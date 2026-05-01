FOOTWORKS FOR MARGARET HOWELL

株式会社TSIホールディングス

2026年初夏、足の構造と歩行に向き合いながら履物を“生活の道具”として提案するブランド「FOOTWORKS」と、マーガレット・ハウエルによるコラボレートサンダルが初登場。それぞれのものづくりに通じる考え方が、自然なかたちでつながり、この取り組みが生まれました。

”足元から身体を整える”をコンセプトに作成されてるプロダクトはそのままに、アッパーストラップのレザーにMARGARET HOWELLが選定した100%植物タンニン鞣しのオイルドレザーを使用。使い込むほどに深い色合いと艶を楽しむ事ができるブランドらしい一足に仕上げました。

FOOTWORKSのインソール構造を正しく感じるためには、ストラップを緩みの無いようにしっかり締める事がポイントで、足が本来あるべき位置へと整えられ、正しい位置で、正しく歩く気持ちよさを体感できます。

「歩くことは、人にとって基本的な動作のひとつで、正しく歩けていれば身体は歪まず、仮に歪みが生じたとしても、歩き方によって整え直すことができる、そうした考えのもと、日常の中で繰り返される動きと向き合っています」

―FOOTWORKS 代表 森 健

5月1日（金）から、全国のマーガレット・ハウエル直営店、公式オンラインストアで展開。

また、発売を記念し下記店舗にて、「PERSONAL FITTING by FOOTWORKS」を完全アポイントメント制で開催します。

・5月2日（土）

MARGARET HOWELL 神南

03-5459-3723

・5月16日（土）

MARGARET HOWELL SHOP ＆ CAFE

グラングリーン大阪

06-7894-2435

・5月23日（土）

MARGARET HOWELL SHOP ＆ CAFE 天神

092-791-6734

※予約枠に限りがございますので、詳細は各店舗にお問合せください。

特設ページ :https://www.margarethowell.jp/column/footworks-for-margarethowell.html

STRAP SANDALS \74,800

WOMEN(https://mix.tokyo/products/5786170201) MEN(https://mix.tokyo/products/5796170201)

問い合わせ先

https://www.margarethowell.jp/

03-5785-6445

株式会社TSIホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役社長:下地 毅)が展開しています。