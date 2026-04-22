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Ansys、シミュレーションソリューション内からNVIDIA Omniverseテクノロジーへのアクセスを提供する契約を発表
OmniverseをAnsysアプリケーションに統合することで、何千もの直販業者やチャネルパートナーのグローバルネットワークを通じて、Omniverseテクノロジーの組み込み、配布、サポートをシームレスに行うソリューションを提供
Ansysは、まず自律走行と数値流体力学（CFD）ソリューションからNVIDIA Omniverse機能の自社製品への直接統合を開始し、データ準備の簡素化、相互運用性、およびOmniverseエコシステムへのアクセスが実現
この契約により、物理的なAI開発が加速し、デジタルツインの機能が強化され、仮想環境における没入型ビジュアライゼーションが実現。業界全体でのイノベーションを促進
Ansys（Ansys, part of Synopsys）（NASDAQ：SNPS）とNVIDIAは、Ansysのシミュレーションソリューションに組み込まれたOmniverseテクノロジーのライセンス、販売、サポートに関する契約を締結しました。NVIDIA Omniverse™の統合を通じて、AnsysはCFDと自律ソリューションから、お客様にOmniverseテクノロジーとライブラリへの容易なアクセスを提供します。空力特性に関する知見の深化から、自動運転車の安全性と6Gの接続性の向上まで、この協業は変革的なソリューションを強化する進歩を促進します。
関連リンク：
https://www.ansys.com/ja-jp
https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/
AnsysのテクノロジーはUniversal Scene Description (OpenUSD)を利用してOmniverseテクノロジーとシームレスに統合し、多様なシミュレーションアプリケーション間でアクセス可能でスムーズなワークフローを実現します。Ansysのインターフェースから直接Omniverseプラットフォーム機能を活用することで、チームはイノベーションを迅速に行い、課題に正面から取り組み、研究のブレークスルーを達成することができます。
関連リンク：https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/usd/
この契約により、多様なCAEツール間のシームレスな相互運用性が保証され、大規模なCFDアプリケーションにとって不可欠な統一された効率的なワークフローが実現します。物理ベースのデジタル環境で流体力学を可視化することで、エンジニアは複雑なデータセットをより直感的に分析できるようになり、最も困難なエンジニアリングタスクでも、よりスマートで迅速な設計最適化が可能になります。
さらに、この統合によりエンジニアは高精度な出力を活用できるようになり、自律システムの開発、トレーニング、テスト、検証をより迅速かつ確信を持って行うことが可能になります。シナリオの生成と探索を自動化することで、これらの自律システムが安全性、精度、効率性、信頼性について継続的に検証されることを保証します。
SynopsysのSenior Vice President of Worldwide Sales and Customer ExcellenceであるWalt Hearnは、次のように述べています。「製品開発プロセスはますます複雑になっているため、現代のチームには、シミュレーション、可視化、反復、コラボレーションを可能にする仮想環境が必要です。高度なOmniverseテクノロジーとライブラリを統合することで、当社のお客様はシミュレーション主導のワークフローでイノベーションを推進し、チームがより高い効率、パフォーマンス、スケーラビリティを実現できるよう支援しています。」
さらに、PythonパッケージのファミリーであるPyAnsysは、ユーザーがNVIDIA Omniverse上で構築した自社アプリケーション内でシミュレーションをカスタマイズし自動化することを可能にします。NVIDIAとの共同作業を具体例として示すものの一つが、PyAnsys-Heartです。これは人間の心臓のデジタルツインであり、直感的な音声入力からテキスト変換インターフェースを通じて、エンジニアリングの専門知識をほとんど必要とせずに、変革的なシミュレーションの洞察を可能にします。
関連リンク：https://www.nvidia.com/en-us/industries/industrial-sector/ansys/
NVIDIAのOmniverseおよびシミュレーション担当バイスプレジデントRev Lebaredian氏は、次のように述べています。「現代のエンジニアリング課題の複雑さに対処するためには、産業界は正確な物理AIモデル、高精度なデジタルツイン、アクセス可能な高解像度シミュレーションツール、物理的に正確な仮想環境を必要としており、これによって現実世界の問題を解決し、信頼性の高いパフォーマンス予測が可能になります。Ansysのソルバーの予測能力とNVIDIAのシミュレーション技術とライブラリを組み合わせることは、現実を正確にシミュレーションしようとする産業界にとってのターニングポイントです。」
※本プレスリリースは、米Ansys Inc.が2025年8月12日(現地時間)に発表したリリースの抄訳です。原文は、https://www.ansys.com/news-center/press-releases/8-12-25-ansys-oems-omniverse をご参照ください。
Synopsysについて
Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS）は、シリコン to システムのエンジニアリング・ソリューションのリーディング・カンパニーであり、AIを活用した製品の迅速なイノベーションを支援し、業界をリードするシリコン設計/IPならびにシミュレーション/解析ソリューション、設計サービスを提供している。幅広い業界の顧客企業と緊密に連携して、その研究開発能力と生産性を最大化し、明日の創造性に火をつける今日のイノベーションを推進している。詳細情報は、www.synopsys.com/ja-jpより入手可能。
