楽天、「楽天スーパーナイター」に「楽天モンキーズ」の公式チアリーダー「Rakuten Girls」が参加することを発表

楽天グループ株式会社

URL： https://corp.rakuten.co.jp/event/betterfuturetogether/superbaseball/

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、2026年6月22日（月）に「楽天スーパーナイター」として冠協賛するプロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」（以下「楽天イーグルス」）の一軍公式戦「楽天イーグルス 対 埼玉西武」（東京ドーム）に、台湾のプロ野球チーム「楽天モンキーズ」の公式チアリーダー「Rakuten Girls」が参加することを発表しました。

また、「楽天スーパーナイター」の開催を記念して、4月24日（金）より「楽天スーパーナイター スペシャル企画」キャンペーンを実施します。キャンペーンページよりエントリーするだけで参加することができ、抽選で「楽天スーパーナイター」の観戦チケットなど豪華なプレゼントを進呈します。

「Rakuten Girls」は現在27名からなる「楽天モンキーズ」の公式チアリーダーで、試合を盛り上げるダンスパフォーマンス、CDのリリースやCM、テレビ番組での出演など多方面で注目されています。様々な施策を通じて「楽天スーパーナイター」を盛り上げる予定で、「Rakuten Girls」のうち10名が、株式会社講談社が発行する漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」のグラビアに登場します。4月27日（月）より投票結果を参考に選抜メンバーを決定する「ヤンマガ杯」がスタートし、選抜メンバーは「楽天スーパーナイター」にて発表予定です。

楽天は今後も、スポーツを通じて人々をエンパワーメントするため、様々な取り組みを行ってまいります。

■「楽天スーパーナイター スペシャル企画」キャンペーン概要

・内容： 「楽天スーパーナイター」開催を記念し、スペシャル企画を実施。エントリーのみで参加が可能で、抽選で観戦チケットや「楽天イーグルスオンラインショップ」で使えるクーポンを進呈

・開催期間： 2026年4月24日（金）12:00～2026年5月11日（月）23:59

・特典：

「楽天スーパーナイター」観戦チケット

プレミアム特定席SS（ペア・3組6名）

指定席B（ペア・25組50名）



楽天イーグルスオンラインショップで使えるクーポン

30,000円OFF（1名）

20,000円OFF（1名）

10,000円OFF（3名）

5,000円OFF（5名）

・参加条件： 特設キャンペーンサイトからエントリー

■「ヤンマガ杯」概要

・URL： https://ymclub.kodansha.co.jp/pages/yanmaga-cup-jp

・内容： 「楽天モンキーズ」のチアリーダー「Rakuten Girls」のうち10名が「週刊ヤングマガジン」に登場し、投票結果を参考に選抜メンバーを決定。選抜メンバーは日本でグラビア撮影を行い、デジタル写真集として展開予定。台湾×日本をまたぐチアグラビア企画

・投票期間： 2026年4月27日（月）0:00～2026年5月10日（日）23:59

・結果発表： 2026年6月22日（月）「楽天イーグルス 対 埼玉西武」（東京ドーム）

■「Rakuten Girls」概要

「Rakuten Girls」は台湾にあるプロ野球球団「楽天モンキーズ」の公式チアリーダーグループで、試合を盛り上げるダンスパフォーマンス、CDのリリースやCM、テレビ番組での出演など多方面で注目されています。今後は台湾国内にとどまらず、グローバル展開をさらに強化し、アジアを代表するエンターテインメントチアグループを目指してまいります。

メンバーの詳細： https://monkeys.rakuten.com.tw/girls

以 上