショップを実施いたします。「ポイ」「スタッフ」「武幻」といった手具の操作から、「火吹き（Fire breathing）」「炎剣を用いた殺陣」、さらには「安全かつ高機能な専用道具の制作」に至るまで、初めて道具に触れる初心者の方から、さらなる技術向上を目指す経験者の方まで幅広く学べるプログラムをご用意しております。

夜にはトップパフォーマーたちによる大迫力のファイヤーショーが開催されるほか、参加者同士が安全にパフォーマンスを楽しめるファイヤーエリアの開放、広大なグラウンドでのキャンプインなど、大自然とノスタルジックな木造校舎に囲まれた非日常の空間で、濃密なエンターテインメント体験を提供いたします。

株式会社かぐづちは、ノスタルジックな木造校舎と豊かな自然に抱かれた非日常の空間で織りなされる本イベントを通じ、ファイヤーパフォーマンスのさらなる可能性と魅力の発信に貢献してまいります。

【開催概要】

■名称：Art Fire Festival 2026

■日程：2026年4月24日(金) 15:00 開始 ～ 4月26日(日) 12:00 解散

■会場：泊まれる小学校 さる小（群馬県利根郡みなかみ町相俣1744-15）

■チケット：2泊券 / 1泊券 / 当日券

■詳細・申込：https://art-fire-festival-2026.jimdosite.com/

■主催：Art Fire Festival 2026 実行委員会

【協賛・協力】

協賛・協力：株式会社かぐづち

燃料協賛：株式会社えがおのきろく

会場協力：泊まれる小学校 さる小

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161977/table/39_1_001c43f606a83e96addd7b73d34e72f5.jpg?v=202605051251 ]

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2026／Saudi Arabia／Singapore）

・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

・象印 TVCM「炎舞炊き」

・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）

・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー

報道関係者様向けの当日取材・撮影について

本イベントでは、メディア・報道関係者様向けのプレスパスを発行しております。

「夜の廃校×日本最高峰の炎の演出」という、非常に映像・写真映えする圧倒的な画の撮影が可能です。テレビ番組の取材、ニュース報道、ドローン撮影等のご相談も承ります。

取材可能日： 2026年4月25日（土） ※メインショーは夜間帯の実施となります。

ご対応可能事項：

・メインショーおよびワークショップ風景の撮影

・かぐづち代表・和泉、および主催者・トモツグへの現地インタビュー

・参加パフォーマーへの取材

取材のお申し込み方法：

末尾の【本件に関するお問い合わせ先】まで、媒体名・ご担当者名・取材希望内容をご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Mail：info@kaguzuchi.com

Web：https://kaguzuchi.com

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