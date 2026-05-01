【毎日0時更新。今日の新作、もう見た？】今日も、明日も。“いいかも”が更新される。

株式会社antiqua



今日も、0時に新作が追加される。明日も、また新しい一着が待っている。

antiquaは今、毎日0時に新作を更新中。

「たまにチェック」じゃなく、“毎日見るのが楽しくなるEC”へ。

毎日新しい服があるから、トレンドも着回しも、“探す”じゃなく“出会う”に変わる。

新作アイテムはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1154?sort=recommend

“毎日新作”が、選び方を変える

新作が毎日あるから、

まとめ買いじゃなく、その日の気分で選べる。

・今日はラフに

・明日はちょっと攻めて

・週末は主役アイテムを

“今の気分にちょうどいい服”が、毎日ある。

初夏のちょうどいいアイテムが、日々更新

軽やかな素材、抜け感シルエット、

一枚でキマる主役アイテムまで。

気温も気分も変わるこの時期に、

“ちょうどいい”が毎日追加されていく。

AY-00096ZK-00252NUI-00005PTR-00013

最新の新作ラインナップはこちら

https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1154?sort=recommend

商品ラインナップ Check :https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1154?sort=recommend

見逃しても、もう一度出会える

水曜・土曜は「再販の日」。

あの時迷った一着、

気づいたら売り切れていたアイテムも、

もう一度チャンスがくる。

新作＋再販で、毎日楽しみが続く。

どのモールでも、同じ体験を

🛒どこからでも、同じ体験を

・antiqua公式サイト

・antiqua 楽天市場

・antiqua Yahoo!ショッピング

・antiqua au PAY マーケット

どのモールでも、毎日0時に新作更新。

いつもの場所で、毎日のワクワクを

「選ぶ楽しさ」が続いていく

服は、まとめて買うものから、

“毎日出会うもの”へ。

antiquaは、新作を届け続けることで、

選ぶ時間そのものをもっと自由に、もっと楽しいものへと変えていきます。

5月も毎日0時。

新しい一着との出会いを、ぜひ体験してください。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/