視聴受付開始｜製造業従事者向け｜SPEAKS 製造業リーダーズサミット

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社は、番組型カンファレンス「SPEAKS -製造業リーダーズサミット- 」(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1)を2025年5月21日（木）にオンラインで開催します。

コンセプト

本イベントは、変化の激しい製造業を取り巻く環境に向き合う

すべてのビジネスリーダーに向けたサミットです。

原材料価格の高騰、人手不足、サプライチェーンの不安定化──

製造業を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

いま問われているのは、「効率化」や「デジタル化」そのものではなく、

“いかに事業構造を変革し、持続的に競争優位を築くか”という戦略設計。

業界を牽引するリーダーたちのリアルな意思決定と実践知を通じて、

製造業DXの現在地と未来を立体的に捉えます。

開催概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1

開催日時：2026年5月21日（木）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：

・製造業の経営層・事業責任者で、DX戦略や投資判断に課題を感じている方

・DX推進／情報システム部門で、現場への浸透や成果創出に悩んでいる方

・生産管理・品質管理など現場部門で、業務効率化や改善を進めたい方

・データ活用・業務改革を推進したいが、具体的な進め方に迷っている方

主催 ：TOYNOVA株式会社

協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）

▍会社概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=1

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp