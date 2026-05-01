”アイスティーの奥深い世界”を自宅で楽しむ！日東紅茶商品が入ったアイスティー学べるセット付「日東紅茶 オンライン紅茶教室・アイスティー講座」6月6日(土)開催！

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する三井農林株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、6月10日の「アイスティーの日」に先駆けて、アイスティーをテーマにしたオンライン講座「日東紅茶 オンライン紅茶教室・アイスティー講座」を、2026年6月6日（土）に開催します。



本講座では、ご自宅で実際にアイスティーを作りながら、基本のいれ方やフルーツとのペアリング、毎日のティータイムに取り入れやすいアレンジ方法などを、一つひとつ丁寧にご紹介します。「アイスティーを作ったことがない方」や「自己流で楽しんでいるものの、いれ方に不安がある方」など、幅広い方にお楽しみいただける内容となっています。これからの季節にぴったりのアイスティーを、ご自宅にいながら気軽に楽しめる機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催日時】

2026年６月６日（土）14：00～ ※90分程度を予定しております。

【開催方法】

Zoom

※事前にオンラインミーティングアプリ「Zoom」をインストールしてください。

※Zoomが利用可能なインターネット環境が必要です。

【対象者】

日東紅茶TeaMart会員様

【定員】

先着50名様

【商品名】

オンライン紅茶教室参加チケット＋アイスティー学べるセット

【料金】

3,500円（送料込・税込）

・オンライン紅茶教室参加チケット

・水出しアイスティー ストレート 10袋入り 1個

・渋みの少ない紅茶 セイロンブレンド 180g 1個

・日東紅茶商品アソート8袋入り 1個

・ドライフルーツ4種＊ 各1袋

・テキスト

※日東紅茶ポイント利用による購入も可能です。

※日東紅茶TeaMart会員様限定の講座となります。

会員登録をされていない方は、会員登録後、購入いただけます。

＊「ドライフルーツ4種」の一部には、オレンジ（特定原材料に準ずるもの）を含む商品がございます。

【チケット販売期間】

2026年5月1日（金）～2026年5月17日（日）

【チケット販売ページ】

チケットの購入、講座の詳細、注意事項はこちらをご覧ください。

https://www.nittoh-teamart.com/html/page110.html

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/