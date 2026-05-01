ヒルトン名古屋　韓国スイーツで夏を愉しむ「サマースイーツビュッフェ & アフタヌーンティー」5月15日（金）より開催

名古屋ヒルトン株式会社サマースイーツビュッフェ

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年5月15日（金）～9月13日（日）の期間、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、韓国の伝統菓子と最新トレンドスイーツを融合させた夏季限定企画「サマースイーツビュッフェ」を開催します。

毎シーズン高い注目を集めるヒルトン名古屋のスイーツビュッフェシリーズの今夏テーマは、「たべる、ととのう、ときめく。」。ポップなカラーリングやSNS映えするビジュアルで支持を集める韓国スイーツを、ペストリーシェフの豊富な経験と技術で再構築し、一過性のトレンドにとどまらない、見た目と味わいの両立を追求した本格スイーツとして仕上げました。

会場では、ライブステーションで削りたてを提供する韓国かき氷「ピンス」をはじめ、薬菓（ヤッカ）やソンピョンといった韓国伝統菓子をアレンジしたスイーツ、クロッフルやカップティラミス、グリークヨーグルトを使用したフルーツサンドなど、SNSで注目を集めるトレンドスイーツまで全16種類をラインアップ。味わいはもちろん、ビジュアルや体験価値にもこだわり、“今の気分”を映し出すサマースイーツビュッフェとして、新たなスイーツトレンドを発信します。

同テーマのもと展開する「サマーアフタヌーンティー」では、提供スタイルを刷新。ビュッフェで提供しているスイーツの中から厳選したアイテムを、瑞々しいハーブを添えたプレートに美しく盛り付け、一皿ずつ提供します。ナチュラルな彩りと香りに包まれながら、ビタミン豊富なフルーツの自然な甘さを活かしたスイーツとともに、落ち着いた時間を過ごすことで、心が「ととのう」アフタヌーンティー体験を楽しめます。

さらに今回は、アフタヌーンティーをご利用のお客様限定で、韓国発・自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」のシートマスクをランダムで1枚プレゼント。スイーツを味わうひとときから、ご自宅でのセルフケアまで、美意識の高い層やトレンド感度の高いゲストに向けた、ホテルならではの新しいアフタヌーンティー体験を提案します。

■サマースイーツビュッフェ概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34342/table/138_1_5290951a5961081f0ec36c56b47d30b5.jpg?v=202605010251 ]

■メニュー例

韓国かき氷「ピンス」

韓国かき氷「ピンス」≪ライブステーション≫

削りたてをライブステーションで提供する韓国生まれのかき氷。バナナ風味のミルク氷は雪のようにきめ細かく、口に入れた瞬間にふわりと溶けます。濃厚ながら後味は軽やかで、素材本来の甘さと香りを引き立てる、夏にふさわしい新感覚デザート。

すやすやテディベアケーキ

すやすやテディベアケーキ

しっとり焼き上げたスポンジに、白桃とメロン、生クリームをサンドしたショートケーキに、雲の上で眠るテディベアを飾った愛らしい一品。

白桃ゼリー入りレアチーズケーキ

白桃ゼリー入りレアチーズケーキ

白桃ゼリーを閉じ込めたレアチーズケーキ。なめらかな食感に白桃の甘みとチーズの酸味を組み合わせた一品。白桃を模したフォルムで仕上げている。

もこもこムース

もこもこムース

アーモンドムースにオレンジとアプリコットの酸味を重ね、柚子の香りをアクセントに。

薬菓（ヤッカ）とバニラアイスクリーム

薬菓（ヤッカ）とバニラアイスクリーム

はちみつとジンジャーが香る韓国伝統菓子の薬菓に、なめらかなバニラアイスクリームを添えた組み合わせ。

クロッフル

クロッフル

クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼き上げた韓国発祥のスイーツ。バターの風味と軽い食感が特長。

