日本の海洋複合材料市場は、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2036年までに7億8570万米ドルに達すると予測される

日本の海洋複合材料市場は、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2036年までに7億8570万米ドルに達すると予測される