南川明氏がAIバリューチェーンを専門とするバルビオン・コンサルティングの半導体領域シニアアドバイザーに就任

バルビオン・コンサルティング株式会社

バルビオン・コンサルティング株式会社(https://valvion.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野村 友成、以下「当社」）より、南川明氏が当社の半導体領域シニアアドバイザーに就任ししたことをお知らせいたします。

当社は最も変化が激しく、成長の著しいAIバリューチェーンに特化した戦略コンサルティング会社として、南川氏の40年超の経験と知見を活かし、半導体領域における日本企業の更なる発展に貢献してまいります。

南川 明氏のプロフィール

82年にモトローラー半導体事業部としてキャリアを開始。その後、複数の外資系証券会社にてテクノロジー・半導体業界のヘッドアナリストや、オムディアやインフォーマテックターゲット等のコンサルティングリード等を歴任し、半導体業界で40年超の経験を持つ。

現在は、上場企業の社外取締役、及び、三菱UFJ銀行、三菱商事、七十七銀行、三井不動産 RISE-A、東工大オープンイノベーション、オランダ大使館のアドバイザーを務める。更に、特許庁の自動車用特許の技術審査委員、半導体関連特許審査委員、NEDOの「FeRAM製造技術の開発」研究評価委員、ポスト5G技術審査委員、JEITAの世界の電子機器と半導体中長期展望委員会等も兼任。

バルビオン・コンサルティング株式会社 / 代表取締役兼パートナー 野村 友成のコメント

「このたび私たちのシニアアドバイザーに就任いただけることを心より嬉しく思います。南川氏とは旧知の間柄でありますが、半導体およびエレクトロニクス業界の最前線で長年活躍されてきた実績と経験および人脈は比類なき方と思っています。次世代の戦略コンサルティングを標榜する私たちの先進的な洞察と、南川氏の経験に裏打ちされた賢慮に富む洞察をミックスさせ、日本の製造業の更なる発展に貢献してまいります」

バルビオン・コンサルティングが専門とするAIバリューチェーンとは？

弊社は、最も変化が激しく、成長が見込める「AIバリューチェーン(https://valvion.co.jp/#industry_expertise)」に対する統合的専門性を有する唯一のファームです。上流のインフラ面は電力からグリッド、通信網、受配電、冷却・空調、または、素材から半導体・電子部品・IT機器。そして、中流の計算資源となるデータセンター・クラウド・AIサービス。最下流はAIの適用先となる代表的な業界群まで。エンドのAI需要が、上流のハード・ソフト・インフラまでどのような影響を及ぼすかを読み解き、クライアントの成長機会を特定し、実現します。

バルビオン・コンサルティングの二つの事業

１.戦略コンサルティング ２.AIエージェント・トランスフォーメーションの二つの価値を提供(https://valvion.co.jp/#ourbusiness)しています。

戦略コンサルティングは、市場分析・事業戦略・M&A戦略・ビジネスDDなどの支援が中心です。

AIエージェント・トランスフォーメーションは、全社のAI戦略の策定検討から、事業へのAI実装、あるいは、業務へのAI実装による自律化を支援します。

本件の問い合わせ先

下記の会社ホームページの問い合わせフォームよりお願いいたします。

会社概要

会社名：バルビオン・コンサルティング株式会社

設立：2026年1月

代表取締役：野村 友成

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-5-7階

URL： https://valvion.co.jp/



事業内容：

経営コンサルティング

戦略コンサルティング

M&Aコンサルティング

コンサルティングAIエージェントの開発と提供