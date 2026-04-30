【5月11日開催】『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』著者陣×『冒険する組織のつくりかた』著者・安斎勇樹さんの対談決定！

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は、『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』著者・中谷公三さん、諸橋峰雄さん、水野ジュンイチロさんと、『冒険する組織のつくりかた』『新・問いかけの作法』著者・安斎勇樹さんによるコラボトークイベントを開催いたします。

「なぜ今、組織は変わらなければならないのか」、そして「組織はこれから、どのように変わっていくのか」――この問いを軸に、“冒険”と“圧倒的成果”の交差について考えるイベントになります。

新しい部下を迎えて、マネジメントをアップデートしたい管理職の方必見の内容です！

■テーマ：なぜ、あの組織は強いのか--「冒険」と「圧倒的成果」が交差する場所

「部下が指示待ち」「報告がこない」「本音を言ってくれない」--そのモヤモヤ、実はマネジメントのアップデートで解消できるかもしれません。

管理・指示・統制。長年「正解」とされてきたマネジメントの常識が、いま根底から覆ろうとしています。

Googleで成果を出し続けたマネジャーが最優先にしたこととは何か。「問いかけ」の専門家・安斎さんが説く「冒険する組織」とは何か--この２つの視点が交差するとき、マネジメントの未来像がくっきりと見えてきます。

「軍事的世界観 & 管理型マネジメント」 vs. 「冒険的世界観 & エンパワメント型マネジメント」

あなたはどちらで部下と向き合っていますか？

新年度、新たな部下を迎えたいまこそ、マネジメントをアップデートする絶好のタイミングです。ぜひ、ご参加ください。

＊アーカイブ動画の配信も予定しておりますので、当日ご参加が難しい方も安心してお申し込みいただけます。

＊セミナーの詳細（参加方法など）につきましては、ご応募いただいたあと、改めてご案内いたします。

◆登壇者プロフィール

安斎勇樹（あんざい ゆうき）

株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO

東京大学大学院 情報学環 客員研究員

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（学際情報学）。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『静かな時間の使い方』（朝日新聞出版）、『冒険する組織のつくりかた』（テオリア）、『新 問いかけの作法』（ディスカヴァー）、『問いのデザイン』（共著・学芸出版社）などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

中谷公三（なかたに こうぞう）

経営・組織変革のプロフェッショナル。

世界銀行グループ（IFC）、Accenture、GE、Googleなど国内外の企業で、マネジメントと戦略実行の両面に携わる。リーダーシップ開発とコーチングを専門とする Bright Future Partnersを設立し、企業の事業改革や組織開発を支援、次世代リーダーの育成に力を注いでいる。



諸橋峰雄（もろはし ねお）

マーサージャパン株式会社 シニアプリンシパル 組織変革エクセレンスユニット統括。

組織変革、AI・デジタル領域を専門とするプロフェッショナル。人的資本価値を最大化する経営・組織マネジメントのあり方を日々探求しクライアントと向き合っている。ビジネス・ブレークスルー大学経営学部客員教授。NPO法人BLUE FOR JAPAN理事。趣味はトライアスロンと華道（草月）。慶應義塾大学博士（工学）。



水野ジュンイチロ（みずの じゅんいちろ）

漫画家。ビジネスの最前線に身を置き、実戦知見を漫画に落とし込む活動を展開。NewsPicksおよびPIVOTにて連載した起業漫画『スタートアップル！』は、両媒体で人気ランキング1位を獲得した。

一方で、Googleに新卒入社後、当時最年少で営業部のマネージャーに着任。漫画のストーリー制作手法を営業スキルと融合させた独自のトレーニングプログラムを開発した。X：@junichiromzn

＜イベント開催日時＞

5月11日（月）19:00～20:30



＜お申し込み受付〆切＞

5月7日（木）12時00分 まで



＜お申し込みフォーム＞

https://form-gw.hm-f.jp/hai2form/c5699133-2698-4974-bcfc-0b359e1852b5



＜お問い合わせ＞

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