ティラミス

ティラミス

軽やかなクリームとコーヒーの苦味を味わうティラミスをカップ仕立てにした、韓国スタイルで。

ドバイチョコもち

ドバイチョコもち

もちもちの求肥に、カダイフ入りチョコレートフィリングを包み、食感の変化が楽しめるドバイチョコもち。

バナナロールケーキ

バナナロールケーキ

ロール生地でバナナとカスタードを包み込み、マンゴーとパッションフルーツのクリームを合わせた、果実感のある軽やかな味わい。

フルーツタルト

フルーツタルト

アーモンドクリーム入りのタルト台に、マンゴーやアプリコットなどの果実をあしらい、彩り豊かに仕上げたフルーツタルト。

チルソンサイダーのぶどうテリーヌ

チルソンサイダーのぶどうテリーヌ

チルソンサイダーを使用したぶどうのテリーヌ。炭酸飲料ならではの爽快感と果実の酸味が調和した味わい。

ソンピョン餅

ソンピョン餅

韓国伝統餅のソンピョンに、苺ミルクを注いで完成させ、もち米の食感とやさしい甘さの変化を楽しめる一品。

チョコレートバナナクリームパイ

チョコレートバナナクリームパイ

パイ生地にバナナとチョコレートクリームを重ねた一品。異なる食感と素材の組み合わせが特長。

マンゴーわらび餅とジャスミン風味のオーギョーチー

マンゴーわらび餅とジャスミン風味のオーギョーチー

マンゴーわらび餅とオーギョーチーにジャスミンの香りを重ねたゼリー仕立て。

薔薇香るライチのエクレア

薔薇香るライチのエクレア

ライチの甘みと薔薇の香りを組み合わせたエクレア。クリームのなめらかな口当たりが上品は余韻を残すエクレア。

フルーツサンド

フルーツサンド

濃厚なグリークヨーグルトと旬のフルーツを合わせ、酸味と甘みのバランスが楽しめる仕上がり。

セイボリー（軽食）

セイボリー（軽食）

キンパ、トッポギカレー、スチームライス、フライドポテト、ミックスリーフサラダ&ドレッシング、デイリーサラダなど6種類の軽食をご用意。

■サマーアフタヌーンティー概要

スイーツビュッフェと同テーマのアフタヌーンティーは、スイーツビュッフェ開催日を除く平日に毎日開催いたします。ご利用の方には、韓国発・自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」のシートマスクをランダムで1枚プレゼント。

アフタヌーンティー韓国発・自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」のシートマスクをランダムで1枚プレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34342/table/138_2_53ed134cc4b0a823d8e533862b812e3b.jpg?v=202605010251 ]

■ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる）プロフィール

フランス料理の世界からキャリアをスタートし、後にペストリーの道へ転向。1994年にヒルトン名古屋へ入社以来、30年以上にわたりホテルスイーツの第一線で活躍を続けています。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、そしてホテル1階「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」のテイクアウトスイーツの監修を担当。色彩豊かで芸術性に富んだスイーツの数々を手がけています。その卓越した技術と創造性は国内外で高く評価され、「全国洋菓子技術コンテスト大会 内閣総理大臣賞」をはじめ、「ルクサンドグランプレミオ」優勝、「ジャパンケーキショー東京大会 会長賞」など多数の受賞歴を誇り、2023年には「あいちの名工」にも選出されました。

■Abibについて

「Abib（アビブ）」は2016年に韓国で誕生した自然派スキンケアブランドです。「初月」という意味を持つブランド名には、ブランド自らが美のサイクルの出発点となり、肌本来の美しさを引き出す商品を提供したいという想いが込められています。肌に本来備わっている"コンディションを整える力"に着目し商品開発を進め、その力をサポート&肌がよろこぶ天然由来成分を厳選配合したアイテムを展開。また、パッケージは空気や異物といった外部環境からテクスチャーを保護することを意識したミニマルかつシンプルなデザインで、ジェンダーレスにお使いいただけます。特に人気のシートマスクは、肌悩みやコンディションにあわせて選べるラインナップの豊富さから、韓国のビューティーアワードを多数受賞するなど高い支持を集めています。

■ヒルトンのスイーツ体験公式ハッシュタグ “#ヒルトンスイーツ”とは？

国内に展開するヒルトン・ホテルズ&リゾーツが参加。ランチとディナーの間を彩るスイーツタイムに、これまで提供してきた「美味しいスイーツ」 「非日常的で贅沢な時間」に加え、多様なテーマで「わくわくするようなビジュアルインパクト」や「友達に自慢したくなるフォトジェニックな世界観」を更に強化した新たなスイーツ体験です。

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、1989年に名古屋市初の外資系ホテルとして誕生しました。名古屋の中心・伏見に位置し、スイートを含む全460室の洗練された客室からは、市街の美しい眺望をお楽しみいただけます。館内には、世界水準のサービスとともに、上質なダイニング、エグゼクティブラウンジ、宴会場、フィットネスセンターなど充実した施設を備え、ビジネスからレジャーまで、贅沢で快適な滞在をご提供しています。詳細は hiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

■ヒルトン・ホテル＆リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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