MagicLab Robotics、シリコンバレーで「エンボディドAI」のビジョンを発表、世界50カ国で展開へ

サンフランシスコ、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 世界的なエンボディドAIのパイオニアであるMagicLab Roboticsは、シリコンバレーでGlobal Embodied Intelligence Summit（GEIS）を主催し、次世代製品ポートフォリオを発表しました。この展示会では、同社の新しい基礎となるワールドモデル、Magic-Mix、先進的な器用ハンドH01、そして実世界のアプリケーションにシームレスに統合できるように設計されたフラッグシップ・ヒューマノイド・ロボット、MagicBot X1が紹介されました。





MagicLabは、ハードウェアとソフトウェアの両方にわたるフルスタックの自社技術を持つエンボディドAI企業として、人型ロボットと四足歩行ロボットにまたがる包括的な製品エコシステムを確立しています。そのポートフォリオは、汎用タスクロボットからインダストリアルグレードおよびコンシューマーグレードのシステムまで幅広く、製造、商業サービス、家庭環境など幅広いアプリケーションをサポートし、世界的に大規模な展開が増加しています。

サミットでは、MagicLabも長期的な成長軌道を発表し、エンボディドAIの大量商業化によって、2036年までに年間売上高140億ドルを達成する見通しを示しました。「Co-Create 1000 Initiative」の下、同社はOpenmind、PrismaX AI、Cosmicbrain AI、Physisなど、シリコンバレーに拠点を置くAI企業と戦略的提携を結びました。今後5年間で、MagicLabは10億ドルを投資し、ロボット工学専用の開発者エコシステムを構築し、二次開発を可能にし、パートナーと開発者のグローバルネットワークを育成する計画です。

ロボットアプリケーションの分野において、MagicLabは、ヘルスケアサービス、産業製造、検査とセキュリティ、スマートガイダンス、公共の安全、スマート物流、イベントとエンターテイメント、科学研究と教育、家庭生活を含む9つの主要なシナリオにまたがるソリューションの多様なポートフォリオを確立しています。





2025年には、海外市場が同社の総売上高の60％を占め、50以上の国と地域で事業を展開しています。MagicLabは、エンボディドAIを搭載したロボットソリューションを、多様な業界の世界中の顧客に提供し続けています。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.magiclab.top/

協力に関する連絡先contact@magiclab.top

（日本語リリース：クライアント提供）

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