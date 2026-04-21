河合塾ドルトンスクール名古屋校 2026年4月30日(木)・5月1日(金)GW特別プログラムを開催！

学校法人 河合塾

幼児・児童教育を行う河合塾グループのドルトンスクール名古屋校は、1・2才児、小学1～3年生を対象にしたGWの特別プログラムを4月30日(木)・5月1日(金)の2日間開催します。年令、学年に応じたテーマのもと、子どもたちの学びを支援します。1才児・2才児は保護者の方と共にご参加いただきながら、子どもの知的好奇心を喚起する独自のプログラムを体感できます。

■ドルトンスクール独自のプロジェクトを体験できる2日間

幼児期は感覚と運動を通じた学びが認知発達の基盤となります。探索や運動の体験を通じて、好奇心と主体的な学びを育てることが重要です。

ドルトンスクールでは、子どもの発達に応じて興味・関心をもとにテーマを設定し、多角的な視点で探究を行い、楽しみながら「考える力」を育みます。

今回、ドルトンスクール名古屋校では、五感や手指を使った遊びを通して、言語・認知・社会性の基礎を楽しみながら育むプログラムをご提供します。

1才児プログラムでは、箱や布、カードに隠した「どうぶつ」や「たべもの」を探して名称や色・形・特徴を保護者と一緒に言葉にする『かくれんぼであそぼう』や、『ふうせんあそび』を通して触覚・聴覚・視覚を刺激し、保護者とのやり取りを通じた社会性の基礎を育みます。

２才児プログラムでは、大小異なるさまざまな素材からものの大きさを考えます。また、イーゼルと絵具、筆を使って自由にダイナミックにアートを楽しむことを通して、運動機能や表現する楽しさを味わいます。

さらに小学1～3年生を対象とした『サタデープログラムWorkshop』では、ロボットや身近なものを使ったサイエンスを楽しむプログラムをご用意しています。

子どもたちの成長をサポートする機会として、ぜひ貴媒体で広くお伝えいただけますと幸いです。当日のご取材も歓迎します。

■河合塾ドルトンスクール名古屋校 春のセミナー 概要

●対象・日時・費用：

●会場：河合塾ドルトンスクール名古屋校

●住所：〒464-8610 名古屋市千種区今池2-2-5

（JR・地下鉄「千種駅」南口 徒歩4分）

●プログラム:詳細はこちらからご覧ください

1才児・2才児「GW特別プログラム」

https://www.dalton-school.ed.jp/information/20260417_gw_1.html

小学生「GW特別プログラム」

https://www.dalton-school.ed.jp/information/20260417_gw.html

●申込URL：

1才児…https://ws.formzu.net/dist/S39556077/

2才児…https://ws.formzu.net/dist/S49635660/

小学生…https://ws.formzu.net/dist/S160884/

※定員になり次第終了

●お問合せ：ドルトンスクール名古屋校 TEL:052-735-1611

【河合塾学園ドルトンスクール】 https://www.dalton-school.ed.jp/

1970年に開校した１才～12才の幼児・児童を対象としたスクール（各種学校認可）。ドルトンプランを導入し、『自由』と『協同』の二つの原理のもと、子どもの可能性や興味関心を最大限に引き出す独自のプログラムが特徴。

▪ファーストプログラム…3～5才児 幼稚部 全日制総合教育（月～金）

▪プレイグループ1才児／２才児…週1日～３日

▪アフタースクール幼児（3～5才児）／小学生…週1日～

Instagramでも情報発信しています（名古屋校）：https://www.instagram.com/daltonschoolnagoya/