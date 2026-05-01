世界初のボッチャインクルーシブ個人戦大会 「BOCCIA GRAND PRIX 2026」 予選ラウンドにCAC Holdings所属、唐司あみ選手が出場

株式会社CAC Holdings（本社：東京都中央区、代表取締役社長：西森 良太、以下「当社」)は、一般社団法人日本ボッチャ協会が主催する、世界初のインクルーシブ個人戦大会 「BOCCIA GRAND PRIX 2026」予選ラウンドに、当社に所属する唐司あみ（とうのし あみ）選手が出場することをお知らせいたします。■世界初のインクルーシブ個人戦大会「BOCCIA GRAND PRIX」とは











障がいの有無、年齢、性別を超えて同じ舞台に立ち、競い合うことを目指した世界初のインクルーシブ個人戦大会です。「共生社会の実現」と、より高度な技術を身に付ける「選手強化」を両立させることを目的に掲げ、ボッチャの新たな可能性を切り拓く挑戦として開催されます。名称：BOCCIA GRAND PRIX 2026 予選ラウンド主催：一般社団法人日本ボッチャ協会会場：武蔵野総合体育館 (東京都武蔵野市吉祥寺北町)開催日：2026年5月6日（水・祝）公式ＨP： https://bocciagrandprix.com/ ■唐司あみ選手 経歴唐司選手は、2024年にCAC Holdingsに入社しました。高校時代にはボッチャ部のキャプテンを務め、2019年開催の「第3回CACカップ」で優勝を果たすなど、学生時代から頭角を現しました。その後、日本代表チームの一員に選出され、2022年から国際大会に出場し、国内外で活躍。直近では、2026年1月の「日本ボッチャ選手権大会」 BC4女子クラスにおいて準優勝を収め、国内最高峰の大会で戦える競技力を証明しています。現在は2028年ロサンゼルスパラリンピック出場を目標に、日々競技力の向上に励んでいます。【本人コメント】世界で初めての開催となる、インクルーシブ個人戦大会「BOCCIA GRAND PRIX2026」の予選ラウンドに出場させていただきます。健常者プレイヤーからBCクラスの選手まで、クラス関係なく様々な人が出場する初めての試みとなる今大会に出場でき、とてもわくわくしています。ベストパフォーマンスを発揮できるよう頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。■CACグループのボッチャ普及への取り組み当社は、日頃より支えてくださっている社会および皆様に感謝の気持ちをお伝えする一つの形として、障がい者スポーツであるボッチャの普及・支援活動を、株式会社シーエーシーをはじめとしたグループ会社と共に2016年より行っています。活動の一環として、特別支援学校に通う生徒を対象としたボッチャ交流戦「CACカップ」をグループ社員自らが企画・運営し、2026年には第10回を迎える予定です。また、本社1階には国際大会でも使用される公式床材を採用した本格的なボッチャコートを常設し、アスリートの練習から一般の方々まで広くご利用いただいています。こうした取り組みを通じ、CACグループは誰もが活躍できるインクルーシブな社会の実現を目指しています。

本社１階常設公式サイズのボッチャコート





ボッチャの普及・支援に向けたCACグループの取り組みについて



https://www.cac-holdings.com/csr/boccia.html



■CAC Holdingsについて



1966年に日本初の独立系ソフトウェア専門会社として創業し、以来60年にわたりITサービスをグローバルに展開しているCACグループの持株会社です。グループビジョンに「CAC Vision 2030 テクノロジーとアイデアで、社会にポジティブなインパクトを与え続ける企業グループへ」を掲げ、グループの強みであるAI技術を活用した新たなプロダクトやサービスの創出にも注力し、社会に新しい価値をもたらすことを目指しています。



■会社概要



商号： 株式会社CAC Holdings



市場： プライム市場（証券コード：4725）



代表者：代表取締役社長 西森 良太



所在地： 東京都中央区日本橋箱崎町24-1



設立： 1966年8月8日



事業内容： グループの経営戦略策定および経営管理



資本金：37億2百万円（2025年12月末）



URL： https://www.cac-holdings.com

本件に関するお問合わせ先株式会社CAC Holdings 経営企画部 コーポレート・コミュニケーショングループTEL：03-6667-8070MAIL：prir@cac.co.jp