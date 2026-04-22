京都宇治の老舗「辻利（TSUJIRI）」では、辻利 京都祇園店、京都タワーサンド店、アルデ新大阪店の３店舗にて、2026年5月1日（金）から9月30日（水）の期間、夏季限定メニュー３品を販売いたします。

夏の限定メニューとして、伝統の宇治茶を夏向けにアレンジした「辻利ソフト 夏のパルフェ」、「白桃煎茶」、「抹茶ゆずソーダ」の3品が今年もライン アップ。茶匠厳選の抹茶や煎茶と、ゆずや白桃などそれぞれの素材が響きあう涼やかな味わいで、見た目も爽やかに暑さを癒します。 観光やショッピングなど夏のお出かけの合間に、上質なお茶を使った辻利ならではのひんやりスイーツで、心ほどけるひとときをお過ごしください。

「辻利ソフト 夏のパルフェ」

茶匠厳選の宇治抹茶を使用したこだわりの抹茶ソフトをベースに、爽やかなゆず、ぷるぷる食感のわらび餅、ふわふわのおたべを合わせました。抹茶の濃厚な旨みに、涼やかな香りが寄り添い、多彩な食感が重なり合う一品です。ひと口ごとに広がる素材のハーモニーと、奥深い余韻をお楽しみください。 価格：税込 968円

「白桃煎茶」

水出しの煎茶にシロップ漬けにした桃を合わせました。瑞々しくほんのり甘い桃の香りと、すっきりとした煎茶の上品な味わいを一度にお楽しみいただけます。 価格：＜Sサイズ＞ 税込 660円 ＜Lサイズ＞ 税込 715円

「抹茶ゆずソーダ」

ほろ苦い宇治抹茶とゆず蜜を合わせたドリンクを、シュワシュワと弾けるソーダで割った爽やかな一杯。抹茶のグリーンとゆず蜜のイエローのコントラストが美しく、すっきりとしたのど越しとともに清涼感を堪能できる一品です。 価格：＜Sサイズ＞ 税込 660円 ＜Lサイズ＞ 税込 715円 ※価格は全てイートイン価格（消費税10%）

【販売期間】 2026年5月1日（金）～9月30日（水） 【販売店舗】 辻利 京都祇園店 / 京都タワーサンド店 / アルデ新大阪店 ※本メニューは、宇治本店、那覇空港店では取り扱っておりません

販売店舗一覧

■辻利 京都祇園店 観光の名所、京都 祇園のメイン通りに位置するお店です。1階と2階に飲食スペースを構え、こだわりの抹茶を使ったスイーツ・ドリンクをお気軽にお楽しみいただけます。 【住所】京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町 215 【営業時間】11:30～18:30 【電話番号】075-551-0220 ■辻利 京都タワーサンド店 京都駅からすぐ近く、京都のランドマークでもある京都タワー内に構えるお店です。お土産にぴったりな人気のラスクなどの販売はもちろん、こだわりの抹茶を使ったカフェメニューも多数揃えております。 【住所】京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1 京都タワーサンド１F 【営業時間】10:00～21:00 【電話番号】075-744-6417 ■辻利 アルデ新大阪店 新大阪駅構内アルデ新大阪内に店舗を構えるアクセスも便利なお店です。 濃厚な抹茶の風味を感じられるラスクやラングドシャなどお土産商品が大人気。簡単な喫茶スペースもございますので、シーンに合わせてご利用ください。 【住所】大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2階 アルデ新大阪 【営業時間】物販：9:00～21:00 カフェ：10:00～20:30 【電話番号】06-6379-3399

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辻利（つじり）

創業萬延元年（１８６０年）。初代「辻利右衛門」は、保存性の高い茶櫃を考案して お茶の販路拡大を実現。また玉露の茶葉を棒状の美しい鮮緑に仕上げる「玉露製法」を 確立するなど、高級茶の代名詞と言われる宇治茶復興の礎を築きました。 辻利右衛門の宇治茶への志を今も受け継ぐ「辻利」は、幅広いお客様のライフ スタイルに マッチした和の楽しみを、確かな品質でお届けいたします。 ※ 「辻利」の辻の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記となります。