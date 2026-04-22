炭素鋼製油圧＆空気圧タンクの世界市場2026年、グローバル市場規模（ブラダー型、ダイアフラム型）・分析レポートを発表
2026年4月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「炭素鋼製油圧＆空気圧タンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、炭素鋼製油圧＆空気圧タンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、炭素鋼製油圧＆空気圧タンク市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.27億米ドルであり、2031年には2.03億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は7.0%と比較的高く、産業用途の拡大により市場は堅調な成長が見込まれています。
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炭素鋼製油圧＆空気圧タンクは主に炭素鋼で構成される貯蔵容器であり、水圧と空気圧の原理を組み合わせて液体や気体の貯蔵および調整に使用されます。
水圧システムではアキュムレータとして機能し、窒素などの圧縮性ガスの特性を利用してエネルギーを蓄えます。圧力変動時にはガスが圧縮または膨張することでシステム圧力を安定させ、圧力変動の抑制や衝撃吸収に寄与します。
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また、空気圧システムにおいても圧縮ガスの貯蔵や圧力安定化、流量調整の役割を担います。炭素鋼素材の特性により高い強度と耐久性を備えており、一定の圧力に耐える構造となっています。
これにより幅広い産業分野で安全かつ安定した運用が可能となっています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場構造や需要動向の変化を把握することが可能です。
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製品区分ではブラダー型とダイアフラム型に分類され、それぞれ用途や性能特性に応じて使い分けられています。用途区分では産業用途、商業用途、その他に分けられており、特に産業用途が市場の主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Wessels Company、AA Tanks、Hydronix Water Technology、Elbi S.p.A.、Quick Tanks Inc、John Wood Co、EDS Global、Pearl、Pentair、VOGT SAなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は製品品質や技術力を強みに市場競争力を維持しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域では産業化の進展により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では設備更新や高性能製品への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、産業設備の高度化、エネルギー効率向上への要求、圧力制御技術の重要性の高まりが挙げられます。一方で原材料コストの上昇や設備導入コストが制約要因となっています。
また、新技術の導入や製品性能の向上は市場における重要な成長機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーン全体の理解が深まります。販売チャネルや顧客層の分析により、企業は効果的な市場戦略を策定することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「炭素鋼製油圧＆空気圧タンクの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、炭素鋼製油圧＆空気圧タンクのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、炭素鋼製油圧＆空気圧タンク市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.27億米ドルであり、2031年には2.03億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は7.0%と比較的高く、産業用途の拡大により市場は堅調な成長が見込まれています。
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炭素鋼製油圧＆空気圧タンクは主に炭素鋼で構成される貯蔵容器であり、水圧と空気圧の原理を組み合わせて液体や気体の貯蔵および調整に使用されます。
水圧システムではアキュムレータとして機能し、窒素などの圧縮性ガスの特性を利用してエネルギーを蓄えます。圧力変動時にはガスが圧縮または膨張することでシステム圧力を安定させ、圧力変動の抑制や衝撃吸収に寄与します。
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また、空気圧システムにおいても圧縮ガスの貯蔵や圧力安定化、流量調整の役割を担います。炭素鋼素材の特性により高い強度と耐久性を備えており、一定の圧力に耐える構造となっています。
これにより幅広い産業分野で安全かつ安定した運用が可能となっています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場構造や需要動向の変化を把握することが可能です。
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製品区分ではブラダー型とダイアフラム型に分類され、それぞれ用途や性能特性に応じて使い分けられています。用途区分では産業用途、商業用途、その他に分けられており、特に産業用途が市場の主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Wessels Company、AA Tanks、Hydronix Water Technology、Elbi S.p.A.、Quick Tanks Inc、John Wood Co、EDS Global、Pearl、Pentair、VOGT SAなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は製品品質や技術力を強みに市場競争力を維持しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域では産業化の進展により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では設備更新や高性能製品への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、産業設備の高度化、エネルギー効率向上への要求、圧力制御技術の重要性の高まりが挙げられます。一方で原材料コストの上昇や設備導入コストが制約要因となっています。
また、新技術の導入や製品性能の向上は市場における重要な成長機会とされています。
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さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーン全体の理解が深まります。販売チャネルや顧客層の分析により、企業は効果的な市場戦略を策定することが可能です。