© 2025 Synopsys, Inc. All rights reserved. Synopsys、Ansys、SynopsysおよびAnsysのロゴ、その他Synopsysの商標は下記の通り。https://www.synopsys.com/company/legal/trademarks-brands.html その他の商標や登録商標は、それぞれの所有者の知的財産である。
SNPS-T
主なハイライト
Ansysは、まず自律走行と数値流体力学（CFD）ソリューションからNVIDIA Omniverse機能の自社製品への直接統合を開始し、データ準備の簡素化、相互運用性、およびOmniverseエコシステムへのアクセスが実現
Ansys（Ansys, part of Synopsys）（NASDAQ：SNPS）とNVIDIAは、Ansysのシミュレーションソリューションに組み込まれたOmniverseテクノロジーのライセンス、販売、サポートに関する契約を締結しました。NVIDIA Omniverse™の統合を通じて、AnsysはCFDと自律ソリューションから、お客様にOmniverseテクノロジーとライブラリへの容易なアクセスを提供します。空力特性に関する知見の深化から、自動運転車の安全性と6Gの接続性の向上まで、この協業は変革的なソリューションを強化する進歩を促進します。
関連リンク：
https://www.ansys.com/ja-jp
https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/
AnsysのテクノロジーはUniversal Scene Description (OpenUSD)を利用してOmniverseテクノロジーとシームレスに統合し、多様なシミュレーションアプリケーション間でアクセス可能でスムーズなワークフローを実現します。Ansysのインターフェースから直接Omniverseプラットフォーム機能を活用することで、チームはイノベーションを迅速に行い、課題に正面から取り組み、研究のブレークスルーを達成することができます。
関連リンク：https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/usd/
この契約により、多様なCAEツール間のシームレスな相互運用性が保証され、大規模なCFDアプリケーションにとって不可欠な統一された効率的なワークフローが実現します。物理ベースのデジタル環境で流体力学を可視化することで、エンジニアは複雑なデータセットをより直感的に分析できるようになり、最も困難なエンジニアリングタスクでも、よりスマートで迅速な設計最適化が可能になります。
【上図】Omniverseを搭載したAnsys Fluentによる車両の空力シミュレーション
さらに、この統合によりエンジニアは高精度な出力を活用できるようになり、自律システムの開発、トレーニング、テスト、検証をより迅速かつ確信を持って行うことが可能になります。シナリオの生成と探索を自動化することで、これらの自律システムが安全性、精度、効率性、信頼性について継続的に検証されることを保証します。
SynopsysのSenior Vice President of Worldwide Sales and Customer ExcellenceであるWalt Hearnは、次のように述べています。「製品開発プロセスはますます複雑になっているため、現代のチームには、シミュレーション、可視化、反復、コラボレーションを可能にする仮想環境が必要です。高度なOmniverseテクノロジーとライブラリを統合することで、当社のお客様はシミュレーション主導のワークフローでイノベーションを推進し、チームがより高い効率、パフォーマンス、スケーラビリティを実現できるよう支援しています。」
さらに、PythonパッケージのファミリーであるPyAnsysは、ユーザーがNVIDIA Omniverse上で構築した自社アプリケーション内でシミュレーションをカスタマイズし自動化することを可能にします。NVIDIAとの共同作業を具体例として示すものの一つが、PyAnsys-Heartです。これは人間の心臓のデジタルツインであり、直感的な音声入力からテキスト変換インターフェースを通じて、エンジニアリングの専門知識をほとんど必要とせずに、変革的なシミュレーションの洞察を可能にします。
関連リンク：https://www.nvidia.com/en-us/industries/industrial-sector/ansys/
NVIDIAのOmniverseおよびシミュレーション担当バイスプレジデントRev Lebaredian氏は、次のように述べています。「現代のエンジニアリング課題の複雑さに対処するためには、産業界は正確な物理AIモデル、高精度なデジタルツイン、アクセス可能な高解像度シミュレーションツール、物理的に正確な仮想環境を必要としており、これによって現実世界の問題を解決し、信頼性の高いパフォーマンス予測が可能になります。Ansysのソルバーの予測能力とNVIDIAのシミュレーション技術とライブラリを組み合わせることは、現実を正確にシミュレーションしようとする産業界にとってのターニングポイントです。」
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※本プレスリリースは、米Ansys Inc.が2025年8月12日(現地時間)に発表したリリースの抄訳です。原文は、https://www.ansys.com/news-center/press-releases/8-12-25-ansys-oems-omniverse をご参照ください。
Synopsysについて
Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS）は、シリコン to システムのエンジニアリング・ソリューションのリーディング・カンパニーであり、AIを活用した製品の迅速なイノベーションを支援し、業界をリードするシリコン設計/IPならびにシミュレーション/解析ソリューション、設計サービスを提供している。幅広い業界の顧客企業と緊密に連携して、その研究開発能力と生産性を最大化し、明日の創造性に火をつける今日のイノベーションを推進している。詳細情報は、www.synopsys.com/ja-jpより入手可能。
© 2025 Synopsys, Inc. All rights reserved. Synopsys、Ansys、SynopsysおよびAnsysのロゴ、その他Synopsysの商標は下記の通り。https://www.synopsys.com/company/legal/trademarks-brands.html その他の商標や登録商標は、それぞれの所有者の知的財産である。
SNPS-T