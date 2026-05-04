ハタチの節目、最高に「新しい自分」へ。5月限定の成人写真・振袖レンタルキャンペーンを公開。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/campaign/

ハタチという大きな節目。

それは、これまで育ててくれた家族へ感謝を伝える日であると同時に、これまでの自分をアップデートし、最高に輝く「新しい自分」に出会う瞬間でもあります。

写真工房ぱれっとは、そんな全ての女性の願いを叶えるべく、最新トレンドを網羅した振袖・ドレスと、プロの魔法によるクリエイティブな体験を提供します。

未来のあなたへ贈る、最高の「可愛い」と「ありがとう」が詰まった宝物を、私たちと一緒に形にしてみませんか。

5月キャンペーン内容

1. ：賢くお得に「理想」を叶える。心ときめく豪華成約特典

平日限定特典：

平日にご来店・ご成約いただいた方限定で、最大5,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。

週末の振袖フェア限定特典：

毎週末開催されるフェアでは、66,000円相当のデザインアルバム「ミル」のプレゼントや、家族との絆を残す集合撮影、さらにプレミアライン2着目の無料提供など、プランに応じた贅沢な特典をご用意しています。

2. 「私」を最大限に引き出す、4つのヘアメイクスタイル

トレンドを形に：

「誰かの正解」ではなく「自分が一番好きだと思える姿」へ。

今の気分にぴったりの4つのスタイルをご提案。

プロの魔法：

熟練のヘアメイクスタッフが、一人ひとりの顔立ちや衣装に合わせて、鏡を見るのが楽しくなるような魔法をかけます。

3. 日常に飾るハタチの輝き「デザインボード」

前撮りプランをご契約いただいた皆様へ、非売品の特別な『デザインボード』をプレゼント。

スタジオで撮影した最高の一枚を、インテリアとして日常に馴染む形でお届けします。

4. 圧倒的なオーラを放つ「プレミアライン」

唯一無二の存在感：

誰とも被りたくない、そんなこだわり派のあなたへ。圧倒的な特別感を誇る「プレミア振袖」と「プレミアドレス」をラインナップ。

自由な組み合わせ：

プランによっては振袖とドレス、どちらも最高級のクオリティで楽しむことが可能です。

5. モデル級の仕上がり。最高峰レタッチオプションのプレゼント

「コミコミ20プラン」をご契約の方には、通常55,000円相当の最高峰レタッチオプションを無料で提供。

肌の質感から細部の補正まで、プロがこだわり抜く技術で、まるで雑誌の1ページのような仕上がりをお約束します。

他にも、追加料金0円で200着以上の中から選び放題の「20プラン」や、外出可能で最新アルバム・美容クオリティに特化した「1dayプラン」など、あらゆるご要望に寄り添うプランをご用意。

無駄を省いたスマートな提案で、特別な一日をトータルにサポートいたします。

二十歳の節目、それは一生に一度しか訪れない特別な物語の始まり。

時が経っても色褪せない「最高の私」を、私たちが心を込めて鮮やかに描き出します。

未来の自分への贈り物を探しに、まずはその一歩を、写真工房ぱれっとで。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp