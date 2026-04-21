至福の着心地を追求するインナーブランド〈MALU〉がリブランディング。新生〈MALU〉を体感する国内初のポップアップをエストネーション六本木ヒルズ店で開催。

株式会社エストネーション

4月29日(水)～5月13日(水)の期間、エストネーション六本木ヒルズ店にて和歌山の老舗テキスタイルメーカーが手掛けるインナーウェアブランド〈MALU (マル)〉のポップアップストアを開催いたします。

新クリエイティブディレクターに曽根英理菜氏を迎え、装いを新たに再始動する〈MALU〉の国内初となるポップアップイベントです。ブランドの核となる「素材」へのこだわりをさらに深化させ、デザインと世界観を刷新した2026SSコレクションをいち早くご披露いたします。是非、貴重なこの機会に足をお運びください。

〈MALU (マル)〉

エイガールズが手がけるインナーウェアブランド、“Your Personal Luxury―自分だけの贅沢を、肌にまとうー”をコンセプトに誕生。最上級の素材を惜しみなく使い、ブランド名の由来でもある希少な丸胴編み機を用いて、時間をかけて丁寧に編み上げた縫い目のないシームレスなインナーニットを中心に展開。肌に寄り添うやさしさと、美しさを兼ね備えたアイテムが日常にささやかな贅沢をもたらします。

Made in Japan―和歌山の自社工場で生まれる究極のテキスタイルー

長年にわたり培ってきたジャージー開発の技術を活かし、MALU専用に自社工場で開発されたオリジナルテキスタイルは、すべて日本製です。今シーズンは、希少性の高い「シーアイランドコットン」や「スビンコットン」、そして肌に溶け込むような「セカンドスキンのようなシルク」など、厳選された6種類の素材を採用。全31型という過去最大のラインナップで、新生MALUの世界観を表現します。

【開催期間】

4月29日(水)～5月13日(水)

【開催店舗】

エストネーション六本木ヒルズ店

【商品詳細】

Nina Halter Neck \15,400(税込)Rose Mock Neck Cap Sleeve \22,000(税込)Ryder Pants \25,300(税込)Stella Basic Tank \19,800(税込)Charlie Cardigan \28,600(税込)

【プロフィール】

株式会社 A-GIRL’S (エイガールズ)

エイガールズは、90年以上の歴史を持つ和歌山の老舗丸編みファクトリーを背景に、世界中のトップブランドから信頼を集めているテキスタイルメーカー。感性と技術を融合させた素材づくりを強みとし、見た目の美しさだけでなく、着心地・機能性・持続可能性にも優れた製品を提供している。2017年には、世界最大級の素材見本市「Premiere Vision (プルミエール・ヴィジョン)」において、最も栄誉ある「PVアワードグランプリ(大賞)」を受賞。

曽根英理菜(そね えりな)

セレクトショップにてプレス、バイヤー、ディレクターを歴任。2021年よりBIOTOPのインナーラインとしてё BIOTOPを立ち上げ、ディレクターを25年6月まで務める。23年よりフリーランスとして活動を開始し、現在はインナーブランドのディレクションやファッションブランドのコンサルティングを手がける。

田中義久(たなか よしひさ)

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業後、慶応義塾大学政策・メディア研究科修士課程に在籍。2022年centre Inc.設立。様々な教育機関や研究機関と連携し、視覚言語を拡張しながら今日のデザイン領域を生態学、歴史文脈、そして社会的要因から入念にリサーチし、社会実装している。また、アーティストデュオ「Nerhol」としても活動し、作品はFoam Museum、Fundacion AMIMA、Youngeun Museum of Contemporary Art、千葉市美術館、埼玉県立近代美術館、太宰府天満宮などに貯蔵されている。

SIMONE

2003年に設立された、ムラカミカイエが代表を務めるブランディングのプロフェッショナル集団。ファッション・ビューティー・ラ グジュアリー領域を中心に、これまで国内外の高感度産業に属する350社超のブランディング業務を実施。 一貫したディレク ションのもと、コンサルティング領域からコミュニケーション設計、アウトプット制作まで総合的なソリューションを備え、高い戦 略性と実行力でビジネスを成功に導く。 今回のコレクションのビジュアルディレクションを担当。

MALU

エイガールズが手がけるインナーウェアブランドは、“Your Personal Luxury-自分だけの贅沢を、肌にまとう。”をコンセプトに 誕生。 最上級の素材を惜しみなく使い、ブランド名の由来でもある希少な丸胴編み機を用いて、時間をかけ丁寧に編み上げ た縫い目のないシームレスなインナーニットを中心に展開している。 肌に寄り添うやさしさと、美しさを兼ね備えたアイテムが、 日常にささやかな贅沢をもたらす。