World Road株式会社（所在地：東京都港区麻布十番、代表：市川太一）は、グローバルとサステナビリティをテーマにしたコラムの配信を開始いたしました。世界196＋カ国のネットワークと現場での支援経験をもとに、企業や個人が直面するリアルな課題を深掘りし、お届けします。

コラムについて

WorldRoadコラムは、各メンバーがグローバル・ローカル、さまざまなプロジェクトに関わる中で閃いたトピックを深掘りし、調査や公開情報、データ、事例などをまとめたコンテンツです。「知っているようで知らなかった」社会課題や、世界の最前線で起きている変化を、海外の事例を交えながら読みやすい形でお届けします。 ▶ コラム例： -生成AIの「環境負荷」と「解決力」のジレンマ ーGreen AIとは何か？ https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=7609 -「パーパス」は採用に効くのか？ーデータで読み解く、人材、ESGとの新しい関係 https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=7626 -「アート・シマツ」と美術館の脱炭素ーーアートに何ができるのか? https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=7628

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会社概要

- 企業名：World Road株式会社 - 所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル - 代表者：市川太一 - E-Mail：info@worldroad.org - 公式サイト：https://www.worldroad.org/ - CSO/サステナビリティ推進代行サービスページ：https://www.worldroad.org/cso - 世界196カ国+の夢を知る・World of Story -WE HAVE A DREAM-：https://worldofstory.worldroad.org/ja/ - note：https://note.com/worldroad