《CLUBHAUS × EDIFICE》ドライビングレンジでの着用を想定したコラボレーションライン『DYNAMIC RANGE(TM)️』2026/SSコレクションがリリース
株式会社ベイクルーズ
お問い合わせ先 https://baycrews.jp/contact
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」はCLUBHAUSとのドライビングレンジでの着用を想定したコラボレーションライン『DYNAMIC RANGE(TM)️』。の2026年春夏の新作コレクションがリリース
“WE SUPPORT AMATEURS(TM)”をスローガンに掲げるCLUBHAUSとのパートナーシップのもと展開される本ラインの第8弾。
本コレクションでは、人気のカモフラージュ柄をモノトーンで再構築した新色を展開し、より洗練された印象へとアップデート。
プレー時の快適性とデザイン性を兼ね備え、ゴルフシーンはもちろん、タウンユースにも対応するラインナップとなっています。
アイテムリスト→Check Here(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_skeywd=DYNAMIC&q_ssort=new&q_sps=1)
お問い合わせ先 https://baycrews.jp/contact
HP https://edifice.baycrews.co.jp/