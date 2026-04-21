『時計じかけのマリッジ』4月21日（火）昼12時より先行映像を公開！美女3人がガチ婚活でダメ出しの嵐！　レインボー・池田、結婚に悩む親友・西澤をバッサリ＆婚活アドバイザー・植草美幸も登場！

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～婚活ビギナー3人が30日間で結婚相手を見つけなければならない『時計じかけのマリッジ』～

4月21日（火）昼12時より先行映像を公開！美女3人がガチ婚活でダメ出しの嵐！

レインボー・池田、結婚に悩む親友・西澤をバッサリ「チューしてるところ想像できる？」

婚活アドバイザー・植草美幸も登場！現役アナウンサーの理想の結婚像に苦言「図々しい」

主題歌は2026verとして生まれ変わった平成の大ヒット曲・ケラケラの「スターラブレイション (2026 ver.)」に決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を、2026年4月28日（火）夜10時より放送開始いたします。初回放送に先駆けて4月21日（火）昼12時より、参加前の女性3人の心境や、植草氏との個別面談の様子をお届けする先行映像『婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』（以下、#0）を公開いたします。また本番組の主題歌は、3人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイション(2026 ver.)』に決定いたしました。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、”ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めます。

今回公開された先行映像#0『婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』では、本プログラムに参加する女性3人が、まずそれぞれの親友に「30日後の結婚」を報告。あやかは、同じく人気婚活番組への出演経験を持つタレント・休井美郷に、ゆかはタレント・岸明日香に、なつえはインフルエンサー・桜井美悠（みゆみゆ）に打ち明けます。このほか、本編では参加者の幸せを心から願う友人や親族など、“リアルな第三者”が続々と登場。忖度なしのアドバイスで女性3人の結婚相手を見極めます。

また#0では、ゆかの親友としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場。長年の付き合いだからこそ分かるゆかの恋愛傾向から、「（相手の男性のことを）全然好きじゃなさそう」「チューしてるところ想像できる？」と、鋭い指摘を連発します。友人や親族といった、彼女たちの“素”を知る人たちが介入することで、より一層“逃げ場のないガチ婚活感”が浮き彫りになります。

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さらに、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏も登場し、女性3人と個人面談を実施。仕事もプライベートも充実しているはずの現役アナウンサー・ゆかに対し、植草氏は初対面からと厳しい洗礼を浴びせます。結婚相手の年齢について「5コくらい下から…」と切り出したゆかに、植草氏は「5コ！？ちょっと図々しいかもね」と一刀両断。さらに過去の恋愛を振り返り、自身の慎重すぎる性格を明かすゆかに、植草氏の苦言が止まらない事態に…。婚活市場の厳しい現実に、ゆかが思わず崩れ落ちる場面も。

また、あやかは「恋愛結婚が理想」「ちゃんとトキメキがあって…」と話すことで、植草氏より「頭の中、お花畑ね」とバッサリ。なつえも「まだちょっと、お子ちゃまかもね」と指摘されるなど、植草氏から繰り出される“婚活のリアル”に婚活美女たちが絶句することに…？

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また本番組の主題歌は、3人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイション(2026 ver.)』に決定いたしました。かつて人気ドラマの主題歌として社会現象を巻き起こした本楽曲を、本作のために再レコーディングし、女性たちの背中を押すとともに、番組を華やかに彩ります。ケラケラは、「13年前、2013年の楽曲にも関わらず起用して頂いたことにとても驚き、嬉しく思いました！今回主題歌に起用していただくにあたり、元のキラキラ感はそのままに、スタジオで全ての楽器とボーカルを再録しました。2026年、骨太に生まれ変わった新たな『スターラブレイション』をお楽しみ頂ければ幸いです」とコメントを寄せています。（コメント全文は以下）

#0では、華やかな表舞台で活躍する3人が、これまで蓋をしてきた自身の“恋愛の弱点”を突きつけられ、苦悩し、それでも幸せを掴もうと一歩を踏み出すリアルな瞬間を凝縮してお届けします。30日後に彼女たちがバージンロードを歩くのは、誰の隣なのか。その物語の序章を、ぜひ先行映像で見届けてください。

婚活ビギナー美女3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、4月28日（火）よる10時より放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ケラケラ コメント全文

13年前、2013年の楽曲にも関わらず起用して頂いたことにとても驚き、嬉しく思いました！番組のテーマと歌詞がリンクするところが多々あり、このような形で再び多くの方に聴いていただけることになり光栄です。

今回『時計仕掛けのマリッジ』の主題歌に起用していただくにあたり、元のキラキラ感はそのままに、スタジオで全ての楽器とボーカルを再録しました。冒頭のシンセの音を少し変えて手拍子を皆で叩きLIVE感を強調して、ドラムとベースにもアレンジを加えました。

またギターの音色も当時以上に勢いを感じられるサウンドになり、全体の質感として低音が増強されています。ボーカルに関してはリリースから今まで、音源やライブを通して応援して下さった皆様がいたからこそ、成長した今の歌声でレコーディングに挑む事ができました。

2026年、骨太に生まれ変わった新たな「スターラブレイション」をお楽しみ頂ければ幸いです。

婚活美女３人の恋の行方が一体どうなるのか私たちも楽しみです。ぜひ一緒にハラハラドキドキしながら『時計仕掛けのマリッジ』を楽しみましょう！

■新番組『時計じかけのマリッジ』概要

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番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

PR映像映像： https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p701

#0『婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』

URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p701

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年4月28日（火）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8foGxB7bQ8Qdgs

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

【主題歌アーティスト】

ケラケラ

東京都調布市出身のMEME(Vo)と、共に大阪府和泉市出身で幼馴染である

ふるっぺ(Ba)と森さん(Dr)で結成されたユニット。

ユニット名の由来は、MEME(Vo)の引き込まれる歌声と明るくにこにこした笑顔から命名。

2013年2月27日シングル「さよなら大好きだったよ」でユニバーサルシグマよりメジャーデビュー。

5月15日に発売されたセカンドシングル「スターラブレイション」がフジテレビ木曜劇場「ラスト・シンデレラ」主題歌に大抜擢され、楽曲の突き抜けるポップさが話題となり、YouTubeでのPV総再生数が驚異の1600万回を突破。

総ダウンロード数50万ダウンロード以上は2013年デビューの新人として最多となり、『レコチョク年間ランキング2013』新人アーティストランキング ダウンロード(シングル)」「着うた(R)」2部門で1位を獲得、その他YouTube年間再生回数ランキングの国内音楽動画部門6位(アーティスト別4位)、 Apple「iTunes Store」国内年間売上げランキング(洋楽+邦楽)2013年年間トップセールスランキング10位を獲得し、2013年を代表する大ヒット曲に。

さらに2014年2月に発表された「第28回 日本ゴールドディスク大賞」では「ベスト5ニュー・アーティスト」「ベスト5ソング・バイ・ダウンロード」の2部門受賞。

そして2026年、久しぶりの作品となる「スターラブレイション (2026 Ver.)」を完成させ、新たに公式Instagram / TikTokを開設。

あの頃と変わらず、ストレートに表現された飾らない歌詞を、切なくも力強いポップなメロディーに乗せて真っ直ぐに届けます。

X：https://x.com/kera2_official

Instagram：https://www.instagram.com/kera2_official

YouTube：https://www.youtube.com/@kerasong

TikTok：https://www.tiktok.com/@kera2_official

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/