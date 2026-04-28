株式会社ルーキーファーム(本社：北海道帯広市)が運営する新千歳空港ターミナルビル内の「ジャージーブラウン 新千歳空港店」が、2026年5月1日(金)9時に、新千歳空港内への出店から約15年の節目にソフトクリーム専門店『JERSEY BROWN SOFT(ジャージーブラウンソフト)』としてリニューアル・リブランドオープンいたします。

「自然のおいしさ、ぎゅぎゅっと。」をコンセプトに、使用する生乳は100％十勝産ジャージー生乳にこだわっています。自社一貫製造の“本物のソフトクリーム”を美しく生まれ変わったブルーの空間と新しいパッケージでお客様にお届けします。

リニューアルオープン期間中は、ご来店いただいたお客様に数量限定で当店オリジナルデザインのあのお菓子もプレゼント予定！(配布期間5月1日(金)～10日(日)まで、なくなり次第終了)





店舗パース





■ここが変わった！新『JERSEY BROWN SOFT』の魅力

1. 「ブルー×ゴールド」の高級感あふれる店舗デザイン

北海道の青空と純白のミルクをイメージしたブルーとホワイトに、ゴールデンミルクと称されるジャージーミルクを表した上品なゴールドのアクセントを効かせた洗練されたモダンデザインに生まれ変わりました。十勝の景色を映し出した大型のデジタルサイネージが、空港を行き交う皆様を十勝の雄大な世界観へと誘います。





2. 新メニュー登場＆選べる楽しさがアップ！

一番人気の「ジャージーソフトクリーム ミルク」(490円・税込)に加え、北海道の食品コンクールを受賞した十勝ジャージーカッサータを使用した豪華な「JBスペシャルサンデー」(800円・税込)やジャージーソフトクリームとジャージー牛乳をベースにした「濃厚苺みるく」(800円・税込)もビジュアルを一新しリメイクいたしました。また、ジャージーソフトクリームを使用したシェイクはベースを「ジャージー牛乳」または「ジャージー飲むヨーグルト」からお好みでお選びいただけるので、より自分好みの味わいをお楽しみいただけます。





メニュー表





濃厚苺みるく





新ソフトクリーム





JBスペシャルサンデー





3. 写真を撮りたくなる！「うしのつの」新パッケージ

自社製コロネパンにこだわりの十勝産小豆とソフトクリームをたっぷり詰め込んだ、新千歳空港限定の大人気スイーツ「うしのつの あんこ」(780円・税込)。今回のリニューアルに合わせ、牛の顔と角を模したとってもキュートな青い専用うしのつのスリーブでご提供します。空港での思い出の一枚にぴったりの、SNS映え間違いなしのスイーツです。





うしのつの あんこ





■自社製造、味(濃厚さとフレッシュさの両立)への本物のこだわり

当店は、新千歳空港内の店舗が競う「ソフト・アイスクリーム総選挙」で3年連続受賞(2023年ブロンズ、2024・2025年シルバー)の評価をいただいております。国内でも希少な「ジャージー生乳」の素材の良さを最大限に引き出すため、当社では十勝の契約牧場での集乳から、自社工場でのこだわりの製法、そして店舗でのご提供までをすべて自社で一貫して行っています。

当店のソフトクリームは質の高い生乳からプロダクトを組み立てることで極力余計な素材を使わない形でソフトクリーム原料を完成させております。

その原料を使用することで当店のソフトクリームは口に入れた瞬間のジャージー生乳のしっかりとした濃厚さと食べ終わったあとのさっぱりとした後味のフレッシュさを両立させているのが特徴です。

空港にいながらにして、十勝の「とれたての美味しさ、本物のソフトクリーム」を存分にご堪能ください。





イメージビジュアル





【ジャージーブラウンについて】

全国的にも希少な乳牛の種類であるジャージー種の十勝産生乳を契約した酪農家様から自社にて集乳し、自社グループ工場にて製造、自社店舗にて販売をしている乳製品ブランドです。生乳の殺菌方法から生乳の質を活かした製品づくりを心掛けており、北海道の食品コンクールも多く受賞しております。

酪農王国十勝の魅力を全国に発信すべく日々活動を行っております。





ブランド全体ロゴ





【店舗概要】

店舗名 ：JERSEY BROWN SOFT(ジャージーブラウンソフト)新千歳空港店

リニューアルオープン日時：2026年5月1日(金) 9：00

所在地 ：北海道千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 連絡施設3F

営業時間 ：9：00～20：00(年中無休)

TEL ：0123-46-2236





新店舗ロゴ





【会社概要】

商号 ： 株式会社ルーキーファーム

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ： 〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ： 1978年10月

事業内容： 飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ： 5,000万円

HP URL ： https://www.rookyfarm.com/