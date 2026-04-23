日本の海洋複合材料市場は、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2036年までに7億8570万米ドルに達すると予測される
Survey Reports LLCは、2026年4月に日本の海洋複合材料市場に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、複合材料タイプ別（金属基複合材料、ポリマー基複合材料、セラミック基複合材料）、繊維タイプ別（ガラス、炭素、アラミド、天然、その他）、樹脂タイプ別（エポキシ、ビニルエステル、フェノール、ポリエステル、その他）、船舶タイプ別（パワーボート、帆船、クルーズ船、船舶、その他）に市場を分類し、2026年から2036年までの市場分析、動向、機会、予測を提供するものであり、日本の海洋複合材料市場の予測評価を提示する。本レポートは、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の海洋複合材料市場の概要
日本の海洋複合材料市場とは、日本における海洋用途向けにガラス繊維、炭素繊維、強化プラスチックなどの先進複合材料の生産および利用を指す。これらの材料は、軽量性、耐腐食性、高強度といった特性により、船体、デッキ、海洋構造物、各種海洋部品に広く使用される。市場は、燃費効率の高い船舶への需要、レジャーボート需要の拡大、造船技術の進展によって牽引される。さらに、複合材料は過酷な海洋環境における耐久性向上と保守コスト削減にも寄与する。持続可能性への関心の高まりに伴い、メーカーは環境配慮型およびリサイクル可能な複合材料の開発にも取り組んでおり、日本の海洋産業における安定した市場成長を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の海洋複合材料市場規模は2025年に4億8960万米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は7億8570万米ドルに達すると予測される。日本の海洋複合材料市場は、2026年から2036年の予測期間において約4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038434
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347839/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の海洋複合材料市場分析によれば、海上における燃費効率向上への取り組み、海洋材料を変革する技術革新、軽量かつ燃費効率の高い船舶への需要増加、複合材料技術および持続可能材料の進展により、市場規模は拡大すると見込まれる。日本の海洋複合材料市場における主な企業としては、Toray Industries, Inc.、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Teijin Limited、Nitto Boseki Co., Ltd.、Kureha Corporationなどが挙げられる。
目次
● 日本の海洋複合材料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 日本の海洋複合材料市場における需要および機会分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：複合材料タイプ別、繊維タイプ別、樹脂タイプ別、船舶タイプ別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の海洋複合材料市場のセグメンテーション
● 複合材料タイプ別：
o 金属基複合材料、ポリマー基複合材料、セラミック基複合材料
● 繊維タイプ別：
o ガラス、炭素、アラミド、天然、その他
● 樹脂タイプ別：
o エポキシ、ビニルエステル、フェノール、ポリエステル、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-marine-composites-market/1038434
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本の海洋複合材料市場の概要
日本の海洋複合材料市場とは、日本における海洋用途向けにガラス繊維、炭素繊維、強化プラスチックなどの先進複合材料の生産および利用を指す。これらの材料は、軽量性、耐腐食性、高強度といった特性により、船体、デッキ、海洋構造物、各種海洋部品に広く使用される。市場は、燃費効率の高い船舶への需要、レジャーボート需要の拡大、造船技術の進展によって牽引される。さらに、複合材料は過酷な海洋環境における耐久性向上と保守コスト削減にも寄与する。持続可能性への関心の高まりに伴い、メーカーは環境配慮型およびリサイクル可能な複合材料の開発にも取り組んでおり、日本の海洋産業における安定した市場成長を支えている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の海洋複合材料市場規模は2025年に4億8960万米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は7億8570万米ドルに達すると予測される。日本の海洋複合材料市場は、2026年から2036年の予測期間において約4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の海洋複合材料市場分析によれば、海上における燃費効率向上への取り組み、海洋材料を変革する技術革新、軽量かつ燃費効率の高い船舶への需要増加、複合材料技術および持続可能材料の進展により、市場規模は拡大すると見込まれる。日本の海洋複合材料市場における主な企業としては、Toray Industries, Inc.、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Teijin Limited、Nitto Boseki Co., Ltd.、Kureha Corporationなどが挙げられる。
目次
● 日本の海洋複合材料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 日本の海洋複合材料市場における需要および機会分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：複合材料タイプ別、繊維タイプ別、樹脂タイプ別、船舶タイプ別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の海洋複合材料市場のセグメンテーション
● 複合材料タイプ別：
o 金属基複合材料、ポリマー基複合材料、セラミック基複合材料
● 繊維タイプ別：
o ガラス、炭素、アラミド、天然、その他
● 樹脂タイプ別：
o エポキシ、ビニルエステル、フェノール、ポリエステル、その他
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