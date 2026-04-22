【共催ウェビナー登壇のお知らせ】AIには導き出せない顧客の本音とフルファネル戦略 2026～単一チャネル・広告依存型の獲得から脱却複雑化するマーケティングのリアルと成功例～

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、5月開催の参加無料の共催ウェビナーに登壇します。



本ウェビナーでは、各領域の最前線で顧客と向き合い続けるトップランナー6社が集結し、検索しただけでは出てこないリアルな事例をもとに、顧客の本音をどのように発見し、具体的な打ち手へ落とし込むのかを徹底解説します。

当社からは、広告後のコミュニケーション設計に着目し、LINEを活用して顧客に応じた接点を構築し、離脱防止やリピート向上につなげる手法を解説予定です。

ブランド認知を高めたい広報・マーケティングご担当者様必見の「実践にすぐ活かせる知見」をぜひ本ウェビナーでお持ち帰りください。



■日時

2026年5月21日（木）13：00～15：30

※当社登壇時間：13：25～13：50

■場所

オンライン開催

■主催

narrative株式会社

■参加方法

下記フォームよりお申込みください。

https://nrtv.co.jp/funnel-strategy/

※お申し込み時に「株式会社エフ・コードからの案内」をご選択ください

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ16社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：57,521千円（2025年12月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）