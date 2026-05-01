《CLUBHAUS × EDIFICE》ドライビングレンジでの着用を想定したコラボレーションライン『DYNAMIC RANGE(TM)️』2026/SSコレクションがリリース

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」はCLUBHAUSとのドライビングレンジでの着用を想定したコラボレーションライン『DYNAMIC RANGE(TM)️』。の2026年春夏の新作コレクションがリリース

“WE SUPPORT AMATEURS(TM)”をスローガンに掲げるCLUBHAUSとのパートナーシップのもと展開される本ラインの第8弾。

本コレクションでは、人気のカモフラージュ柄をモノトーンで再構築した新色を展開し、より洗練された印象へとアップデート。

プレー時の快適性とデザイン性を兼ね備え、ゴルフシーンはもちろん、タウンユースにも対応するラインナップとなっています。

アイテムリスト→Check Here(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_skeywd=DYNAMIC&q_ssort=new&q_sps=1)

お問い合わせ先 https://baycrews.jp/contact

HP https://edifice.baycrews.co.jp/